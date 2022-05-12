Тур в Долине Красных Пещер

В этом туре вы научитесь обращаться с альпинистским снаряжением, освоите технику восхождения по Виа-Феррате (горный

Мини-группа
В этом туре вы научитесь обращаться с альпинистским снаряжением, освоите технику восхождения по Виа-Феррате (горный маршрут, оборудованный металлическими конструкциями), и технику спуска по верёвке (дюльфер), получите заряд адреналина, попробуете свои силы и насладитесь красотой окружающей природы!
Тур в Долине Красных Пещер
Тур в Долине Красных Пещер
Тур в Долине Красных Пещер
Тур в Долине Красных Пещер
Тур в Долине Красных Пещер
Тур в Долине Красных Пещер
Тур в Долине Красных Пещер

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Кизил-Коба
  • Водопад Су-Учхан
Хотите ощутить себя настоящим альпинистом? Тогда приглашаю вас в приключенческий тур в Долине Красных Пещер!

Что вас ждет?

В этом туре вы научитесь обращаться с альпинистским снаряжением, освоите технику восхождения по Виа-Феррате (горный маршрут, оборудованный металлическими конструкциями), и технику спуска по верёвке(дюльфер), получите заряд адреналина, попробуете свои силы и насладитесь красотой окружающей природы, ведь наш маршрут пройдет по урочищу Кизил-Коба к водопаду Су-Учхан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда полного комплекта снаряжения (каски, системы, перчатки и т. д.)
  • Обучение, контроль и страховка на протяжении всего маршрута
  • Экскурсионная программа
  • Фото
Что не входит
  • Питание на маршруте
  • Трансфер до места старта
Место начала и завершения?
с. Перевальное, ул. Стадионная 12
Когда и сколько длится?
Когда: 9 июня в 10:00, 18 июня в 10:00, 25 июня в 10:00, 30 июня в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в 10:00
  • С собой необходимо взять водичку (1.5 литра на человека) и перекус на обед.
  • Важно: Комфортная спортивная одежда и удобная обувь с нескользкой подошвой (Желательно кроссовки)
  • Сбор группы на парковке возле парка Викинг в 10:00. https://maps.app.goo.gl/DKP9s3woAe8DSSNBA
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

9 июня в 10:00, 18 июня в 10:00, 25 июня в 10:00, 30 июня в 10:00

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