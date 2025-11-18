Мои заказы

Золотая Шория - из Шерегеша

Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
В рамках экскурсии в Таштагол вы познакомитесь с богатой культурой шорцев и их верованиями. Посетите этнографический музей, где представлены уникальные артефакты семьи Лыковых.

Прогулка по набережной реки Кондома и посещение храма Георгия Победоносца добавят особую атмосферу вашему путешествию. Завершите день у монумента «Золотая Шория», где вас встретит мифический лось, символ тайги

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Горной Шории
  • 🏛 Этнографический музей в Таштаголе
  • 🕍 Храм Георгия Победоносца
  • 🌲 Прогулка по набережной реки Кондома
  • 🦌 Монумент «Золотая Шория»
Золотая Шория - из Шерегеша© Олеся
Золотая Шория - из Шерегеша© Олеся
Золотая Шория - из Шерегеша© Олеся

Что можно увидеть

  • Этнографический музей
  • Храм Георгия Победоносца
  • Монумент «Золотая Шория»

Описание экскурсии

Отправление из Шерегеша в Таштагол. Начнём путешествие в сердце Горной Шории. По дороге вас ждут завораживающие пейзажи и первое знакомство с историей региона.

Музей этнографии и природы в Таштаголе. Вы познакомитесь с культурой, бытом и верованиями шорцев: тенгрианством, шаманизмом и традиционными костюмами. Особая часть экспозиции — история семьи старообрядцев Лыковых, уникальные артефакты и дары от Агафьи Лыковой, последней отшельницы Сибири, проживающей на границе Горной Шории и Хакасии.

Прогулка по набережной реки Кондома. Прочувствуем ритм этого места и подышим свежим горным воздухом.

Храм Георгия Победоносца. Заглянем в один из главных храмов города.

Монумент «Золотая Шория» скульптора Даши Намдакова. Финальным аккордом станет встреча с лосем — мифическим прародителем шорцев. Рассмотрим магические знаки древних культур на его раскидистых рогах.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Caldina, микроавтобусе Hyundai Starex или Mercedes-Benz Sprinter
  • Путь до первой локации займёт 20-30 минут
  • Входной билет и экскурсия в музее включены в стоимость
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Шерегеше
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Шерегеше
Наше агентство — это компания друзей! Мы влюбляем в Шерегеш и Горную Шорию уже более 25 лет. Команда наших профессиональных гидов — только местные жители.

