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были в Крыму!!! Нам повезло,что творческие, уникальные личности встретились с нами!!! Частичку Крыма они раскрыли перед нами и побудили изучать Крым дальше!!! Рекомендую данную экскурсию и общение с высокопрофессиональными специалистами в своей сфере!!! Желаю им здоровья,добра,мира!!!