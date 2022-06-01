Крымская кругосветка

Вас ожидает знакомство с интересными историческими достопримечательностями города-героя Севастополя

5
3 отзыва
Вас ожидает знакомство с интересными историческими достопримечательностями города-героя Севастополя, подъем к зубцам Ай-Петри, посещение загадочной Долины Привидений. Восточный Крым откроет секреты Генуэзской крепости в Судаке, древней Феодосии.
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Очарование Восточного Крыма
Очарование Восточного Крыма
Посетим Генуэзскую крепость в Судаке – уникальный комплекс фортификационных сооружений Средневековья
Город-герой Севастополь
Город-герой Севастополь
Прогуляемся по Севастопольской набережной
Бахчисарай
Бахчисарай
Побываем в исторической столице Крымского ханства, расположенной в окружении Крымских гор
Очарование Южного берега Крыма
Очарование Южного берега Крыма
Посетим Ливадийский дворец, летнюю резиденцию российского императора Николая II
Белая скала Ак-Кая
Белая скала Ак-Кая
Осмотрим уникальный памятник природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Феодосия

1 день, суббота: Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка». Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале) *(о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).

Переезд в Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Встреча группы. ФеодосияВстреча группы. ФеодосияВстреча группы. ФеодосияВстреча группы. Феодосия
2 день

Керчь. Азовское море

Завтрак.

Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.

Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.

Посещение Аджимушкайского мемориала героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н. э. - Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию).

Трансфер в п. Щелкино.

Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.

Отдых на Азовском море (в летнее время).

Возвращение в гостиницу.

Керчь. Азовское мореКерчь. Азовское мореКерчь. Азовское мореКерчь. Азовское море
3 день

Коктебель

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.

Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун- сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату посетить:

  • морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату - от 1100 руб.;
  • посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые – 300 руб).

Переезд в г. Судак.

Обзор Генуэзской крепости - уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

КоктебельКоктебельКоктебель
4 день

Никитский ботанический сад. Ливадийский дворец. Ялта

Завтрак.

Переезд в п. Никита.

Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем.

Переезд в Ливадию.

Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г:

Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Возвращение в гостиницу.

Никитский ботанический сад. Ливадийский дворец. ЯлтаНикитский ботанический сад. Ливадийский дворец. ЯлтаНикитский ботанический сад. Ливадийский дворец. ЯлтаНикитский ботанический сад. Ливадийский дворец. Ялта
5 день

Воронцовский дворец. Массандра. Ласточкино гнездо. Севастополь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в Алупку.

Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату – от 600 руб).

Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 500 руб).

Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

Воронцовский дворец. Массандра. Ласточкино гнездо. СевастопольВоронцовский дворец. Массандра. Ласточкино гнездо. СевастопольВоронцовский дворец. Массандра. Ласточкино гнездо. СевастопольВоронцовский дворец. Массандра. Ласточкино гнездо. Севастополь
6 день

Бахчисарай. Кофейня-музей Дегирмен. Ущелье Марьям-Дере. Отъезд

Завтрак.

Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Прибытие в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере.

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Бахчисарай. Кофейня-музей Дегирмен. Ущелье Марьям-Дере. ОтъездБахчисарай. Кофейня-музей Дегирмен. Ущелье Марьям-Дере. ОтъездБахчисарай. Кофейня-музей Дегирмен. Ущелье Марьям-Дере. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

период2-местное размещение1-местное размещение
22.04 – 27.0428 90031 900
29.04 – 11.0529 90033 900
13.05 – 25.0528 90031 900
27.05 – 08.0629 90032 900
10.06 – 15.0630 90033 900
17.06 – 22.0631 90034 900
24.06 – 21.0932 90037 900
23.09 – 05.1029 90032 900
07.10 – 12.1028 90031 900

Возможные варианты размещения:

  • в Севастополе: бизнес-отель "Атлантика", ГК "Крым", отель "Фордевинд" (Балаклава), пансионат "Севастополь";
  • в Восточном Крыму: пансионат "Крымское приморье", отель "Феодосия", отель "Дива", отель "Форум","Гранд Астория".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (5 завтраков, 1 обед)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (Аджимушкайские каменоломни, Казантипский заповедник, Никитский сад, Ливадийский и Воронцовский дворец, Дегирмен, обзорная экскурсия по Феодосии, Ялте, Севастополю)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Трансфер к месту проведения факультативных экскурсий
  • Факультативные экскурсии, дегустации
  • Питание, не указанное в программе (5 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимые документы
  • общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Будет ли свободное время на купание и посещение пляжа?

Не гарантируем, так как это прежде всего экскурсионная программа.

Можно либо рано утром или вечером после экскурсий, но мы не гарантируем размещение на 1 линии. Можно самостоятельно забронировать доп. проживание для этого.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Заканчивается тур на ж/д вокзал г. Симферополя в 16:30 – 17:00.

Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Рекомендуем выбирать время отъезда туристов не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.

К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.

Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 июня 2022
Благодарю вас за помощь в подборе тура, за оказанную услугу по приобретению билетов, так же за своевременное информирование и обратную связь практически 24 часа в сутки)))
Тур действительно оказался Кругосветкой по Крыму (к сожалению, за исключением Ай Петри), насыщенный, с массой впечатлений. Неудачным было решение по выбору транспорта (маленький, с низкими окнами, тем кто на галерке не видно не только неба (как его видно в автобусах с большими окнами), но и горизонта).
Размещение в гостиницах средней руки, зато с богатым историческим прошлым)), завтраки на уровне.
А
8 мая 2022
Ездили с супругом и сыном (13 лет). Программа очень понравилась, впечатление о Крыме сложилось замечательное. Огромное спасибо экскурсоводу, который был с нами всю поездку - Удоду Борису Алексанровичу!!!! Настоящий профессионал, который знал ответы на все вопросы! Очень тактичный, организованный, интересная подача материала и всегда по существу. Мы частота с семьёй ездим в экскурсионные поездки, и я считаю, что Борис Александрович один из самых лучших экскурсоводов!!!! Сын тоже от него был в восторге)) Благодаря доступной и интересной подаче материала про вторую мировую войну, сражения и героизм солдат, очень надеюсь, что такая серьёзная тема стала более понятна и близка моему ребенку. Борис Александрович, еще раз огромное спасибо!!!
Г
30 апр 2022
Здравствуйте!!! Огромное спасибо за замечательный тур!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу, человеку очень грамотному, большой души, профессионалу с большой буквы Андрею Николаевичу!!! Экскурсии были насыщенными, интересными и познавательные!!! Большое спасибо!!!

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