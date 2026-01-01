Мини-группа
до 5 чел.
Догтрекинг «Снежные горные панорамы»
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
24 янв в 09:00
31 янв в 09:00
15 000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
Начало: В Шерегеше
«Музей этнографии и природы в Таштаголе»
Расписание: в воскресенье в 10:00
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
24 янв в 09:00
31 янв в 09:00
6700 ₽ за человека
