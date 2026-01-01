Описание тура
Приглашаем Вас провести насыщенные дни в Крыму в увлекательном автобусном туре.
Вас ждут прогулка по Симферополю, древняя Евпатория и Бахчисарай, песчаные пляжи и атмосферные места Балаклавы и Инкермана.
Отдых у моря сочетается с посещением пещерного города Чуфут-Кале и Ханского дворца. А любители активных экскурсий смогут добавить в программу живописные виды Ай-Петри, Ласточкино гнездо и колоритную Ялту.
Программа тура по дням
Отправление в путь
Возможна посадка туристов из других городов по пути следования в Крым (по запросу).
05:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская, ул. Крисанова, 12Г).
05:10 Посадка на остановке общественного транспорта «Сосновый бор» (по ул. Якутская).
05:15 Посадка на остановке общественного транспорта «Героя Лядова».
05:40 Выезд из города Краснокамск, ул. Школьная (остановка общественного транспорта «Фабрика Гознак»).
06:40 Посадка на остановке общественного транспорта «Отворот на Нытву».
07:20 Посадка на остановке общественного транспорта «Отворот на Очер».
07:40 Посадка в Большой соснове у кафе «Казачья Застава».
08:00 Выезд из города Воткинск (время местное, удмуртское), Центральная площадь, ул. Кирова, 2 (памятник Ленина).
09:00 Выезд из города Ижевск (время местное, удмуртское), ул. Максима Горького, 66 (Собор Александра Невского, со стороны ул. Ленина).
10:10 Выезд из города Можга (время местное, удмуртское), Кафе «Турист», трасса М-7.
10:40 Выезд из города Елабуга (время местное, московское), проспект Мира, 34 (ЗАГС).
11:40 Выезд из города Набережные Челны (время местное, московское), ул. Мусы Джалиля, 7 (на остановке со стороны «Автовокзала»).
12:30 Выезд из города Чебоксары (время местное, московское), ул. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал).
15:30 Выезд из города Казань (время местное, московское). ул. Саид-Галеева, 4 (Вкусно и точка).
20:30 Выезд из города Ульяновск (время местное, + 1 час к московскому), остановка общественного транспорта «Аэропорт» (напротив аэропорта г. Ульяновск) по трассе Р178 в сторону Саранска.
После Ульяновска остановка на ужин.
23:30 Выезд из города Саранск (время местное, московское), Лямбирское шоссе, 10 (кафе «Виктория»).
В пути
02:00 Выезд из Пензы (время местное). Посадка (Привокзальная площадь станции Пенза-1, ориентир магазин «Юст»).
Прибытие в п. Николаевка. Свободный день, отдых на море
Прибытие в п. Николаевка (40 км от Симферополя).
Заселение в гостевые дома.
Отдых после дороги. До пляжа – 10 минут. До рынка – 15 минут. До ближайшего магазина – 5 минут.
Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, прогулка по Симферополю
08:30 Завтрак.
09:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.
10:30-13:00 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного монастыря.
Чуфут-Кале —один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры.
Он расположен на плато высотой 558 метров над уровнем моря на окраине города Бахчисарай.
13:30-14:30Обед в Крымско-татарском кафе (за доп. плату, по предварительному заказу).
15:00-16:30 Экскурсия в Ханский дворец.
Ханский дворец — это уникальный памятник крымско-татарской архитектуры XVI-XVII веков.
Когда-то дворец был единственной в своем роде резиденцией крымско-татарских правителей, а сейчас это масштабный музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник.
Свободное время.
16:30-17:00 Переезд до Симферополя.
17:00-18:30 Обзорная экскурсия по Симферополю.
Симферополь — «ворота Крыма», как давно зовут этот город. Начнем экскурсию у здания Крымского Парламента.
Именно здесь в 2014 году начались события «Крымской весны», откуда туристы переместятся к памятнику «Вежливым людям», так окрестили российских военнослужащих крымчане.
Затем отправимся к Долгоруковскому обелиску и памятнику Александру Суворову. На этом месте почти два века назад появились первые кварталы, в которых стали жить русские.
