Еще несколько необычных экскурсий в Симферополе

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Симферополь — путешествие во времени

Познакомиться с античным, средневековым, современным городом и узнать о нем самое интересное

Сергей
Сергей – Гид из Симферополя
Приглашаю пройти по трем эпохам развития Симферополя.

Вы погуляете по руинам древнего Неаполя Скифского, заглянете в средневековую Ак-Мечеть и увидите, чем живет город 🏙️ в наши дни.

А я расскажу, какие события происходили в Симферополе на протяжении веков и кто из знаменитых людей его посещал.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 20001 000 ₽ за экскурсиюскидка50%

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Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени

Что вас ожидает

Симферополь с разных сторон
Вы пройдете по живописной набережной реки Салгир и парку имени Гагарина. Пересечете древнюю границу, когда-то разделявшую Симферополь, и посетите действующую средневековую Ак-Мечеть. А также осмотрите руины Неаполя Скифского — столицы ⭐️ позднескифского царства. Заглянете на раскопки и в небольшой музей 🖼, созданный местными археологами. В завершение побываете в чудесном Салгирском парке 🌳.

Прошлое и настоящее
Симферополь — город 🏙️ с удивительной историей 📖. Вы узнаете о таврах, скифах и Крымском ханстве. Раскроете, какие знаменитые люди здесь бывали, кто такой Скилур и какой местный ученый создал знаменитую теорию лесоводства. Расскажу я и о Екатерине II, присоединившей Крым к России.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Неаполь Скифский не включены в стоимость — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени
Симферополь — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я коренной симферополец. Экскурсии провожу более 15 лет. А также организую горные походы и многодневные туры по интересным местам Крыма. Надеюсь на встречу с вами.
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