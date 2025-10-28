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1 чел. По популярности На снегоходах 8 дней Тур в Шерегеш с обучением сноуборду Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания «Вечером по расписанию проходит знакомство со всеми участниками и разбивка на группы по уровню катания для предстоящих тренировок, а также проводится вечерний досуг» от 69 700 ₽ за человека На вертолёте На параплане На снегоходах 7 дней Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань «Это путешествие, сочетающее в себе активный отдых, комфорт, новые впечатления и знакомства» от 145 000 ₽ за человека На автобусе 4 дня Новый год в Шерегеше: 4 дня Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом «Душ, ужин, кальян, напитки, настольные игры, знакомства, в общем Apres Ski» от 38 000 ₽ за человека Все туры Шерегеша

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