Что вас ожидает:• Тур рассчитан на людей с разной физической подготовкой;
- Тур — пещеры горы ⛰️ Чатыр-Дага увлекателен тем, что вы сможете не просто увидеть за день больше, чем на любом другом маршруте, но и лично оцените влияние антропогенного фактора на хрупкий подземный мир. Экскурсионная программа: 9:00 — Встреча группы. Проходим инструктаж.
11:00 — Подъем к пещерам, посещение экскурсионных объектов
Осматриваем две самых красивых 🤩 пещеры Крыма — Мамонтовую (Эмине-Баир-Хосар) и Мраморную
14:00 — Обед
Обед в одном из многочисленных гротов
15:00 — Посещение необорудованных горизонтальных пещер
После обеда осматриваем пещеры — Тысячеголовая и Холодная.
20:00 — Возвращение к машине и спуск в город
Возвращаемся в город 🏙️ Симферополь. Организационные детали:Для посещения пещер вам понадобятся: фонарики, запасная одежда, которую не жалко испачкать. Более подробно вам расскажут гиды накануне похода.