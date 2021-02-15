4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Симферополь сегодня

Мы пройдем по историческому центру современного Симферополя и посетим Свято-Троицкий монастырь с мощами Святителя Луки, Петропавловскую площадь и сквер Екатерины Великой с памятником Императрице. Погуляем по набережной реки Салгир и увидим места, связанные с генералом Суворовым, фельдмаршалом Долгоруким и князем Потемкиным. А после свернем на центральные пешеходные улочки города, где вы увидите храм Александра Невского, Долгоруковский шпиль, места событий «Крымской весны» и памятник «Вежливым людям».

Симферополь изнутри

Вы увидите улочки, где гуляли 👣 Пушкин и Лев Толстой, и услышите о борьбе местных с захватчиками в годы оккупации. А также умоетесь из святого источника и попросите здоровья у великого доктора — Святителя Луки Крымского. Кроме того, отыщете в тайных дворах «симферопольских пчелок» и узнаете, как связаны с городом Курчатов, Менделеев, Пирогов и Раневская.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.