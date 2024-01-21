Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
11 дек в 15:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Каритшал: обзорная экскурсия
Путешествие на канатной дороге в Шерегеше откроет вам удивительные панорамы и тайны Горной Шории. Узнайте о мифах, полюбуйтесь природой и попробуйте чернику
Начало: В районе канатной дороги «Фристайл»
Расписание: в воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 января 2024Завораживающие панорамы зимней ШорииОтличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
- ААнна27 февраля 2021Завораживающие панорамы зимней ШорииОтличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