Затем прогуляемся по центру крымской столицы. Посетим Троицкий собор, где хранятся мощи святителя Луки, он же хирург Войно-Ясенецкий. Человек, чье имя известно далеко за пределами Крыма.
После посещения собора наш путь лежит в Екатерининский сквер, к памятнику императрицы Екатерине II, чьи ми усилиями Крым стал российским еще в 1783 году.
После чего через центр города, проспект Кирова мы завершим экскурсию у памятника дважды Герою Советского союза, летчику Амет-Хану Султану.
18:30 Отправление в Николаевку.
19:10 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.
Обзорная экскурсия по Евпатории
08:30 Завтрак.
09:30 Выезд группы. Путевая экскурсия.
10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Евпатории.
Евпатория — древний город, город четырех конфессий, ему 2500 лет. И хотя отдельные исторические
районы ее пострадали в ходе многочисленных войн, центр представляет огромный интерес.
Мы посетим самый популярный экскурсионный маршрут по Евпатории — «Малый Иерусалим».
В центральной части города посетим храмы разных религий — Свято-Никольский собор, синагогу Егия-Капай, где оставим записки с заветными желаниями в малой «Стене плача», мечеть Джума-Джами.
Маршрут предусматривает осмотр Караимских кенасс, храмы древнего крымского народа.
Затем по улице Дувановской, осматривая дома, построенные в конце XIX века в стиле «модерн», мы выйдем на набережную, где находятся замечательные пляжи с мелким песком.
12:00 Свободное время в Евпатории на песчаных пляжах.
Самостоятельно можно приобрести мази и бальзамы на основе знаменитой лечебной грязи евпаторийских и сакских озер, а также морскую соль, которую добывают на озере Сасык-Сиваш у Евпатории.
18:30 Отправление в Николаевку.
19:00 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.
Свободное время.
Свободный день или экскурсия в сафари-парк за доп. плату
Завтрак.
Отдых на море.
Или по желанию за дополнительную плату экскурсия в Сафари-парк львов и зоопарк «Тайган» (при наборе группы от 20 туристов: проезд 1500 руб., входные билеты: 1500 руб. — взрослый и 750 руб. — детский).
Оплачивается на месте гиду. Цены ориентировочные, актуальные цены будут известны в день заезда.
Актуальная стоимость входных билетов на 2026 уточняется.
Свободный день или экскурсия к замку Ласточкино гнездо за доп. плату
Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.
Или по желанию за дополнительную плату — гора Ай-Петри, замок Ласточкино гнездо, Ялта (оплачиваются только входные билеты на месте).
08:00-10:30 Дорога до Алупки. Путевая экскурсия.
10:30-11:30 Подъем на гору Ай-Петри на микроавтобусах (ориентировочно 1000 руб. /чел.).
По пути осмотр водопада Учан-Су (ориентировочно 300 руб/чел).
11:30-13:30 Свободное время на вершине горы Ай-Петри. Посещение зубцов Ай-Петри.
Время на обед (за доп. плату).
13:30-14:00 Спуск на микроавтобусах с горы Ай-Петри либо на канатной дороге при условии хорошей погоды (ориентировочно 1000 руб. /чел.).
Спуск на фуникулере "Ялта-горка" на набережную Ялты (ориентировочно 350 руб. /чел.)
14:00-14:30 Прогулка в море на катере от Ласточкиного гнезда до набережной Ялты (ориентировочно 1000 руб. /чел.). Стоимость входного билета в Ласточкино гнездо —300 руб/чел.
14:30-17:00 Свободное время на набережной Ялты.
Посещение винного подвала. Подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты (ориентировочно 350 руб. /чел.) до площадки, где недалеко будет ждать наш автобус.
17:00-20:00 Дорога до п. Николаевка. Свободное время.
Актуальная стоимость входных билетов на 2026 уточняется.
Инкерманский мужской монастырь. Балаклава, крепость Чембало
08:00 Завтрак.
09:00-10:30 Дорога до Инкермана.
10:30-11:30 Экскурсия по территории Инкерманского мужского монастыря.
