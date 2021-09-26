Что вас ожидает

В гости к древнему человеку

В уголках горного Крыма вы обнаружите места, где сохранилась память о наших дальних предках. Прикоснуться к наскальной живописи возрастом примерно в 4 тысячи лет вы сможете в живописном урочище Таш-Аир. А чуть позже я отвезу вас в не менее впечатляющую Алимову Балку, отсылающую к еще более далекой эпохе, мезолиту. Здесь вы увидите места стоянки древних племен и сможете отведать родниковой воды.

Качи-Кальон и Бисерный храм

Гуляя по территории пещерного города, вы рассмотрите комплекс скальных сооружений, узнаете, как был устроен местный быт и для чего использовались разные помещения. Я также расскажу легенду о местном источнике. А возле Качи-Кальона вы навестите скит Анастасии Узорешительницы и познакомитесь с его необычным оформлением в ранневизантийском стиле.

Гора Ступа, или Кызыл-Бурун

В завершение отправимся в особенный уголок, где многие отмечают прилив сил. Со скалы «Красный мыс» вы окинете взглядом окрестности и увидите настоящий, некурортный, дикий горный Крым.

Организационные детали