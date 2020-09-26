Путешествие к розовому озеру

Полюбоваться сказочным озером Сасык-Сиваш, посетить пещерный монастырь и узнать историю Симферополя

4
1 отзыв
Какая ассоциация вам ближе: розовое вино или розовое озеро? Мы поговорим об обоих! Вы посетите древний скальный монастырь и познакомитесь с историей развития винного промысла Крыма, насладитесь отдыхом на уникальном соленом озере и узнаете интересные факты о культуре и традициях нашего полуострова.
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру
Путешествие к розовому озеру

Что вас ожидает

Монастырское вино

Вы узнаете о самых интересных винных традициях, обходя древние винодавни, которые выдолблены прямо в скале, и полюбуетесь живописным видом на долину реки Бельбек. Мы увидим руины оборонительных сооружений и поговорим об истории Крымского полуострова, а напоследок зайдем в пещерный монастырь. Я расскажу о быте караимов и устройстве их кенассов, вспомню эпоху правления Золотой Орды и становления Крымского ханства и поделюсь множеством любопытных фактов. Нагуляв аппетит, мы пообедаем на природе, а после отправимся к очень необычной достопримечательности.

Розовое золото

Озеро Сасык-Сиваш — не только самый крупный солончак в Европе, это еще и место древнейшего солепромысла. Вы увидите, каким способом из лиманного водоема добывают «розовое золото», узнаете о целебных свойствах его ало-розовых вод и сможете полежать на воде, наслаждаясь чувством невесомости.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в августе-сентябре, так как именно в это время озеро самое яркое
  • Экскурсия также проходит в групповом формате по пятница в 12:00 (стоимость участия 4000 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Симферополе, у АС Западная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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1 реальный отзыв

В
26 сен 2020
На розовое озеро берите и обязательно надевайте обувь (шлепки, для коралловых рифов и т. д).
Хотите истории и фактов - вам не сюда.
Желаете красот и классных фото - это в точку!

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