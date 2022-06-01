1 день, суббота: Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка». Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале) *(о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).
Переезд в Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак.
Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.
Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.
Посещение Аджимушкайского мемориала героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н. э. - Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию).
Трансфер в п. Щелкино.
Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.
Отдых на Азовском море (в летнее время).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун- сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату посетить:
Переезд в г. Судак.
Обзор Генуэзской крепости - уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Завтрак.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г:
Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Алупку.
Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату – от 600 руб).
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 500 руб).
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Завтрак.
Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Прибытие в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.
Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере.
Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|период
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|22.04 – 27.04
|28 900
|31 900
|29.04 – 11.05
|29 900
|33 900
|13.05 – 25.05
|28 900
|31 900
|27.05 – 08.06
|29 900
|32 900
|10.06 – 15.06
|30 900
|33 900
|17.06 – 22.06
|31 900
|34 900
|24.06 – 21.09
|32 900
|37 900
|23.09 – 05.10
|29 900
|32 900
|07.10 – 12.10
|28 900
|31 900
Возможные варианты размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Не гарантируем, так как это прежде всего экскурсионная программа.
Можно либо рано утром или вечером после экскурсий, но мы не гарантируем размещение на 1 линии. Можно самостоятельно забронировать доп. проживание для этого.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Заканчивается тур на ж/д вокзал г. Симферополя в 16:30 – 17:00.
Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Рекомендуем выбирать время отъезда туристов не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.
К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона.
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.