Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Крыму, где вы откроете тайны Тысячеголовой и Холодной пещер, погружаясь в атмосферу древности и мистики.
Насладитесь потрясающими панорамами заповедника и выберите одну из известных оборудованных пещер, чтобы полностью ощутить магию этого места. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и откроет новые горизонты!
Описание экскурсии
Пещеры Крыма: приключение, полное загадок и красоты природы Откройте тайны Крыма и отправьтесь в уникальное путешествие, которое оставит неизгладимый след в вашей памяти. Мечтаете прикоснуться к древности и увидеть Крым во всей его первозданной красе? Тогда это приключение создано именно для вас! Начните с Тысячеголовой пещеры — обители легенд, окутанной мистикой и загадками. Исследуя её масштабные и неповторимые красоты, вы узнаете истории, передающиеся из поколения в поколение, и почувствуете дыхание веков. Затем отправьтесь в Холодную пещеру, где когда-то жили троглодиты и тавры. Здесь вы увидите следы древних цивилизаций и прикоснетесь к тысячелетней истории. По дороге к пещерам мы остановимся на специально отобранных видовых площадках, откуда открываются захватывающие дух панорамы Заповедника. Насладитесь бескрайними просторами и живописными ландшафтами, делая потрясающие фотографии. Для полного погружения в мир пещер вы сможете выбрать одну из самых известных и оборудованных пещер Крыма: Красную пещеру с её огромными залами и сталактитами, Мраморную пещеру с уникальными натечными образованиями и Эмине-Баир-Хосар, где были обнаружены следы древних людей. Не упустите шанс отправиться в незабываемое приключение по Крыму! Забронируйте свое место уже сегодня и откройте для себя мир тайн и красоты, который ждет вас. Важная информация:
Стоимость до трёх участников на моём автомобиле. На вашем транспорте можно и свыше трех человек за эту же стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тысячеголовая пещера
- Холодная пещера
- Панорамные виды Заповедника
- Красная пещера / Мраморная пещера / Эмине-Баир-Хосар
Что включено
- Услуги гида
- Проезд до 3 чел.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от 3 чел.
- Входные билеты в оборудованные пещеры (от 900 на чел.).
Место начала и завершения?
Село Доброе, 150с1, Симферопольский район, Республика Крым
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
9000 ₽ за экскурсию