  1. Россия
  2. Экскурсии

Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро

Александра
Александра – Гид из Симферополя
В VI на высоте 532 метра над уровнем море 🌊, на скалистом плато появился пещерный город 🏙️.

Он постепенно развивался и вскоре превратился в столицу княжества Феодоро.

Конечно же, сейчас в городе никто не живет, это одна из популярных туристических достопримечательностей 🏛️ Крыма.

Со мной вы пройдете по улочкам древнего города, изучите жилища и пещерные храмы, насладитесь горными ⛰️ пейзажами и пением птиц.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро

Что вы увидите

  • Гора-Арман-кая(Крокодил)
  • Каралезские каменные сфинксы
  • г. Мангуп и столица княжества Феодоро-Дорос
  • пещерный мужской монастырь
  • святые горные источники
  • отдых на горном озере
  • ослиная ферма и прогулки на осликах
На этом однодневном маршруте мы совершим восхождение на столовую гору-останец 💃 Баба-даг, более известную под названием Мангуп-Кале. Её плоское плато возвышается над уровнем окрестных долин на 300 метров, а над уровнем моря 🌊 - на 583 метра. Верхняя часть горы ⛰️ - почти сплошная "шапка" отвесных скал, высотой от тридцати до ста метров. Эта скалистая часть покоится на крутых, лесистых склонах горы-останца. С северной стороны, плато прорезано глубокими балками и оканчивается четырьмя скалистыми мысами, выступающими над долиной подобно пальцам гигантской ладони.
Здесь, наверху, и был построен древний город-крепость Мангуп - столица ⭐️ средневекового княжества Феодоро Готия.
Можно только себе представить, какое впечатление на окружающих производил этот неприступный город 🏙️, когда на его вершинах возвышались храмы, дворцы, башни, и на его улицах - под небесами - кипела жизнь. Сейчас это место - историко-культурный памятник и природный заповедник.
Весь день мы полностью посвятим Мангупу. Это удивительное место, и чтобы о нём немного рассказать, без преувеличений, понадобится написать целую книгу. Вместо этого мы лучше отправимся знакомиться с ним вживую. Конечно, за столь короткий срок, мы не сможем увидеть всего, что хранят его камни, и что укрывают от любопытных глаз его леса. Зато у нас будет возможность непосредственно, проникнуться духом этого места, своими глазами увидеть незабываемые панорамы, открывающиеся с отвесных обрывов, услышать песню его лесных тропинок и, наконец, прикоснуться к его древности своими ладонями и стопами.
Это, безусловно, самый красивый, романтичный и притягивающий к себе пещерный город 🏙️. Хотя и не самый пещерный - здесь всего 77 рукотворных пещерных помещений (на плато) и 72 природных грота (нижний ярус). Большинство людей, один раз попавших в это место, возвращаются сюда вновь и вновь. Не будет преувеличением сказать, что тут ощущаешь благодать и покой. В этот день мы сможем также посетить ныне действующий пещерный монастырь, который ещё в раннем средневековье христианские монахи вырезали прямо в скале...
Что входит
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • трансфер
  • входной билет:
  • взрослые - 100
  • студенты, пенсионеры-50
  • подъем на вершину на джипах(по желанию)-1500 за 5 человек
  • транспорт - группа может отправится своим ходом (если нет-предоставим)
  • обед - от 100р (чебурек и чай) до 500
Начало и место завершения
🚩 ул. Вокзальная, 11, автовокзал
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра
Александра
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Александра проводит ещё 1 экскурсию

Бахчисарай - столица крымского ханстава
1 200
4 часа
Бахчисарай - столица крымского ханстава

Еще несколько необычных экскурсий в Симферополе

Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
1 500
8 часов
Река Курлюк-Су, Тырке — Яйла и урочище Хапхал
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
1 500
8 часов
Бабуган-Яйла, Зейтин-Кош и Бирюзовое озеро
Пешая экскурсия по Северной Демерджи — к Ивану и Марье
1 500
6 часов
Пешая экскурсия по Северной Демерджи — к Ивану и Марье
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
9 000
17 часов
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Легенды Алимовой балки
4 000
7 часов
Легенды Алимовой балки
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
9 000
11 часов
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная