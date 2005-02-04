Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Симферополя

Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале

Открыть сокровища Белогорья и поразиться плотности интересных мест в Крыму

Нашу активную экскурсию начнем с восхождения на великолепную смотровую вершину, после прогуляемся по тенистому каньону, а завершим день завораживающим зрелищем заката с Белой скалы.

Я хочу показать всю палитру примечательных мест Белогорского района.

И меня очень вдохновляет, что всего за день вы посетите так много разных природных и культурных объектов.
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале
Гора Кок-Таш, Черемисовские водопады и закат на Белой скале

Что вас ожидает

Вершина Кок-Таш

Вы отправитесь в место, популярное еще во времена советского туризма. Подниметесь через девственный буковый лес старым плановым маршрутом и через некоторое время окажетесь на вершине древнего кораллового рифа. Смотровая площадка на 100-метровой отвесной скале по-своему уникальна. Перед вами раскинется 360-градусная панорама Главной гряды Крымских гор, белых обрывов Внутренней гряды и бескрайних степей на севере.

Каньон Кучук-Карасу

Примерно в получасе езды от Кок-Таша, в долине реки Кучук-Карасу притаился уютный каньон с известными Черемисовскими водопадами. Сами водопады обильны только весной, когда в горах активно тает снег. Но и летом, и осенью каньон реки интересен для посещения. Дарит желанную прохладу в летний зной, расцвечивается пёстрыми красками в осеннюю пору. И в любое время года поражает причудливыми формами, созданными водой в растворяющемся известняке.

Суворовский дуб

По пути к Белой скале заедем к дубу-богатырю. Когда-то целые дубравы из мощных деревьев росли по долинам крымских рек, однако сегодня таких деревьев остались буквально единицы. Площадка вокруг реликта отлично оборудована — вы сможете спокойно посидеть и подумать о своём с видом на степь и Белую скалу вдалеке.

Скифское городище Ак-Кая

На северной оконечности массива Белая скала находятся раскопки одноимённого скифского городища. Вы побродите между руин, а я помогу восстановить облик древней крепости и проникнуться чувствами древнего степного народа.

Белая скала

После полного впечатлениями дня приятно заехать на самую вершину одной из визитных карточек Крыма. Головокружительные (в прямом смысле) виды и незабываемые пейзажи заходящего солнца, раскрашивающие окрестные горы и долины в радугу цветов и оттенков, станут отличным завершением нашего насыщенного путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Симферополе, проходит на проходимом удобном автомобиле
  • Формат проведения: авто-пешеходный, общая протяжённость пешей части ~ 10 км; продолжительность 10-12 часов в зависимости от количества объектов и темпа движения группы
  • Трансфер включен в стоимость, питание оплачивается отдельно (утренний перекус и обед в кафе Белогорска)
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Евгений
Евгений
Здравствуйте! Меня зовут Евгений, с рождения живу в Симферополе. С детства увлекаюсь краеведением и отлично знаю историю и культуру моего родного края. Имею специализированное образование (туризм), являюсь экскурсоводом 3-го разряда и инструктором-проводником пешеходного туризма. В моих авто-пешеходных экскурсиях стараюсь охватить максимальное количество природных и культурных памятников, чтобы показать богатство и разнообразие моего родного Крыма.
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