Что вас ожидает:18:00 — Встреча группы, переезд в Тургеневку

20:00 – 21:30 — Фотосъемка заката в режимное время

22:00 — Ужин

23:30 – 02:00 — Ночная фотосъемка

02:00 – 03:00 — «Утренний» кофе

03:00 – 04:30 — Фотосъемка рассвета в режимное время

05:00 — Завтрак

07:00 — Поездка на заброшенное поле лаванды

Если останутся силы и желание, съездим на заброшенное поле лаванды. Снять что-то уже вряд ли получится, а погулять и посмотреть, как выглядит дикое поле, почему-бы и нет.

11:00 — Возвращение домойОрганизационные детали:• Выход на точку съемки в ночное время позволит сделать много красивых 🤩 кадров в лавандовом поле, застать как рассвет, так и закат. Тур оптимален для пейзажных фотографов, которые хотят получить красивые снимки лавандового поля и не потратить на это много времени.