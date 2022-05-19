«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории

Обзорная пешеходная экскурсионная программа с посещением мегалитов

Обзорная пешеходная экскурсионная программа с посещением мегалитов.

Удобство маршрута заключается в его доступности для большинства путешественников.

От Вас не требуется специальной подготовки.
«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории
«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории
«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории
«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории
«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории
«Малый Сарлык» - мегалиты горной Шории

Что вас ожидает 🤩

  • Виды на горы: Зеленая, Курган, Мустаг
  • Мегалиты

Что вас ожидает:

  • С вершины открывается красивый вид на окрестности поселка Шерегеш, его старую часть в котором когда-то проживали братья, имя которых сегодня носит посёлок.
  • Потрясающий вид на горы: Зеленая, Курган, Мустаг. Как на ладони дорога, которая извиваясь уходит в даль — в посёлок Усть-Анзас, который много веков назад был часть Малого шелкового пути.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Место начала согласовывается с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: 12:00 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

12:00 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)

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