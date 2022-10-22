Что вас ждет

Достаточно простой, и при этом очень красивый видовой тур с удобной для всех участников точкой старта — от остановки Ангарский перевал.

Маршрут круговой (мы заканчиваем в той же точке, в которой начали), и при этом спуск и подъем будут разными тропами. Спуск, конечно, проще. Это сделано специально, с расчетом на то, что вы к концу пути достаточно устанете, да и спускаться на самом деле сложнее, чем подниматься.

По пути мы увидим много интересного. Как меняется флора и фауна в зависимости от высоты. Несмотря на то, что это не самый сложный маршрут и высокий подъем, тип леса сменится достаточно заметно, постепенно вообще перейдя в растительность яйл — мелкие кустики. По дороге же мы пройдем буковый лес и хвойный лес.

Буки, кстати, на Северной Демерджи, очень интересные. Именно такие, как и должно: большие, ветвистые и древние.

Кроме буков и величественных сосен, тут на склонах растет много трав, в том числе и лекарственных.

По дороге у нас будет несколько смотровых площадок. Одна — c видом на долину села Лучистое, дальше, как выйдем на Машку (она же Эльх-Кая), увидим и Северную Демерджи, и Ивана (Пахкал-Кая), а уж с вершины Лысого Ивана и вовсе виды такие, что закачаешься. При этом подъем займет максимум три часа.

Важно знать:

При желании, если вся группа не возражает, маршрут можно усложнить, поднявшись на вершину Северной Демерджи. При этом обратно можно спуститься как своим ходом, так и вызвав джип из Лучистого за небольшую дополнительную стоимость, которая делится на всех участников группы.

В стоимость экскурсии включено:

сопровождение гида,

чай/кофе,

обед на маршруте,

фото с маршрута,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.