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Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Симферополя
Тур «пещеры горы ⛰️ Чатыр-Даг» уникален тем, что за один день вы сможете посмотреть как широко известные оборудованные пещеры Крыма (Эмине-Баир-Хосар, она же Мамонтов и Мраморную), так и необорудованные — Холодную и Тысячеголовую.
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Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная

Что вы увидите

  • Пещеры горы Чатыр-Даг:
  • холодная
  • тысячеголовая
  • эмине-баир-хосар
  • мраморная
Что вас ожидает:• Тур рассчитан на людей с разной физической подготовкой;
  • Тур — пещеры горы ⛰️ Чатыр-Дага увлекателен тем, что вы сможете не просто увидеть за день больше, чем на любом другом маршруте, но и лично оцените влияние антропогенного фактора на хрупкий подземный мир. Экскурсионная программа: 9:00 — Встреча группы. Проходим инструктаж.
11:00 — Подъем к пещерам, посещение экскурсионных объектов
Осматриваем две самых красивых 🤩 пещеры Крыма — Мамонтовую (Эмине-Баир-Хосар) и Мраморную
14:00 — Обед
Обед в одном из многочисленных гротов
15:00 — Посещение необорудованных горизонтальных пещер
После обеда осматриваем пещеры — Тысячеголовая и Холодная.
20:00 — Возвращение к машине и спуск в город
Возвращаемся в город 🏙️ Симферополь. Организационные детали:Для посещения пещер вам понадобятся: фонарики, запасная одежда, которую не жалко испачкать. Более подробно вам расскажут гиды накануне похода.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Перекус и чай/кофе
  • Трансфер.
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Аренда снаряжения
  • Полноценный обед
  • Билеты в пещеры.
Начало и место завершения
🚩 Уточните после бронирования
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная
Пещеры горы Чатыр-Даг: холодная, тысячеголовая, эмине-баир-хосар, мраморная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фирсова Н.
Фирсова Н.
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