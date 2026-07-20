Держим путь к главной водной артерии Горной Шории — реке Мрассу. Сначала — живописная дорога, а потом — сплав на катамаранах среди таёжных берегов.
Вы увидите заповедные места, насладитесь тишиной вдали от города и поймаете неспешный ритм шорской природы.
Вы увидите заповедные места, насладитесь тишиной вдали от города и поймаете неспешный ритм шорской природы.
Описание экскурсии
9:00–10:30 — выезд из Шерегеша и дорога до посёлка Усть-Кабырза
В пути будем любоваться таёжными пейзажами, горными реками и живописными видами Горной Шории.
11:00–14:30 — сплав на катамаранах
Нетронутая природа, свежий воздух и возможность отвлечься от городской суеты. Перед сплавом — обязательный инструктаж по технике безопасности.
15:00–15:30 — перекус
15:30–17:00 — обратная дорога в Шерегеш
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Hyundai
- Возьмите с собой перекус
- С вами будет инструктор из нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
|Дети до 12 лет
|5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Шерегеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 37 туристов
Мы туристическая команда в Шерегеше. Проводим экскурсии, организуем активные и нестандартные туры, корпоративные программы. Наши гиды, местные жители с большим опытом работы, покажут лучшие места Шерегеша и Горной Шории с самых выгодных ракурсов!
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