Трансфер: Шерегеш - аэропорт г. Новокузнецк и аэропорт - Шерегеш

Закажите трансфер в Шерегеш на автобусе заранее и не беспокойтесь о перевозке

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Ответы на вопросы
Перестрахуйтесь и заранее закажите быстрый и удобный трансфер из аэропорта Новокузнецка в ваш отель в п. Шерегеш и также в обратном направлении.
Трансфер: Шерегеш - аэропорт г. Новокузнецк и аэропорт - Шерегеш
Ближайшие даты:
25
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июн
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июн
28
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29
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30
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Заранее закажите прямой трансфер из аэропорта г. Новокузнецк до вашего отеля в п. Шерегеш и наоборот. Наслаждайтесь удобством прямого трансфера без лишних хлопот.

График движения микроавтобуса:

  • Трансфер из аэропорта Новокузнецка в Шерегеш 07:30 прибытие в Шерегеш в 10:00.
  • Трансфер из Шерегеша в Новокузнецк (аэропорт) 02:00 прибытие в аэропорт в 05:00.
  • Сбор пассажиров по запросу на ж/д и автовокзале Новокузнецка.

Из Шерегеша в 2:00. ИЗ Новокузнецк. Аэропорт в 7:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шерегеш (отель гостя) / Аэропорт Новокузнецка
Завершение: Аэропорт Новокузнецка / Шерегеш (отель гостя)
Когда и сколько длится?
Когда: Из Шерегеша в 2:00. ИЗ Новокузнецк. Аэропорт в 7:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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