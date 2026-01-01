Крымский калейдоскоп. Автобусный тур из Перми

Описание тура

Приглашаем Вас провести насыщенные дни в Крыму в увлекательном автобусном туре.

Вас ждут прогулка по Симферополю, древняя Евпатория и Бахчисарай, песчаные пляжи и атмосферные места Балаклавы и Инкермана.

Отдых у моря сочетается с посещением пещерного города Чуфут-Кале и Ханского дворца. А любители активных экскурсий смогут добавить в программу живописные виды Ай-Петри, Ласточкино гнездо и колоритную Ялту.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в путь

Возможна посадка туристов из других городов по пути следования в Крым (по запросу).

05:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская, ул. Крисанова, 12Г).

05:10 Посадка на остановке общественного транспорта «Сосновый бор» (по ул. Якутская).

05:15 Посадка на остановке общественного транспорта «Героя Лядова».

05:40 Выезд из города Краснокамск, ул. Школьная (остановка общественного транспорта «Фабрика Гознак»).

06:40 Посадка на остановке общественного транспорта «Отворот на Нытву».

07:20 Посадка на остановке общественного транспорта «Отворот на Очер».

07:40 Посадка в Большой соснове у кафе «Казачья Застава».

08:00 Выезд из города Воткинск (время местное, удмуртское), Центральная площадь, ул. Кирова, 2 (памятник Ленина).

09:00 Выезд из города Ижевск (время местное, удмуртское), ул. Максима Горького, 66 (Собор Александра Невского, со стороны ул. Ленина).

10:10 Выезд из города Можга (время местное, удмуртское), Кафе «Турист», трасса М-7.
10:40 Выезд из города Елабуга (время местное, московское), проспект Мира, 34 (ЗАГС).
11:40 Выезд из города Набережные Челны (время местное, московское), ул. Мусы Джалиля, 7 (на остановке со стороны «Автовокзала»).

12:30 Выезд из города Чебоксары (время местное, московское), ул. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал).

15:30 Выезд из города Казань (время местное, московское). ул. Саид-Галеева, 4 (Вкусно и точка).

20:30 Выезд из города Ульяновск (время местное, + 1 час к московскому), остановка общественного транспорта «Аэропорт» (напротив аэропорта г. Ульяновск) по трассе Р178 в сторону Саранска.

После Ульяновска остановка на ужин.

23:30 Выезд из города Саранск (время местное, московское), Лямбирское шоссе, 10 (кафе «Виктория»).

2 день

В пути

02:00 Выезд из Пензы (время местное). Посадка (Привокзальная площадь станции Пенза-1, ориентир магазин «Юст»).

3 день

Прибытие в п. Николаевка. Свободный день, отдых на море

Прибытие в п. Николаевка (40 км от Симферополя).

Заселение в гостевые дома.

Отдых после дороги. До пляжа – 10 минут. До рынка – 15 минут. До ближайшего магазина – 5 минут.

4 день

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по Симферополю

08:30 Завтрак.

09:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.

10:30-13:00 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного монастыря.

Чуфут-Кале —один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры.

Он расположен на плато высотой 558 метров над уровнем моря на окраине города Бахчисарай.

13:30-14:30Обед в Крымско-татарском кафе (за доп. плату, по предварительному заказу).

15:00-16:30 Экскурсия в Ханский дворец.

Ханский дворец — это уникальный памятник крымско-татарской архитектуры XVI-XVII веков.

Когда-то дворец был единственной в своем роде резиденцией крымско-татарских правителей, а сейчас это масштабный музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник.

Свободное время.

16:30-17:00 Переезд до Симферополя.

17:00-18:30 Обзорная экскурсия по Симферополю.

Симферополь — «ворота Крыма», как давно зовут этот город. Начнем экскурсию у здания Крымского Парламента.

Именно здесь в 2014 году начались события «Крымской весны», откуда туристы переместятся к памятнику «Вежливым людям», так окрестили российских военнослужащих крымчане.

Затем отправимся к Долгоруковскому обелиску и памятнику Александру Суворову. На этом месте почти два века назад появились первые кварталы, в которых стали жить русские.

Затем прогуляемся по центру крымской столицы. Посетим Троицкий собор, где хранятся мощи святителя Луки, он же хирург Войно-Ясенецкий. Человек, чье имя известно далеко за пределами Крыма.

После посещения собора наш путь лежит в Екатерининский сквер, к памятнику императрицы Екатерине II, чьи ми усилиями Крым стал российским еще в 1783 году.

После чего через центр города, проспект Кирова мы завершим экскурсию у памятника дважды Герою Советского союза, летчику Амет-Хану Султану.

18:30 Отправление в Николаевку.

19:10 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.

5 день

Обзорная экскурсия по Евпатории

08:30 Завтрак.

09:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Евпатории.

Евпатория — древний город, город четырех конфессий, ему 2500 лет. И хотя отдельные исторические
районы ее пострадали в ходе многочисленных войн, центр представляет огромный интерес.

Мы посетим самый популярный экскурсионный маршрут по Евпатории — «Малый Иерусалим».

В центральной части города посетим храмы разных религий — Свято-Никольский собор, синагогу Егия-Капай, где оставим записки с заветными желаниями в малой «Стене плача», мечеть Джума-Джами.

Маршрут предусматривает осмотр Караимских кенасс, храмы древнего крымского народа.

Затем по улице Дувановской, осматривая дома, построенные в конце XIX века в стиле «модерн», мы выйдем на набережную, где находятся замечательные пляжи с мелким песком.

12:00 Свободное время в Евпатории на песчаных пляжах.

Самостоятельно можно приобрести мази и бальзамы на основе знаменитой лечебной грязи евпаторийских и сакских озер, а также морскую соль, которую добывают на озере Сасык-Сиваш у Евпатории.

18:30 Отправление в Николаевку.

19:00 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.

Свободное время.

6 день

Свободный день или экскурсия в сафари-парк за доп. плату

Завтрак.

Отдых на море.

Или по желанию за дополнительную плату экскурсия в Сафари-парк львов и зоопарк «Тайган» (при наборе группы от 20 туристов: проезд 1500 руб., входные билеты: 1500 руб. — взрослый и 750 руб. — детский).

Оплачивается на месте гиду. Цены ориентировочные, актуальные цены будут известны в день заезда.

Актуальная стоимость входных билетов на 2026 уточняется.

7 день

Свободный день или экскурсия к замку Ласточкино гнездо за доп. плату

Завтрак.

Свободный день.

Отдых на море.

Или по желанию за дополнительную плату — гора Ай-Петри, замок Ласточкино гнездо, Ялта (оплачиваются только входные билеты на месте).

08:00-10:30 Дорога до Алупки. Путевая экскурсия.

10:30-11:30 Подъем на гору Ай-Петри на микроавтобусах (ориентировочно 1000 руб. /чел.).

По пути осмотр водопада Учан-Су (ориентировочно 300 руб/чел).

11:30-13:30 Свободное время на вершине горы Ай-Петри. Посещение зубцов Ай-Петри.

Время на обед (за доп. плату).

13:30-14:00 Спуск на микроавтобусах с горы Ай-Петри либо на канатной дороге при условии хорошей погоды (ориентировочно 1000 руб. /чел.).

Спуск на фуникулере "Ялта-горка" на набережную Ялты (ориентировочно 350 руб. /чел.)

14:00-14:30 Прогулка в море на катере от Ласточкиного гнезда до набережной Ялты (ориентировочно 1000 руб. /чел.). Стоимость входного билета в Ласточкино гнездо —300 руб/чел.

14:30-17:00 Свободное время на набережной Ялты.

Посещение винного подвала. Подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты (ориентировочно 350 руб. /чел.) до площадки, где недалеко будет ждать наш автобус.

17:00-20:00 Дорога до п. Николаевка. Свободное время.

Актуальная стоимость входных билетов на 2026 уточняется.

8 день

Инкерманский мужской монастырь. Балаклава, крепость Чембало

08:00 Завтрак.

09:00-10:30 Дорога до Инкермана.

10:30-11:30 Экскурсия по территории Инкерманского мужского монастыря.

Инкерманский Свято-Климентовский монастырь — один из самых древних христианских монастырей на территории бывшего Советского Союза, а пещерные помещения, вырубленные в Монастырской скале, считаются прибежищем первых христиан в Крыму.

На плато сохранились и развалины древней крепости Каламиты. Пещер в инкерманских скалах огромное количество, они служили здешним обитателям и жильем, и подсобными помещениями.

Особенно много пещер, расположенных в несколько ярусов, в соседней с Монастырской Загайтанской скале. Возможно, там находилось средневековое поселение.

11:30-12:00 Переезд до Балаклавы.

12:00-13:00 Экскурсия в крепость Чембало.

Генуэзская крепость Чембало служит главной достопримечательностью города Балаклава. Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной (бывшая Кастрон).

Она являлась административным центром одноимённого консульства. В XV—XVIII веках находилась под контролем Османской империи и именовалась Балыклава. Сейчас крепость пребывает в состоянии руин.

13:00 Свободное время.

Обед (за доп. плату).

По желанию за доп. плату: катание на катерах по бухте с выходом в открытое море. Посещение винного магазина завода «Золотая балка».

16:30 Отправление в Николаевку.

18:00 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.

Свободное время.

9 день

Мисхор. Выезд домой

07:30 Завтрак.

08:00 Выезд группы на экскурсию. Переезд до Мисхора.

10:30-13:00 Посещение Мисхорского парка.

Памятники: «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба», «Русалка».

Купание на Мисхорском пляже.

Мисхорский парк — одна из старейших благоустроенных зон отдыха не только Большой Ялты, но и всего южного побережья Крыма. Огромный по территории, с разнообразными ландшафтными зонами он популярен, как для романтических свиданий, так и семейных прогулок с детьми.

Сегодня здесь проложены тенистые аллеи, всё лето работают фонтаны, а по количеству редких пород кустарников, реликтовых деревьев и многолетних цветов парковую зону часто называют ботаническим садом.

Обед (за доп. плату).

По пути остановка на смотровой площадке на мысе Ай-Даниль (вид на гору Аю-Даг, Гурзуф).

Остановка у памятника «Кутузовский фонтан».

Ангарский перевал — самая высокая точка трассы Симферополь — Алушта (752 м над уровнем моря).

16:00-17:00 Выезд домой.

10 день

В дороге

Остановки в пути каждые 3-4 часа.

23:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пензу (местного времени).

11 день

Прибытие

01:30 Ориентировочное время возвращения группы в Саранск (время местное, московское).

06:30 Ориентировочное время возвращения группы в Ульяновск (время местное, + 1 час к московскому).

09:30 Ориентировочное время возвращения группы в Казань (время местное, московское).

09:30 Ориентировочное время отправление туристов в Чебоксары из Казани на такси (за счет туроператора).

12:30 Ориентировочное время возвращения группы в Елабугу (время местное, московское).

13:30 Ориентировочное время возвращения группы в Набережные Челны (время местное, московское).

16:00 Ориентировочное время возвращения группы в Можгу (время местное, удмуртское).

17:00 Ориентировочное время возвращения группы в Ижевск (время местное, удмуртское).

18:00 Ориентировочное время возвращения группы в Воткинск (время местное, удмуртское).

22:00 Ориентировочное время возвращения группы в Краснокамск (время местное).

23:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь (время местное).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Николаевке и 4 ночи в дороге.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

Взрослые46 500
Пенсионеры46 350
Дети до 14 лет46 200

Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб.

Внимание! Только женское подселение! Туристы «на подселении» проживают в 3-хместных номерах.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Варианты проживания

Наш дом отдыха

6 ночей

Гостевой дом «Наш дом отдыха» находится в небольшом посёлке Николаевка, Крым, всего в 500 метрах от пляжа. На 1-2 этажах гостевого дома расположены однокомнатные номера площадью от 15 кв. м. В каждом номере есть:

  • 2 односпальные кровати, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, зеркало, стол и стулья балконные;
  • санузел (душевая кабина, унитаз, умывальник, окно);
  • кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, сейф;
  • постельное белье, одеяла, полотенца (для тела и пляжное), тапочки, туалетная бумага, мыло.

Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи: чайники, газовые плиты, микроволновая печь, раковины, кастрюли, сковородки и другая посуда в ассортименте. Утюг и гладильная доска на этажах в общем доступе.

По требованию: смена белья и полотенец, уборка в номере, предоставление фена.

К Вашим услугам (дополнительно):

  • бильярдный стол, теннисный стол;
  • Wi-Fi интернет;
  • мангал, зона барбекю;
  • зеленый двор, беседки;
  • бассейн с шезлонгами и теневым навесом;
  • прачечная (платно).

В 5 минутах от дома расположен продуктовый магазин.

В 15 минутах от дома:

  • пляж песчано-галечный;
  • набережная;
  • центр;
  • центр развлечений;
  • рынок;
  • остановка маршрутки;
  • аптека.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (автобус туристического класса)
  • Услуги сопровождающего группы из Перми и экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе (не считая свободных дней)
  • Проживание в гостевом доме (6 ночей)
  • Питание, указанное в программе тура: 6 завтраков «шведский стол»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до города старта тура и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: питание в дороге, обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и активности в свободные дни: экскурсия в сафари-парк львов и зоопарк "Тайган" (ориентировочно от 3000 руб. /чел) гора Ай-Петри (подъем/спуск на микроавтобусах ориентировочно 2000 руб. /чел. туда и обратно) осмотр водопада Учан-Су (ориентировочно 300 руб. /чел.) спуск на фуникулере "Ялта-горка" на набережную Ялты (ориентировочно 350 руб. /взр., 200 руб. /дети до 10 лет) прогулка на катере от Ласточкиного гнезда до набережной Ялты (ориентировочно 1000 руб. /чел.) входной билет к замку "Ласточкино гнездо" (ориентировочно от 300 руб. /чел.) подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты до стоянки автобуса (ориентировочно 350 руб. /взр., 200 руб. /дети до 10 лет)
  • Доплата за одноместное размещение - 8500 руб
  • Дополнительное место в автобусе - 25300 руб. /чел
  • Экосбор в зависимости от категории туристов (100-350 руб/чел)
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Для поездки в автобусе:

  • плед;
  • подушечка;
  • кружка;
  • тапочки, чтобы не затекали ноги;
  • спортивные штаны для удобства переезда;
  • лекарства по надобности;
  • перекус;
  • наличные деньги на посещение санитарных зон и питание;
  • питьевую воду.

Для экскурсий:

  • фотоаппарат;
  • наличные деньги на входные билеты (для экскурсий за доп. плату);
  • сувениры;
  • питание;
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонтик или дождевик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую еще информацию нужно знать о туре?
  1. Вся информация о выезде будет доступна за 12 часов до выезда.
  2. В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону экстренной связи, указанному в ваучере.
  3. Туристы могут сесть в любом городе по пути следования автобуса из Перми в Крым, для этого необходимо указывать точку посадки в заявке. Будьте готовы к остановкам, автобус по пути следования забирает и высаживает туристов.
  4. Так же туристы могут приехать на начало экскурсионной программы в Крым самостоятельно, избежав автобусного проезда, стоимость в таком случае не пересчитывается.
  5. Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками при наличии письменного разрешения от родителей (НЕ нотариальное).
  6. Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, дети до 7 лет допускаются к поездкам только при наличии бустера (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
  7. В момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
Может ли измениться программа?
  1. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
  2. Окончательная, утвержденная программа по последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день заезда.
  3. Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
  4. Актуальная стоимость входных билетов на доп. экскурсии 2026 уточняется.
  5. Время прибытия в город является ориентировочным и зависит от дорожной ситуации и других обстоятельств, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

