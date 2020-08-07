3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

От Долины привидений до Солнечной поляны

Вам встретятся главные символы Южной Демерджи, первым из которых станет Долина привидений — скопление причудливых каменных изваяний, застывших на склоне горы ⛰️. Особенная атмосфера и фантастический ландшафт этого места стали источниками легенд, которые вы услышите, проходя по тропам долины. На середине подъема к вершине мы остановимся у другого места силы — Солнечной поляны, окруженной каменными глыбами, откуда вам откроются невероятно красивые 🤩 ракурсы Демерджи.

Завораживающие панорамы вершины Аленга

Еще немного усилий — и вы уже на высшей точке маршрута, скале Аленга! Пожалуй, самый вдохновляющий горный пейзаж ждет вас именно здесь. Сделав паузу, мы рассмотрим каменные фигуры, похожие на грибы или сказочные домики гномов, а также скалу с профилем Екатерины Великой, которая отлично просматривается с дороги на Алушту.

Прочувствовать контрасты Южной Демерджи

Отдохнув на вершине Аленга и вознаградив себя потрясающими видами, открывающимися с этой точки, мы пройдем по плато Демерджи-Яйла. Летом это место идеально для прогулок, а о том, что здесь творится зимой, лучше любых слов расскажут стволы сосен, изогнутые ледяными ветрами. За пару часов горный пейзаж вокруг вас сменится несколько раз — от хвойного леса до зеленых равнин. После мы отдохнем и перекусим на оборудованной стоянке у высокогорного озера Джурла, выпьем воды из родника и отправимся в обратный путь, который познакомит вас со стражами Демерджи — огромными 500-летними буками, стволы которых можно обхватить, только взявшись за руки.

Кому подойдет прогулка 👣

Активным путешественникам, которые любят природу. В начале маршрута — сложный подъем в гору, когда вы полны сил, а после — спуск по дороге с плавным сбросом высоты.

Организационные детали