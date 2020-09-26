Что вас ожидает

Монастырское вино

Вы узнаете о самых интересных винных традициях, обходя древние винодавни, которые выдолблены прямо в скале, и полюбуетесь живописным видом на долину реки Бельбек. Мы увидим руины оборонительных сооружений и поговорим об истории Крымского полуострова, а напоследок зайдем в пещерный монастырь. Я расскажу о быте караимов и устройстве их кенассов, вспомню эпоху правления Золотой Орды и становления Крымского ханства и поделюсь множеством любопытных фактов. Нагуляв аппетит, мы пообедаем на природе, а после отправимся к очень необычной достопримечательности.

Розовое золото

Озеро Сасык-Сиваш — не только самый крупный солончак в Европе, это еще и место древнейшего солепромысла. Вы увидите, каким способом из лиманного водоема добывают «розовое золото», узнаете о целебных свойствах его ало-розовых вод и сможете полежать на воде, наслаждаясь чувством невесомости.

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