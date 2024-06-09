1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
«Малый Сарлык»: уникальные мегалиты горной Шории в Шерегеше
Погрузитесь в историю и природу Шерегеша, посетив мегалиты «Малый Сарлык». Незабываемые виды и легкий маршрут ждут вас
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
«Потрясающий вид на горы: Зеленая, Курган, Мустаг»
Расписание: 12:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Вершины Шории: обзорная экскурсия на гору Зеленая в Шерегеше
Откройте для себя великолепие горы Зеленая, украшение Шерегеша, в рамках нашей захватывающей экскурсии
Начало: Фристайл 1, Шерегеш, Кемеровская обл., 652992
«Что вас ожидает: Подъем и спуск на кресельной канатной дороге на вершину горы Зеленая (1270м)»
Расписание: 09:00 (вторник, пятница, воскресенье)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Групповая
15 часов
«Рассвет в горах»: романтическое приключение с ночёвкой в Шерегеше
Откройте для себя чарующую красоту гор Шерегеша в компании близких. Вас ждёт вечер у костра, ночь под звёздами и восхождение на рассвете
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл., 652974
«Что вас ожидает: Ночёвка в палатке у таежной реки, ранний подъём, несложное восхождение в гору, встреча рассвета»
Расписание: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
3 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на вездеходах «Спасские дворцы»: путешествие по Горной Шории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним мегалитам и загадочным местам Горной Шории на мощных вездеходах
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
«Что вас ожидает: Древние мегалиты Горной Шории (100 км»
Расписание: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 875₽ за человека
Групповая
7 часов
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
«Что вас ожидает: Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев — Каритшал (Зелёная), мимо «Верблюдов» с фотосессией у «Креста»»
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Уникальная возможность погрузиться в таежную природу Шерегеша, прокатиться на лыжах с камусом и сделать незабываемые фото
Начало: От отеля или в местах сбора участников
«По возвращению можно посетить кедровую баню с настоящей горной купелью, организовать встречу с собачками хаски для самостоятельной фотосессии»
Расписание: Еженедельно по четвергам, субботам в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
«Любители путешествий и экскурсий (экскурсия на подъёмнике в горы, посещение красивых панорамных мест озера, экскурсия в этно-центр с дегустацией»
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Таежная экспедиция в Шерегеше + посещение национального парка и Азасской пещеры
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, открывая тайны Йети и наслаждаясь красотами национального парка
Начало: Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по субботам в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории» в Шерегеше
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Шерегешу, где вас ждут снегоходы, фуникулер и дух захватывающих панорам
Начало: П. Шерегеш, вход у отеля «Альпен Клаб»
«Легенды, таинства и духи гор, древние мегалиты»
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам, четвергам и субботам в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Снегоходная экскурсия «Три вершины»: зимнее приключение в Шерегеше
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, следуя по маршруту «Три вершины» на снегоходах. Незабываемые виды и адреналин ждут вас
Начало: П. Шерегеш, Ваш отель
«Что вас ожидает: Потрясающий по красоте, экстриму и насыщенности маршрут от крыльца вашего отеля по маршруту: на вершину гор»
Расписание: Ежедневно в любое время с 10:00 до 15:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия «Вершины Шории» в Шерегеше: насладитесь великолепными видами
Подарите себе незабываемые впечатления, наслаждаясь великолепием Шерегеша с вершины горы Зелёная
Начало: Подъёмник «Фристайл» гор. Зелёная
«Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная»
Расписание: В 12:00 (среда, пятница)
12 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Горы»
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