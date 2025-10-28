Тур в Шерегеш с обучением сноуборду
Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания
«Вечером по расписанию проходит знакомство со всеми участниками и разбивка на группы по уровню катания для предстоящих тренировок, а также проводится вечерний досуг»
21 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 69 700 ₽ за человека
Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
«Это путешествие, сочетающее в себе активный отдых, комфорт, новые впечатления и знакомства»
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
«Душ, ужин, кальян, напитки, настольные игры, знакомства, в общем Apres Ski»
30 дек в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Обзорные»
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