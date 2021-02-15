4 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Симферополь!

Главные достопримечательности и тайные уголки крымской столицы на обзорной экскурсии

5
4 отзыва
Иван
Иван – Гид из Симферополя
Вы увидите все «визитные карточки» города, погуляете по местному Арбату и отыщете памятник Вежливым людям.

А также насладитесь живописными видами Симферополя с вершины горы ⛰️, посетите монастырь с мощами Святителя Луки и узнаете, какие великие личности здесь бывали.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!

Что вас ожидает

Симферополь сегодня
Мы пройдем по историческому центру современного Симферополя и посетим Свято-Троицкий монастырь с мощами Святителя Луки, Петропавловскую площадь и сквер Екатерины Великой с памятником Императрице. Погуляем по набережной реки Салгир и увидим места, связанные с генералом Суворовым, фельдмаршалом Долгоруким и князем Потемкиным. А после свернем на центральные пешеходные улочки города, где вы увидите храм Александра Невского, Долгоруковский шпиль, места событий «Крымской весны» и памятник «Вежливым людям».

Симферополь изнутри
Вы увидите улочки, где гуляли 👣 Пушкин и Лев Толстой, и услышите о борьбе местных с захватчиками в годы оккупации. А также умоетесь из святого источника и попросите здоровья у великого доктора — Святителя Луки Крымского. Кроме того, отыщете в тайных дворах «симферопольских пчелок» и узнаете, как связаны с городом Курчатов, Менделеев, Пирогов и Раневская.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.

Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Меня зовут Иван. Я автор нескольких путеводителей по Крыму, сертифицированный гид высшей категории и общественный деятель. Я коренной крымчанин, с детства хожу по нашим горам и изучаю местную историю и природу. По образованию — географ, экскурсии вожу со школьных времен, то есть уже более 20 лет. Надеюсь на скорую встречу!
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4 отзыва оставили туристы

15 фев 2021
Сегодня были на экскурсии «Добро пожаловать в Симферополь». Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое нашему гиду Татьяне за замечательную и интересную экскурсию! Если будете в Симферополе обязательно сходите на эту экскурсию, не пожалеете. С Уважением, Екатерина
15 ноя 2020
Экскурсию для нас проводила Татьяна. Очень интересно! Прошли по центру города, каждое здание, каждый памятник не были оставлены без внимания! Татьяна отлично рассказывает, сразу как то вникаешь в историю города и ждёшь ещё и ещё неизвестных тебе историй, фактов. Приятно просто гулять и слушать, отдыхать. Мы гуляли 3 часа. Нам экскурсия очень понравилась! Высшие оценки. Всем рекомендуем. Нас было 4 взрослых, но мне кажется детям лет с 12 будет тоже интересно послушать. Поэтому рекомендуем всем. Экскурсия начиналась в 15 часов, к 18 часам уже стемнело, но мы и заканчивали к этому времени маршрут уже. Поэтому рекомендую начинать не позже 15 часов, а лучше даже пораньше. Не пожалели совсем, что задержались на сутки в Симферополе, чтобы сходить на обзорную экскурсию. Властям города хочется сказать, чтобы получше следили за чистотой улиц.
11 ноя 2020
Были на экскурсии с Татьяной, очень понравилось, оказалось, что Симферополь такой интересный город, буквально, в радиусе 2 км столько всего интересного! Правильная речь, знание большого объема информации, простота изложения материала, почти 3 часа удерживать внимание туристов, отвечать на вопросы, респект !!!
Андрей
31 июл 2020
Благодарю экскурсовода Татьяну за душевную историческую прогулку по Симферополю и за милые симферопольские фишечки, которые я сам вряд ли бы нашёл.

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