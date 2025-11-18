Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
В рамках экскурсии в Таштагол вы познакомитесь с богатой культурой шорцев и их верованиями. Посетите этнографический музей, где представлены уникальные артефакты семьи Лыковых.
Прогулка по набережной реки Кондома и посещение храма Георгия Победоносца добавят особую атмосферу вашему путешествию. Завершите день у монумента «Золотая Шория», где вас встретит мифический лось, символ тайги
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные пейзажи Горной Шории
🏛 Этнографический музей в Таштаголе
🕍 Храм Георгия Победоносца
🌲 Прогулка по набережной реки Кондома
🦌 Монумент «Золотая Шория»
Описание экскурсии
Отправление из Шерегеша в Таштагол. Начнём путешествие в сердце Горной Шории. По дороге вас ждут завораживающие пейзажи и первое знакомство с историей региона.
Музей этнографии и природы в Таштаголе. Вы познакомитесь с культурой, бытом и верованиями шорцев: тенгрианством, шаманизмом и традиционными костюмами. Особая часть экспозиции — история семьи старообрядцев Лыковых, уникальные артефакты и дары от Агафьи Лыковой, последней отшельницы Сибири, проживающей на границе Горной Шории и Хакасии.
Прогулка по набережной реки Кондома. Прочувствуем ритм этого места и подышим свежим горным воздухом.
Храм Георгия Победоносца. Заглянем в один из главных храмов города.
Монумент «Золотая Шория» скульптора Даши Намдакова. Финальным аккордом станет встреча с лосем — мифическим прародителем шорцев. Рассмотрим магические знаки древних культур на его раскидистых рогах.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Caldina, микроавтобусе Hyundai Starex или Mercedes-Benz Sprinter
Путь до первой локации займёт 20-30 минут
Входной билет и экскурсия в музее включены в стоимость
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Шерегеше
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Шерегеше
Наше агентство — это компания друзей! Мы влюбляем в Шерегеш и Горную Шорию уже более 25 лет. Команда наших профессиональных гидов — только местные жители.