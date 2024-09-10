Салгирская долина – экскурсии в Симферополе

Найдено 6 экскурсий в категории «Салгирская долина» в Симферополе, цены от 9100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию
Крымская Киммерия: от моря к звездам
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Путешествие в Долину Привидений
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Долину Привидений: От Симферополя до Солнечной поляны
Завораживающее путешествие в сердце Крыма. Откройте для себя Долину Привидений и Солнечную поляну в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    10 сентября 2024
    Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
    Это было замечательное путешествие в мир Крымских гор! А все великолепие природы нам раскрыл профессиональный проводник! Чудесный маршрут, не сложный и живописный. Много фото точек. Приятные беседы в пути. Вкусный перерыв на обед. Море впечатлений! Всем советую!
  • С
    Светлана
    24 октября 2023
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
    читать дальше

    были в Крыму!!! Нам повезло,что творческие, уникальные личности встретились с нами!!! Частичку Крыма они раскрыли перед нами и побудили изучать Крым дальше!!! Рекомендую данную экскурсию и общение с высокопрофессиональными специалистами в своей сфере!!! Желаю им здоровья,добра,мира!!!

  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
    Спасибо, Наташе и Лёше - лучшие гиды, которые не просто любят то, что делают, а этим живут 😎🤗🥰. Было круто😎😎😎😎😎.
    читать дальше

    Когда нужно перезарядиться по максимуму, самый лучший вариант 👍. Тот случай, когда результат превзошел ожидание. Всё нюансы похода учтены до мелочей. Ждём с нетерпением, следующей встречи 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Салгирская долина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Симферополе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
  2. Крымская Киммерия: от моря к звездам
  3. Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
  4. Легенды Алимовой балки
  5. Пещерный город Качи-Кальон
Сколько стоит экскурсия по Симферополю в апреле 2025
Сейчас в Симферополе в категории "Салгирская долина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 9100 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Симферополе на 2025 год по теме «Салгирская долина», 3 ⭐ отзыва, цены от 9100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь