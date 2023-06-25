Закажите трансфер в Шерегеш на автобусе заранее и не беспокойтесь о перевозке
Перестрахуйтесь и заранее закажите быстрый и удобный трансфер из аэропорта Новокузнецка в ваш отель в п. Шерегеш и также в обратном направлении.
Ближайшие даты:
25
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26
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27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Заранее закажите прямой трансфер из аэропорта г. Новокузнецк до вашего отеля в п. Шерегеш и наоборот. Наслаждайтесь удобством прямого трансфера без лишних хлопот.
График движения микроавтобуса:
- Трансфер из аэропорта Новокузнецка в Шерегеш 07:30 прибытие в Шерегеш в 10:00.
- Трансфер из Шерегеша в Новокузнецк (аэропорт) 02:00 прибытие в аэропорт в 05:00.
- Сбор пассажиров по запросу на ж/д и автовокзале Новокузнецка.
Из Шерегеша в 2:00. ИЗ Новокузнецк. Аэропорт в 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Шерегеш (отель гостя) / Аэропорт НовокузнецкаЗавершение: Аэропорт Новокузнецка / Шерегеш (отель гостя)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Из Шерегеша в 2:00. ИЗ Новокузнецк. Аэропорт в 7:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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