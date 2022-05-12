Хотите ощутить себя настоящим альпинистом? Тогда приглашаю вас в приключенческий тур в Долине Красных Пещер!

Что вас ждет?

В этом туре вы научитесь обращаться с альпинистским снаряжением, освоите технику восхождения по Виа-Феррате (горный маршрут, оборудованный металлическими конструкциями), и технику спуска по верёвке(дюльфер), получите заряд адреналина, попробуете свои силы и насладитесь красотой окружающей природы, ведь наш маршрут пройдет по урочищу Кизил-Коба к водопаду Су-Учхан.