Анна Ц. – Гид из Симферополя

Очень увлекательный поход на Зейтин-Кош с посещением Бирюзового озера.



Этот маршрут лучше выбирать подготовленным туристам, у которых есть опыт горных походов, хорошая физическая форма и удобная треккинговая обувь.



Маршрут составит примерно 22 км, с набором высоты 1200 м и таким же сбросом высоты.