Фирсова Н. – Гид из Симферополя

Тур «пещеры горы ⛰️ Чатыр-Даг» уникален тем, что за один день вы сможете посмотреть как широко известные оборудованные пещеры Крыма (Эмине-Баир-Хосар, она же Мамонтов и Мраморную), так и необорудованные — Холодную и Тысячеголовую.