Индивидуальная
до 1 чел.
Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Долину Привидений: От Симферополя до Солнечной поляны
Завораживающее путешествие в сердце Крыма. Откройте для себя Долину Привидений и Солнечную поляну в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения10 сентября 2024Это было замечательное путешествие в мир Крымских гор! А все великолепие природы нам раскрыл профессиональный проводник! Чудесный маршрут, не сложный и живописный. Много фото точек. Приятные беседы в пути. Вкусный перерыв на обед. Море впечатлений! Всем советую!
- ССветлана24 октября 2023Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
- ЛЛюдмила20 августа 2023Спасибо, Наташе и Лёше - лучшие гиды, которые не просто любят то, что делают, а этим живут 😎🤗🥰. Было круто😎😎😎😎😎.
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Салгирская долина»
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