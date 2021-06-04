Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Симферополя

Что вас ожидает

Озеро Донузлав и пляж 🏖️ Беляус

Донузлав — самое большое озеро Крыма. Вы насладитесь его панорамами и узнаете, как оно образовалось и какое отношение к нему имеет Древняя Скифия. Посетите раскопки античного городища и услышите, как люди жили в нем 2500 лет назад. А также отдохнете на чудесном пляже с белоснежным песком, который называют «Крымские Мальдивы»,

Малый и Большой Атлеш

Мы сделаем привал с пикником в потрясающе красивом месте и искупаемся на уединенном пляже. Далее отправимся к древним урочищам. На Малом Атлеше вы увидите сквозной грот и знаменитую чашу Любви, на Большом — погуляете по рыбацкой артели и рассмотрите старинную арку. Раскроете, какие известные советские фильмы 🎥 снимали в этих местах и какие методы ловли кефали дошли до нас с древнегреческих времен.

Организационные детали