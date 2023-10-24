Индивидуальная
до 1 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Храма Солнца: мистическая экскурсия по Симферополю
Погрузитесь в мир легенд и мистики Храма Солнца, где желания становятся реальностью. Вас ждут незабываемые виды и уникальные истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 октября 2023Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
- РРоман11 октября 2023Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Крымский республиканский краеведческий музей»
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