Индивидуальная
до 1 чел.
Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
13 700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 октября 2023Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
- ЛЛюдмила20 августа 2023Спасибо, Наташе и Лёше - лучшие гиды, которые не просто любят то, что делают, а этим живут 😎🤗🥰. Было круто😎😎😎😎😎.
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Музей истории Симферополя»
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