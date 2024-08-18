Фотопрогулка
до 1 чел.
Ночной фототур на лавандовое поле в Тургеневке, Симферополь
Погрузитесь в магию ночного фотоискусства на бескрайних лавандовых полях Тургеневки. Уникальный шанс запечатлеть рассвет и закат
Начало: Уточните после бронирования
«Организационные детали:• Выход на точку съемки в ночное время позволит сделать много красивых кадров в лавандовом поле, застать как рассвет, так и закат»
Расписание: По договоренности с 18:00 до 11:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
«На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Симферополя
Погрузитесь в красоту Крыма на индивидуальном фототуре. Уникальные кадры заката и рассвета в Коктебеле и Судаке ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
«И здесь-же на удивление низкая засветка, которая позволяет получать хорошие ночные кадры»
Расписание: По договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан18 августа 2024Индивидуальный фототур на закат в Коктебель и СудакОтличные ребята, семейная пара фотографов и за рулём джипа тоже фотограф. Крайне доброжелательные и позитивные профи. Забрали из Симферополя, увезли
- РРоман11 октября 2023Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Вечерние»
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