  1. Россия
  2. Экскурсии

Бахчисарай - столица крымского ханстава

Александра
Александра – Гид из Симферополя
Бахчисарай или «сад-дворец» — столица ⭐️ древнего Крымского ханства.

Сейчас это небольшой городок, который оживает в летний сезон.

Гуляя по улочкам города, до сих пор можно ощутить историю 📖.

Бахчисарай привлекает старинными зданиями, необычными блюдами и приятным климатом.

Со мной вы увидите старый город 🏙️, пещерный монастырь, ханский дворец и попробуете местную кухню 🥧.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бахчисарай - столица крымского ханстава
Бахчисарай - столица крымского ханстава

Что вы увидите

  • 1. Салачик (старый город) - медресе, раскопки городских бань, Дюрбэ первого крымского хана
  • 2. Свято-Успенский мужской пещерный монастырь
  • 3. Пещерный город Чуфут-Кале и осадный колоде-тоннель Тик-Кую
  • 4. Ханский дворец и дворцовая площадь
  • 5. Ремесленные мастерские и старинный татарский дом-усадьба 17-го века
  • 6. мастер-классы у гончара или у жестянщиков(по выбору и желанию)
  • 7. Дегустация национальной кухни и крымских вин
Бахчисарай - это мечта многих крымских ханов о небесном рае. Это старинные фонтаны и стройные минареты мечетей. Это узкие старинные улочки и аромат чебуреков и кофе. Это высокие скалы и журчание горных рек и водопадов. Главные достопримечательности 🏛️ этого славного восточного города - Ханский дворец, старый город 🏙️ Салачик и его раскопки, мавзолеи первых ханов-основателей города. Самый крупнейший пещерный Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный город Чуфут-Кале (родина караимов, коренного народа Крыма)
Мы посетим все эти главные объекты и пробуем Бахчисарай на вкус: восточная кухня 🥧, ароматный кофе и сладости... Вас ожидает уникальная прогулка 👣 по старинным ремесленным мастерским, где каждый может принять участие в мастер-классе и самостоятельно изготовить своим близким сувенир 🎁 из Бахчисарая.
Что входит
  • экскурсионное совровождение
Что не входит
  • Транспортное обслуживание!!!
  • входные билеты
  • Пещерный город-200р (взр), 150 (пенс) и 100 (от 16 до 18 лет)
  • Ханский дворец-300 (взр), 200 (пенс) и 150 (от 16 до 18л)
  • татарский дом-усадьба - 200 (взр) и 100 (дет)
  • мастер-классы по выбору - по 500р за час
  • Дегустация вин (по желанию) - от 350р..
  • обед-от 100р (чебурек и чай на травах) до 500
Начало
🚩 Симферополь Жд. вокзал(или ав. вокзал)на ЮБК-авт. вок
Место завершения
🏁 Симферополь Жд.вокзал (или автовокзал)
Бахчисарай - столица крымского ханстава
Бахчисарай - столица крымского ханстава
Бахчисарай - столица крымского ханстава
Бахчисарай - столица крымского ханстава
Бахчисарай - столица крымского ханстава
Бахчисарай - столица крымского ханстава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра
Александра
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Симферополе

Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
1 500
8 часов
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
1 500
8 часов
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
Пешая экскурсия по Северной Демерджи — к Ивану и Марье
1 500
6 часов
Пешая экскурсия по Северной Демерджи — к Ивану и Марье
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
9 000
17 часов
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Легенды Алимовой балки
4 000
7 часов
Легенды Алимовой балки
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
9 000
11 часов
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная