Еще несколько необычных экскурсий в Симферополе

Что вас ожидает

Симферополь с разных сторон

Вы пройдете по живописной набережной реки Салгир и парку имени Гагарина. Пересечете древнюю границу, когда-то разделявшую Симферополь, и посетите действующую средневековую Ак-Мечеть. А также осмотрите руины Неаполя Скифского — столицы ⭐️ позднескифского царства. Заглянете на раскопки и в небольшой музей 🖼, созданный местными археологами. В завершение побываете в чудесном Салгирском парке 🌳.

Прошлое и настоящее

Симферополь — город 🏙️ с удивительной историей 📖. Вы узнаете о таврах, скифах и Крымском ханстве. Раскроете, какие знаменитые люди здесь бывали, кто такой Скилур и какой местный ученый создал знаменитую теорию лесоводства. Расскажу я и о Екатерине II, присоединившей Крым к России.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Неаполь Скифский не включены в стоимость — 100 рублей с человека.