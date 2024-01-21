читать дальше

нем на вершину горы Зеленой, после чего осмотрели там лучшие видовые площадки и съездили на снегоходах к Каменным верблюдам и Поклонному кресту на горе Курган. Наибольшую ценность от экскурсии имел сам рассказ Алексея, который знает абсолютно все о курорте начиная от истории его развития до особенности катания на каждой из трасс, и при этом очень интересно доходчиво рассказывает. Соответственно, максимальная польза от экскурсии будет в 2-х случаях: 1) для тех, кто на курорте впервые, располагает ограниченным временем и хотел бы максимально быстро и эффективно освоиться и 2) для тех, кто вообще не катается, но хотел бы познакомиться с лучшими видами и получить объемное представление о курорте и о горной Шории