Крымский республиканский краеведческий музей – экскурсии в Симферополе

Найдено 4 экскурсии в категории «Крымский республиканский краеведческий музей» в Симферополе, цены от 10 400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Крымская Киммерия: от моря к звездам
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Легенды Храма Солнца
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Храма Солнца: мистическая экскурсия по Симферополю
Погрузитесь в мир легенд и мистики Храма Солнца, где желания становятся реальностью. Вас ждут незабываемые виды и уникальные истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 октября 2023
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
    читать дальше

    были в Крыму!!! Нам повезло,что творческие, уникальные личности встретились с нами!!! Частичку Крыма они раскрыли перед нами и побудили изучать Крым дальше!!! Рекомендую данную экскурсию и общение с высокопрофессиональными специалистами в своей сфере!!! Желаю им здоровья,добра,мира!!!

  • Р
    Роман
    11 октября 2023
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
    читать дальше

    пляжи с морем, хотя и они великолепны, а те впечатления от посещения маленькой частички сокровищ Крыма! Такие эмоции не испытаешь нигде. А после того как пресытишься воздухом и красотами просыпается просто зверский аппетит. И тут надо рукоплескать талантам Натальи, ее бутерброды не только вкусны, но и питательны, а чай просто бесподобен. Обязательно вернемся, Наталья и Роман

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Крымский республиканский краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Симферополе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
  2. Крымская Киммерия: от моря к звездам
  3. Легенды Храма Солнца
  4. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Сколько стоит экскурсия по Симферополю в апреле 2025
Сейчас в Симферополе в категории "Крымский республиканский краеведческий музей" можно забронировать 4 экскурсии от 10 400 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Симферополе на 2025 год по теме «Крымский республиканский краеведческий музей», 6 ⭐ отзывов, цены от 10400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь