Бахчисарай - это мечта многих крымских ханов о небесном рае. Это старинные фонтаны и стройные минареты мечетей. Это узкие старинные улочки и аромат чебуреков и кофе. Это высокие скалы и журчание горных рек и водопадов. Главные достопримечательности 🏛️ этого славного восточного города - Ханский дворец, старый город 🏙️ Салачик и его раскопки, мавзолеи первых ханов-основателей города. Самый крупнейший пещерный Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный город Чуфут-Кале (родина караимов, коренного народа Крыма)

Мы посетим все эти главные объекты и пробуем Бахчисарай на вкус: восточная кухня 🥧, ароматный кофе и сладости... Вас ожидает уникальная прогулка 👣 по старинным ремесленным мастерским, где каждый может принять участие в мастер-классе и самостоятельно изготовить своим близким сувенир 🎁 из Бахчисарая.