Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Храма Солнца: мистическая экскурсия по Симферополю
Погрузитесь в мир легенд и мистики Храма Солнца, где желания становятся реальностью. Вас ждут незабываемые виды и уникальные истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения10 сентября 2024Это было замечательное путешествие в мир Крымских гор! А все великолепие природы нам раскрыл профессиональный проводник! Чудесный маршрут, не сложный и живописный. Много фото точек. Приятные беседы в пути. Вкусный перерыв на обед. Море впечатлений! Всем советую!
- ССветлана24 октября 2023Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Скала Ак-Кая»
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Сколько стоит экскурсия по Симферополю в апреле 2025
Сейчас в Симферополе в категории "Скала Ак-Кая" можно забронировать 3 экскурсии от 10 400 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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