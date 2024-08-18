Вечерние экскурсии Симферополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Симферополе, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
17 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Ночной фототур на лавандовое поле в Тургеневке, Симферополь
Погрузитесь в магию ночного фотоискусства на бескрайних лавандовых полях Тургеневки. Уникальный шанс запечатлеть рассвет и закат
Начало: Уточните после бронирования
«Организационные детали:• Выход на точку съемки в ночное время позволит сделать много красивых кадров в лавандовом поле, застать как рассвет, так и закат»
Расписание: По договоренности с 18:00 до 11:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
«На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальный фототур на закат в Коктебель и Судак
7 часов
1 отзыв
Фотопрогулка
до 1 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Симферополя
Погрузитесь в красоту Крыма на индивидуальном фототуре. Уникальные кадры заката и рассвета в Коктебеле и Судаке ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
«И здесь-же на удивление низкая засветка, которая позволяет получать хорошие ночные кадры»
Расписание: По договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    18 августа 2024
    Индивидуальный фототур на закат в Коктебель и Судак
    Отличные ребята, семейная пара фотографов и за рулём джипа тоже фотограф. Крайне доброжелательные и позитивные профи. Забрали из Симферополя, увезли
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    в красивейшие места, накормили, напоили чайным сбором, мы вместе поснимали крымские красоты и они доставили меня обратно. Рекомендую тур для тех, кому надоело пляжное лежбище и хочется новых впечатлений. Вам всё расскажут и покажут в приятной компании. Мне очень понравилось

  • Р
    Роман
    11 октября 2023
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
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    пляжи с морем, хотя и они великолепны, а те впечатления от посещения маленькой частички сокровищ Крыма! Такие эмоции не испытаешь нигде. А после того как пресытишься воздухом и красотами просыпается просто зверский аппетит. И тут надо рукоплескать талантам Натальи, ее бутерброды не только вкусны, но и питательны, а чай просто бесподобен. Обязательно вернемся, Наталья и Роман

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Вечерние»

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  1. Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
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Сколько стоит экскурсия по Симферополю в мае 2025
Сейчас в Симферополе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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