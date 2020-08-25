1 отзыв оставили туристы

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Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг

Открыть секреты древнего Симферополя, знакомясь с азами спелеологии, и отыскать пещерный жемчуг

5
1 отзыв
Наташа
Наташа – представитель из Симферополя
Экскурсия ⛳ с элементами экстрима разнообразит ваш отдых в Крыму и подарит новые впечатления.

Вы заглянете в таинственные гроты плато Чатыр-Даг и, если захотите, даже спуститесь в удаленные пещеры по вертикали на веревке! Мы поговорим об истории 📖 и значении этого места, а в завершение насладимся живописным закатом, озаряющим западные склоны.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 7 800 ₽ за экскурсию

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Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг

Что вас ожидает

Путешествие к центру земли
Не каждый турист знает, что кроме оборудованных пещер на плато Чатыр-Даг есть и горизонтальные пещеры и изящные гроты. Мы посетим великолепную пещеру Эмине-Баир-Хосар горизонтального сложения и пройдемся по Озёрному залу, Залу идолов и Сокровищнице, поговорим о мамонтах и заглянем в местный минералогический музей 🖼. Осматривая подземные галереи пещер, вы познакомитесь с местной флорой и фауной, услышите интересные факты из истории 📖 и узнаете о работе спелеологов: экскурсовод расскажет об обнаружении памятника и его уникальности, принесшей мировую известность.

Закат над плато
Мы пройдем на западные обрывы плато, с которого открывается удивительный вид на долину. На смотровой площадке с фантастическими скальными выходами мы выпьем чай и понаблюдаем за тем, как солнце ☀️ прячется за каменными великанами.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В программу входит посещение как оборудованных, так и не оборудованных пещер
  • Вам потребуется комплект теплой одежды, налобный фонарик, шапка и перчатки (можно использовать строительные)
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг
Пещеры и гроты плато Чатыр-Даг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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1 отзыв оставили туристы

25 авг 2020
Огромная благодарность Наталье и Алексею за отличную поездку. Замечательная пара грамотных специалистов и просто очень хороших людей. Посмотрели красивейшие пещеры, сходили в необорудованную пещеру, получили море удовольствия. Шикарная поездка для тех, кто любит пещеры. Отдельное Спасибо за общение и вкусную еду ))

Наташа проводит ещё 3 экскурсии

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