1. Салачик (старый город) - медресе, раскопки городских бань, Дюрбэ первого крымского хана
2. Свято-Успенский мужской пещерный монастырь
3. Пещерный город Чуфут-Кале и осадный колоде-тоннель Тик-Кую
4. Ханский дворец и дворцовая площадь
5. Ремесленные мастерские и старинный татарский дом-усадьба 17-го века
6. мастер-классы у гончара или у жестянщиков(по выбору и желанию)
7. Дегустация национальной кухни и крымских вин
Бахчисарай - это мечта многих крымских ханов о небесном рае. Это старинные фонтаны и стройные минареты мечетей. Это узкие старинные улочки и аромат чебуреков и кофе. Это высокие скалы и журчание горных рек и водопадов. Главные достопримечательности 🏛️ этого славного восточного города - Ханский дворец, старый город 🏙️ Салачик и его раскопки, мавзолеи первых ханов-основателей города. Самый крупнейший пещерный Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный город Чуфут-Кале (родина караимов, коренного народа Крыма)
Мы посетим все эти главные объекты и пробуем Бахчисарай на вкус: восточная кухня 🥧, ароматный кофе и сладости... Вас ожидает уникальная прогулка 👣 по старинным ремесленным мастерским, где каждый может принять участие в мастер-классе и самостоятельно изготовить своим близким сувенир 🎁 из Бахчисарая.
Что входит
экскурсионное совровождение
Что не входит
Транспортное обслуживание!!!
входные билеты
Пещерный город-200р (взр), 150 (пенс) и 100 (от 16 до 18 лет)
Ханский дворец-300 (взр), 200 (пенс) и 150 (от 16 до 18л)