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Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро

Анна Ц.
Анна Ц. – Гид из Симферополя
Очень увлекательный поход на Зейтин-Кош с посещением Бирюзового озера.

Этот маршрут лучше выбирать подготовленным туристам, у которых есть опыт горных походов, хорошая физическая форма и удобная треккинговая обувь.

Маршрут составит примерно 22 км, с набором высоты 1200 м и таким же сбросом высоты.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро

Что вы увидите

  • Бирюзовое озеро или Мильян-Голь
  • живописный вид на Медведь гору и Аю-Даг
  • Бабуган-яйла

Наш путь будет лежать на Бабуган-Яйлу и на покорение горной вершины Зейтин-Кош, которая входит в 5-ку вершин Крыма. Что вас ожидает:

  • Встречаемся с группой на ж/д вокзале Симферополя, покупаем билеты 🎫 на автобус в Ялту. Едем до п. Партенит и через п. Запрудное на Бабуган-Яйлу.
  • На южных склонах плато Бабуган, к востоку от верховий ущелья Аян-Дере, находится одна из самых высоких вершин Крыма — Зейтин-Кош высотой 1537, 2 м. Её острый профиль разительно выделяется на фоне окружающей холмистой равнины Бабугана, поднимаясь над ней на значительную высоту. Восточный склон вершины обрывистый и скалистый. Подняться на неё не очень сложно, но требует определенной подготовки горных восхождений.
  • По пути нам встретится очень красивое 🤩 Бирюзовое озеро или Мильян-Голь. Мильян-Голь является искусственным водоемом, но это не мешает ему входить в число самых красивых озёр Крыма. Расположено озеро на высоте 610 метров под хребтом Наратлых. Со всех сторон водоем окружают густые заросли леса. Они покрывают все местные горные склоны. С берегов озера открывается живописный вид на Медведь-гору и Аю-Даг. Подпитываемый горными ⛰️ источниками и имеющий большую глубину водоем очень редко и с большим трудом замерзает зимой. Летом вода в нем никогда не бывает слишком теплой. Особенно приятно окунаться в воду Бирюзового озера в летний зной.
  • Пройдя мимо озера мы попадаем в на лесную тропу, по которой начинается наш подъём. Сначала это достаточно густой сосняк, потом он сменяется лиственным лесом. Подъем на яйлу занимает примерно 4 часа, мы окажемся на отметке 1270 м над уровнем моря 🌊, но это ещё не вершина. Но уже нам откроется очень живописный вид на Медведь-Гору и морское побережье.
  • Дальше наш путь лежит вглубь плато Бабуган-яйлы, набрав еще 250 м высоты мы окажемся на вершине. Здесь мы можем сделать привал, если не будет ветра отдохнуть и выпить 🍹 чай с бутербродами, набраться сил для дальнейшего маршрута. На яйле растет очень много лечебных горных трав, это и чабрец и душица и лимонник крымский. Спускаться лучше всего тем же маршрутом.
  • Что взять с собой, снаряжение:• Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
  • Ваши личные лекарства;
  • Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
  • Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
  • Головной убор (по погоде);
  • Солнцезащитные очки и крем, если вам это нужно;
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
  • Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5 градусов;
  • Полноценный перекус на обед. На ваше усмотрение;
  • Средство от клещей, комаров и др. ;
  • Сидушка, треккинговые палки и дождевой плащ. Организационные детали:• Если весь подъём занимает в среднем 5 ч. (от остановки п. Партение до г. Зейтин-Кош) то спуск примерно 3 ч.
  • Маршрут с учётом привалов и остановок занимает 8 ч.
Что входит
  • Работа инструктора
  • Аренда легкого снаряжения (сидушка)
  • Купание в озере.
Что не входит
  • Автобус в Ялту (летом 300 руб. )
  • Проезд Симферополь — Партенит (300 руб. )
  • Обед
  • Фото и видеосъемка.
Начало и место завершения
🚩 Симферополь, Привокзальная пл., 1
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ц.
Анна Ц.
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