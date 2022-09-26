Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».
Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале)
О присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру.
Переезд в Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак.
Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.
Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.
Посещение Аджимушкайского мемориала – подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н. э. - Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию).
Трансфер в п. Щелкино.
Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.
Отдых на Азовском море (в летнее время).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату посетить: - морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату - от 1100 руб), - посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые – 300 руб).
Переезд в г. Судак.
Обзор Генуэзской крепости - уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Завтрак.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г:
Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Алупку.
Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату – от 600 руб).
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Трансфер в Симферополь (без экскурсовода).
Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
|период
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|22.04 – 26.04
|23 900
|26 900
|29.04 – 10.05
|24 900
|27 900
|13.05 – 24.05
|23 900
|26 900
|27.05 – 07.06
|24 900
|27 900
|10.06 – 21.06
|25 900
|29 900
|24.06 – 20.09
|27 900
|32 900
|23.09 – 04.10
|25 900
|29 900
|07.10 – 11.10
|24 900
|27 900
Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.
Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.
В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.
Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.
В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Этот отель находится в городе Судак, в 12 минутах ходьбы от пляжа на берегу Черного моря.
Ресторан отеля «Форум» оформлен в греческом стиле и специализируется на европейской и украинской кухне. В баре подают напитки.
В числе удобств гостиницы «Форум» — сауна и мини-бассейн.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, Wi-Fi, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца.
Отель расположен всего в 50 метрах от Чёрного моря, на центральной набережной города. Из окон верхних этажей открывается прекрасный вид на живописный Феодосийский залив.
Здание отеля является архитектурным памятником и старейшей гостиницей города, в которой жили легендарные исторические личности и знаменитости начала – середины XX века. По некоторым сведениям, в 1914 году гостиницу посетили такие известные люди, как А. Н. Толстой, М. И. Цветаева. В 1920 году в гостинице был штаб белогвардейцев, именно в гостинице проживал и руководил Вооруженными силами Юга генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.
В номере: две односпальные кровати, шкаф, столик, телевизор, холодильник, кондиционер. ванна/душ, туалет.
Этот курортный отель расположен в парке красивой исторической усадьбы. В распоряжении гостей большой бальнеологический центр, где можно принять радоновые, сероводородные и другие типы ванн. Здесь также проводятся различные массажные и оздоровительные процедуры. На территории работает диагностическая лаборатория с профессиональным оборудованием. Действует бесплатный Wi-Fi.
В «Санатории Кирова» предлагается размещение в звукоизолированных номерах и люксах с балконом и спутниковым телевидением.
В числе удобств «Санатория Кирова» — открытый бассейн с морской водой, современный тренажерный зал, экскурсионное бюро и детский клуб. Гости могут поиграть в теннис на траве.
В обеденном зале оздоровительного курорта «Санаторий Кирова» подают завтрак, а также блюда традиционной кухни Крымского полуострова. Гостям предоставляется полный пансион с диетическим меню, а в высокий туристический сезон — питание по системе «шведский стол».
К услугам гостей принадлежности для барбекю, кафе, фотостудия, салон красоты и студия йоги.
Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.
Расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра и городской Набережной, в реликтовой зелени бывшего княжеского имения и в 600 метрах от моря.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, стиральная машина, сушилка для одежды, утюг, фен, чайник, кухонные принадлежности, обеденный стол, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, настольные игры и/или пазлы, детские книги, музыка или фильмы.
Располагается в восточной части Алушты – в черте города, в 800 м от моря.
В числе преимуществ комплекса — сауна и купель.
В номере: телевизор, холодильник, телефон, набор мебели, туалет, душ, балкон.
Располагается в курортном местечке Гаспра, в одном из живописнейших уголков Южного берега Крыма, между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке.
В номере:две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душевая кабина, туалет, умывальник, балкон с видом на южную(море) или северную(горы) сторону.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.
Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.
Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течении сезона.
К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.
Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.