Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Симферополя

Что вас ожидает

Вершина Кок-Таш

Вы отправитесь в место, популярное еще во времена советского туризма. Подниметесь через девственный буковый лес старым плановым маршрутом и через некоторое время окажетесь на вершине древнего кораллового рифа. Смотровая площадка на 100-метровой отвесной скале по-своему уникальна. Перед вами раскинется 360-градусная панорама Главной гряды Крымских гор, белых обрывов Внутренней гряды и бескрайних степей на севере.

Каньон Кучук-Карасу

Примерно в получасе езды от Кок-Таша, в долине реки Кучук-Карасу притаился уютный каньон с известными Черемисовскими водопадами. Сами водопады обильны только весной, когда в горах активно тает снег. Но и летом, и осенью каньон реки интересен для посещения. Дарит желанную прохладу в летний зной, расцвечивается пёстрыми красками в осеннюю пору. И в любое время года поражает причудливыми формами, созданными водой в растворяющемся известняке.

Суворовский дуб

По пути к Белой скале заедем к дубу-богатырю. Когда-то целые дубравы из мощных деревьев росли по долинам крымских рек, однако сегодня таких деревьев остались буквально единицы. Площадка вокруг реликта отлично оборудована — вы сможете спокойно посидеть и подумать о своём с видом на степь и Белую скалу вдалеке.

Скифское городище Ак-Кая

На северной оконечности массива Белая скала находятся раскопки одноимённого скифского городища. Вы побродите между руин, а я помогу восстановить облик древней крепости и проникнуться чувствами древнего степного народа.

Белая скала

После полного впечатлениями дня приятно заехать на самую вершину одной из визитных карточек Крыма. Головокружительные (в прямом смысле) виды и незабываемые пейзажи заходящего солнца, раскрашивающие окрестные горы и долины в радугу цветов и оттенков, станут отличным завершением нашего насыщенного путешествия.

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