Гора Зеленая – экскурсии в Шерегеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Зеленая» в Шерегеше, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Пешая
На снегоступах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
11 дек в 15:00
4500 ₽ за человека
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6700 ₽ за человека
Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Каритшал: обзорная экскурсия
Путешествие на канатной дороге в Шерегеше откроет вам удивительные панорамы и тайны Горной Шории. Узнайте о мифах, полюбуйтесь природой и попробуйте чернику
Начало: В районе канатной дороги «Фристайл»
Расписание: в воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
1100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 января 2024
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
    читать дальше

    нем на вершину горы Зеленой, после чего осмотрели там лучшие видовые площадки и съездили на снегоходах к Каменным верблюдам и Поклонному кресту на горе Курган. Наибольшую ценность от экскурсии имел сам рассказ Алексея, который знает абсолютно все о курорте начиная от истории его развития до особенности катания на каждой из трасс, и при этом очень интересно доходчиво рассказывает. Соответственно, максимальная польза от экскурсии будет в 2-х случаях: 1) для тех, кто на курорте впервые, располагает ограниченным временем и хотел бы максимально быстро и эффективно освоиться и 2) для тех, кто вообще не катается, но хотел бы познакомиться с лучшими видами и получить объемное представление о курорте и о горной Шории

  • А
    Анна
    27 февраля 2021
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.

