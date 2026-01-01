2 день

Феодосия - Коктебель

Завтрак.

Трансфер в Феодосию.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Свободное время.

По желанию на выбор предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб, дети — 350 руб);

музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб);

музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб).

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, где с высоты птичьего полета открывается волшебный вид на восточный берег Крыма, Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар, вулканический массив Кара-даг и соленое озеро.

Переезд в район Коктебельского залива, по дороге путевая информация о Коктебеле — курорте, окруженным созданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.

Именно в этом живописном уголке поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Предлагаем совершить морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1200 руб.) или отдых на пляже.

Возвращение в гостиницу.

