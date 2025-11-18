В рамках экскурсии в Таштагол вы познакомитесь с богатой культурой шорцев и их верованиями. Посетите этнографический музей, где представлены уникальные артефакты семьи Лыковых. Прогулка по набережной реки Кондома и посещение храма Георгия Победоносца добавят особую атмосферу вашему путешествию. Завершите день у монумента «Золотая Шория», где вас встретит мифический лось, символ тайги

Описание экскурсии

Отправление из Шерегеша в Таштагол. Начнём путешествие в сердце Горной Шории. По дороге вас ждут завораживающие пейзажи и первое знакомство с историей региона.

Музей этнографии и природы в Таштаголе. Вы познакомитесь с культурой, бытом и верованиями шорцев: тенгрианством, шаманизмом и традиционными костюмами. Особая часть экспозиции — история семьи старообрядцев Лыковых, уникальные артефакты и дары от Агафьи Лыковой, последней отшельницы Сибири, проживающей на границе Горной Шории и Хакасии.

Прогулка по набережной реки Кондома. Прочувствуем ритм этого места и подышим свежим горным воздухом.

Храм Георгия Победоносца. Заглянем в один из главных храмов города.

Монумент «Золотая Шория» скульптора Даши Намдакова. Финальным аккордом станет встреча с лосем — мифическим прародителем шорцев. Рассмотрим магические знаки древних культур на его раскидистых рогах.

Организационные детали