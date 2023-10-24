Музей истории Симферополя – экскурсии в Симферополе

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей истории Симферополя» в Симферополе, цены от 9100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
9100 ₽ за экскурсию
Крымская Киммерия: от моря к звездам
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Пешая
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
13 700 ₽ за экскурсию
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 октября 2023
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
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    были в Крыму!!! Нам повезло,что творческие, уникальные личности встретились с нами!!! Частичку Крыма они раскрыли перед нами и побудили изучать Крым дальше!!! Рекомендую данную экскурсию и общение с высокопрофессиональными специалистами в своей сфере!!! Желаю им здоровья,добра,мира!!!

  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
    Спасибо, Наташе и Лёше - лучшие гиды, которые не просто любят то, что делают, а этим живут 😎🤗🥰. Было круто😎😎😎😎😎.
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    Когда нужно перезарядиться по максимуму, самый лучший вариант 👍. Тот случай, когда результат превзошел ожидание. Всё нюансы похода учтены до мелочей. Ждём с нетерпением, следующей встречи 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Музей истории Симферополя»

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  1. Простой поход из Симферополя на Пахкал-Кая (Северная Демерджи)
  2. Крымская Киммерия: от моря к звездам
  3. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  4. Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
  5. Легенды Алимовой балки
Сколько стоит экскурсия по Симферополю в апреле 2025
Сейчас в Симферополе в категории "Музей истории Симферополя" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 9100 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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