Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Симферополя

Волшебный полуостров Тарханкут

Насладиться фантастической природой Западного Крыма и раскрыть его богатую историю

5
1 отзыв
Ксения
Ксения – представитель из Симферополя
Тарханкут — место первозданной чистоты и красоты.

Вы полюбуетесь его озерами, бухтами и причудливыми скалами.

Отдохнете на пляже с белоснежным песком, устроите пикник с роскошным видом и погуляете по руинам античного городища.

А мы расскажем о культуре и истории 📖 Крыма и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.

Экскурсия

6 900 ₽ за всё до 4 чел.

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Волшебный полуостров Тарханкут
Волшебный полуостров Тарханкут

Что вас ожидает

Озеро Донузлав и пляж 🏖️ Беляус
Донузлав — самое большое озеро Крыма. Вы насладитесь его панорамами и узнаете, как оно образовалось и какое отношение к нему имеет Древняя Скифия. Посетите раскопки античного городища и услышите, как люди жили в нем 2500 лет назад. А также отдохнете на чудесном пляже с белоснежным песком, который называют «Крымские Мальдивы»,

Малый и Большой Атлеш
Мы сделаем привал с пикником в потрясающе красивом месте и искупаемся на уединенном пляже. Далее отправимся к древним урочищам. На Малом Атлеше вы увидите сквозной грот и знаменитую чашу Любви, на Большом — погуляете по рыбацкой артели и рассмотрите старинную арку. Раскроете, какие известные советские фильмы 🎥 снимали в этих местах и какие методы ловли кефали дошли до нас с древнегреческих времен.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. По маршруту можно проехать только на внедорожнике. Мы можем провести экскурсию ⛳ на вашем авто или на своем Toyota Land Cruiser Prado. Во втором случае доплата составит 8500 рублей.
  • В стоимость экскурсии 🧭 входит пикник для всей группы в видовом месте
Волшебный полуостров Тарханкут
Волшебный полуостров Тарханкут
Волшебный полуостров Тарханкут
Волшебный полуостров Тарханкут
Волшебный полуостров Тарханкут
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Нас зовут Никита и Ксения. Мы — команда крымских автопутешественников. Исследуем мир на своем внедорожнике, а гостям нашего полуострова с радостью показываем самые красивые точки, дикие места и нетривиальные достопримечательности. В каждом авторском маршруте есть частичка нашей души — и мы счастливы делиться ею с вами.
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1 реальный отзыв

Е
4 июн 2021
Потрясающая экскурсия! Тарханкут - очень необычное место в Крыму. Я бы даже сказал - не похожее на другие места. Пляж Крымские Мальдивы, Большой и Малый Атлеш, морская прогулка - потрясающие впечатления. Даже туман не помешал восприятию красивых пейзажей. Очень рекомендую экскурсию для красивых пейзажных фото, для потрясающих пейзажей, для любителей джиппинга.

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