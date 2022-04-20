Что вас ожидает

Невероятные пейзажи

Мы посетим все значимые места Опукского заповедника: античную Боспорскую цитадель, каменоломни с колонией летучих мышей и фантастическое Кояшское розовое озеро. Полюбуемся полями с цветущими тюльпанами, поднимемся на вершину горы с шикарными видами и организуем пикник на песчаном пляже, устланном «ковром» из ракушек.

Занимательные факты и легенды

Опук — одно из самых таинственных мест полуострова. Я поделюсь увлекательными рассказами о морском змее, древних киммерийцах, самоуверенных царицах и северных магах. А также раскрою, чем заповедник привлекает биологов и археологов, каковы особенности его флоры и фауны, чем знамениты тюльпаны Шренка и как они попали в Крым.

Организационные детали