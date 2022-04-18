Парк львов «Тайган»: уникальный сафари-парк в Крыму

Парк львов «Тайган»

Групповая
Парк львов «Тайган»: уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган»: уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган»: уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган»: уникальный сафари-парк в Крыму
Парк львов «Тайган»: уникальный сафари-парк в Крыму
Что вас ожидает:Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были привезены из Южно-Африканской республики, как, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина мостов над сафари-парком составляет более 1 км
Кроме львов в парке живут жирафы, ламы, обезьяны и другие животные
. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. Экскурсии в «Тайган» проводятся с мая по октябрь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. расходы — 1000 руб взрослый 500 детский (с 3 до 10 лет)
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
на остановке Генерала Родионова
Когда и сколько длится
Когда: 23 апреля 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • 1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий
  • 2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы
  • 3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы
  • 4. Экскурсии в «Тайган» проводятся с мая по октябрь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

23 апреля 10.00

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