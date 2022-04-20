Из Симферополя - в заповедник Опук

Посетить один из самых красивых и загадочных заповедников Крыма на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Опукский заповедник покорит вас интересной историей и сюрреалистическими пейзажами.

Вы увидите горы, море, Кояшское розовое озеро и тюльпановые поля.

Раскроете, как здесь оказались древние каменоломни и античная цитадель.

Я не дам вам заскучать и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось на всю жизнь!
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Из Симферополя - в заповедник Опук
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Невероятные пейзажи

Мы посетим все значимые места Опукского заповедника: античную Боспорскую цитадель, каменоломни с колонией летучих мышей и фантастическое Кояшское розовое озеро. Полюбуемся полями с цветущими тюльпанами, поднимемся на вершину горы с шикарными видами и организуем пикник на песчаном пляже, устланном «ковром» из ракушек.

Занимательные факты и легенды

Опук — одно из самых таинственных мест полуострова. Я поделюсь увлекательными рассказами о морском змее, древних киммерийцах, самоуверенных царицах и северных магах. А также раскрою, чем заповедник привлекает биологов и археологов, каковы особенности его флоры и фауны, чем знамениты тюльпаны Шренка и как они попали в Крым.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в заповедник оплачиваются дополнительно: 150-250 руб. с человека
  • Маршрут, в том числе, предполагает пешую прогулку по горной местности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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