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Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Симферополя
Ночной фототур на поле лаванды в Тургеневке даст возможность в комфортных условиях сфотографировать рассвет и закат на самом крупном лавандовом поле, а так же попрактиковаться в съёмке ночного пейзажа.
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Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды

Что вы увидите

  • Тургеневка
Что вас ожидает:18:00 — Встреча группы, переезд в Тургеневку
20:00 – 21:30 — Фотосъемка заката в режимное время
22:00 — Ужин
23:30 – 02:00 — Ночная фотосъемка
02:00 – 03:00 — «Утренний» кофе
03:00 – 04:30 — Фотосъемка рассвета в режимное время
05:00 — Завтрак
07:00 — Поездка на заброшенное поле лаванды
Если останутся силы и желание, съездим на заброшенное поле лаванды. Снять что-то уже вряд ли получится, а погулять и посмотреть, как выглядит дикое поле, почему-бы и нет.
11:00 — Возвращение домойОрганизационные детали:• Выход на точку съемки в ночное время позволит сделать много красивых 🤩 кадров в лавандовом поле, застать как рассвет, так и закат. Тур оптимален для пейзажных фотографов, которые хотят получить красивые снимки лавандового поля и не потратить на это много времени.
Что входит
  • Сопровождение гида-фотографа
  • Чай/кофе, фрукты
  • Трансфер.
Что не входит
  • Проезд до места сбора группы (Симферополь)
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фирсова Н.
Фирсова Н.
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