Наташа проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк

Вдохновиться удивительной природой Крыма, проводить закат и увезти с собой сотни фото-воспоминаний

Наташа
Наташа – представитель из Симферополя
На юго-востоке Крыма вы сфотографируетесь 📸 у знаменитых скал, напоминающих сыр, и искупаетесь в чистейшей воде.

Следом отправитесь за приключениями вглубь полуострова: пройдете по несложному трекинговому маршруту к водопаду и чудодейственным ваннам.

А вечером полюбуетесь ярким крымским закатом над волнами Черного моря 🌊 у храма-маяка!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 11 050 ₽ за экскурсию

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Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк

Что вас ожидает

Скалы или сыр?
Наша первая цель — скалы Тузлух в поселке Малореченское, прозванные сырными за оригинальный вид. Над ними вдоволь поколдовали ветер и волны! Утром, пока не так жарко, вы сделаете множество снимков, отдохнете на местном городском пляже и искупаетесь в очень чистой воде.

Прохлада крымских лесов и водопада Джур-Джур
Как раз пока солнце ☀️ в зените, мы прогуляемся в тени, полюбуемся полноводным водопадом в окружении красочных деревьев и каскадами реки Улу-Узень. А после уйдем выше, по оборудованным ступенькам к ваннам Молодости, Любви и Красоты. По желанию вы окунетесь в них, но имейте в виду, что температура здесь всегда около +9 градусов. Летом ванны могут пересыхать, но место остается сказочным.

Закат у храма-маяка
В финале экскурсии 🧭 мы проводим этот насыщенный день на смотровой площадке храм-маяка Николая Чудотворца. Вы узнаете о необычном сооружении начала 21 века и увидите уличную часть экспозиции Музея катастроф на водах.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Взрослым и детям от 12 лет — маршрут несложный, красивый. А еще путешественникам, которые хотят поснимать крымские пейзажи.

Организационные детали

  • Это автопешеходное путешествие
  • Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
  • Выбирайте удобную обувь
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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