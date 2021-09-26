Качи-Кальон и красота дикого Крыма

Побывать в самых живописных и интересных местах Бахчисарайского района

5
1 отзыв
Из Симферополя вы отправитесь на юго-запад, в окрестности бывшей столицы Крымского ханства.

Рассмотрите петроглифы в урочище Таш-Аир и отыщете следы стоянки древнего человека в Алимове Балке.

Оцените оригинальное внутреннее убранство Бисерного храма и исследуете гроты загадочного пещерного города Качи-Кальон.

А со скалы Кызыл-Бурун откроете пейзажи нетуристического Крыма.
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма
Качи-Кальон и красота дикого Крыма

Что вас ожидает

В гости к древнему человеку

В уголках горного Крыма вы обнаружите места, где сохранилась память о наших дальних предках. Прикоснуться к наскальной живописи возрастом примерно в 4 тысячи лет вы сможете в живописном урочище Таш-Аир. А чуть позже я отвезу вас в не менее впечатляющую Алимову Балку, отсылающую к еще более далекой эпохе, мезолиту. Здесь вы увидите места стоянки древних племен и сможете отведать родниковой воды.

Качи-Кальон и Бисерный храм

Гуляя по территории пещерного города, вы рассмотрите комплекс скальных сооружений, узнаете, как был устроен местный быт и для чего использовались разные помещения. Я также расскажу легенду о местном источнике. А возле Качи-Кальона вы навестите скит Анастасии Узорешительницы и познакомитесь с его необычным оформлением в ранневизантийском стиле.

Гора Ступа, или Кызыл-Бурун

В завершение отправимся в особенный уголок, где многие отмечают прилив сил. Со скалы «Красный мыс» вы окинете взглядом окрестности и увидите настоящий, некурортный, дикий горный Крым.

Организационные детали

  • Дополнительная опция: фотосъемка в живописных местах (от 200 обработанных фотографий) — 2500 рублей. Согласовывается заранее.
  • Поездка осуществляется на автомобиле Peugeot 308

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Меня зовут Мария, и я — ваш надежный проводник в мир Крыма. Моя задача — сделать ваше путешествие действительно незабываемым. В моей «копилке» множество проверенных маршрутов с интересным сопровождением и зрелищными местами. Кроме того, я могу помочь с размещением в уютных отелях/гостевых домах и трансфером на комфортабельных автомобилях. Организую фотосъемку, включая профессиональную фотосессию в загадочных и красивых местах Крыма. Познакомлю с национальной кухней и традиционными лакомствами. А еще предложу варианты для экстремальных приключений или предложу отправиться с ночевкой в палатке на самые красивые пляжи полуострова. Я очень люблю Крым и помогу вам полюбить его так же!
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1 реальный отзыв

Сергей
26 сен 2021
Все понравилось, Мария вежливая, пунктуальная и инициативная.
Спасибо за экскурсию в Чуфут Кале!)

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