Инкерманский Свято-Климентовский монастырь — один из самых древних христианских монастырей на территории бывшего Советского Союза, а пещерные помещения, вырубленные в Монастырской скале, считаются прибежищем первых христиан в Крыму.
На плато сохранились и развалины древней крепости Каламиты. Пещер в инкерманских скалах огромное количество, они служили здешним обитателям и жильем, и подсобными помещениями.
Особенно много пещер, расположенных в несколько ярусов, в соседней с Монастырской Загайтанской скале. Возможно, там находилось средневековое поселение.
11:30-12:00 Переезд до Балаклавы.
12:00-13:00 Экскурсия в крепость Чембало.
Генуэзская крепость Чембало служит главной достопримечательностью города Балаклава. Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной (бывшая Кастрон).
Она являлась административным центром одноимённого консульства. В XV—XVIII веках находилась под контролем Османской империи и именовалась Балыклава. Сейчас крепость пребывает в состоянии руин.
13:00 Свободное время.
Обед (за доп. плату).
По желанию за доп. плату: катание на катерах по бухте с выходом в открытое море. Посещение винного магазина завода «Золотая балка».
16:30 Отправление в Николаевку.
18:00 Ориентировочное время возвращения в Николаевку.
Свободное время.
Мисхор. Выезд домой
07:30 Завтрак.
08:00 Выезд группы на экскурсию. Переезд до Мисхора.
10:30-13:00 Посещение Мисхорского парка.
Памятники: «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба», «Русалка».
Купание на Мисхорском пляже.
Мисхорский парк — одна из старейших благоустроенных зон отдыха не только Большой Ялты, но и всего южного побережья Крыма. Огромный по территории, с разнообразными ландшафтными зонами он популярен, как для романтических свиданий, так и семейных прогулок с детьми.
Сегодня здесь проложены тенистые аллеи, всё лето работают фонтаны, а по количеству редких пород кустарников, реликтовых деревьев и многолетних цветов парковую зону часто называют ботаническим садом.
Обед (за доп. плату).
По пути остановка на смотровой площадке на мысе Ай-Даниль (вид на гору Аю-Даг, Гурзуф).
Остановка у памятника «Кутузовский фонтан».
Ангарский перевал — самая высокая точка трассы Симферополь — Алушта (752 м над уровнем моря).
16:00-17:00 Выезд домой.
В дороге
Остановки в пути каждые 3-4 часа.
23:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пензу (местного времени).
Прибытие
01:30 Ориентировочное время возвращения группы в Саранск (время местное, московское).
06:30 Ориентировочное время возвращения группы в Ульяновск (время местное, + 1 час к московскому).
09:30 Ориентировочное время возвращения группы в Казань (время местное, московское).
09:30 Ориентировочное время отправление туристов в Чебоксары из Казани на такси (за счет туроператора).
12:30 Ориентировочное время возвращения группы в Елабугу (время местное, московское).
13:30 Ориентировочное время возвращения группы в Набережные Челны (время местное, московское).
16:00 Ориентировочное время возвращения группы в Можгу (время местное, удмуртское).
17:00 Ориентировочное время возвращения группы в Ижевск (время местное, удмуртское).
18:00 Ориентировочное время возвращения группы в Воткинск (время местное, удмуртское).
22:00 Ориентировочное время возвращения группы в Краснокамск (время местное).
23:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь (время местное).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Николаевке и 4 ночи в дороге.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Взрослые
|46 500
|Пенсионеры
|46 350
|Дети до 14 лет
|46 200
Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб.
Внимание! Только женское подселение! Туристы «на подселении» проживают в 3-хместных номерах.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Варианты проживания
Наш дом отдыха
Гостевой дом «Наш дом отдыха» находится в небольшом посёлке Николаевка, Крым, всего в 500 метрах от пляжа. На 1-2 этажах гостевого дома расположены однокомнатные номера площадью от 15 кв. м. В каждом номере есть:
- 2 односпальные кровати, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, зеркало, стол и стулья балконные;
- санузел (душевая кабина, унитаз, умывальник, окно);
- кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, сейф;
- постельное белье, одеяла, полотенца (для тела и пляжное), тапочки, туалетная бумага, мыло.
Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи: чайники, газовые плиты, микроволновая печь, раковины, кастрюли, сковородки и другая посуда в ассортименте. Утюг и гладильная доска на этажах в общем доступе.
По требованию: смена белья и полотенец, уборка в номере, предоставление фена.
К Вашим услугам (дополнительно):
- бильярдный стол, теннисный стол;
- Wi-Fi интернет;
- мангал, зона барбекю;
- зеленый двор, беседки;
- бассейн с шезлонгами и теневым навесом;
- прачечная (платно).
В 5 минутах от дома расположен продуктовый магазин.
В 15 минутах от дома:
- пляж песчано-галечный;
- набережная;
- центр;
- центр развлечений;
- рынок;
- остановка маршрутки;
- аптека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (автобус туристического класса)
- Услуги сопровождающего группы из Перми и экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе (не считая свободных дней)
- Проживание в гостевом доме (6 ночей)
- Питание, указанное в программе тура: 6 завтраков «шведский стол»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до города старта тура и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: питание в дороге, обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии и активности в свободные дни: экскурсия в сафари-парк львов и зоопарк "Тайган" (ориентировочно от 3000 руб. /чел) гора Ай-Петри (подъем/спуск на микроавтобусах ориентировочно 2000 руб. /чел. туда и обратно) осмотр водопада Учан-Су (ориентировочно 300 руб. /чел.) спуск на фуникулере "Ялта-горка" на набережную Ялты (ориентировочно 350 руб. /взр., 200 руб. /дети до 10 лет) прогулка на катере от Ласточкиного гнезда до набережной Ялты (ориентировочно 1000 руб. /чел.) входной билет к замку "Ласточкино гнездо" (ориентировочно от 300 руб. /чел.) подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты до стоянки автобуса (ориентировочно 350 руб. /взр., 200 руб. /дети до 10 лет)
- Экскурсия в сафари-парк львов и зоопарк «Тайган» (ориентировочно от 3000 руб. /чел)
- Гора Ай-Петри (подъем/спуск на микроавтобусах ориентировочно 2000 руб. /чел. туда и обратно)
- Осмотр водопада Учан-Су (ориентировочно 300 руб. /чел.)
- Спуск на фуникулере «Ялта-горка» на набережную Ялты (ориентировочно 350 руб. /взр., 200 руб. /дети до 10 лет)
- Прогулка на катере от Ласточкиного гнезда до набережной Ялты (ориентировочно 1000 руб. /чел.)
- Входной билет к замку «Ласточкино гнездо» (ориентировочно от 300 руб. /чел.)
- Подъем на фуникулере «Ялта-горка» с набережной Ялты до стоянки автобуса (ориентировочно 350 руб. /взр., 200 руб. /дети до 10 лет)
- Доплата за одноместное размещение - 8500 руб
- Дополнительное место в автобусе - 25300 руб. /чел
- Экосбор в зависимости от категории туристов (100-350 руб/чел)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- медицинский полис.
Для поездки в автобусе:
- плед;
- подушечка;
- кружка;
- тапочки, чтобы не затекали ноги;
- спортивные штаны для удобства переезда;
- лекарства по надобности;
- перекус;
- наличные деньги на посещение санитарных зон и питание;
- питьевую воду.
Для экскурсий:
- фотоаппарат;
- наличные деньги на входные билеты (для экскурсий за доп. плату);
- сувениры;
- питание;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонтик или дождевик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую еще информацию нужно знать о туре?
- Вся информация о выезде будет доступна за 12 часов до выезда.
- В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону экстренной связи, указанному в ваучере.
- Туристы могут сесть в любом городе по пути следования автобуса из Перми в Крым, для этого необходимо указывать точку посадки в заявке. Будьте готовы к остановкам, автобус по пути следования забирает и высаживает туристов.
- Так же туристы могут приехать на начало экскурсионной программы в Крым самостоятельно, избежав автобусного проезда, стоимость в таком случае не пересчитывается.
- Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками при наличии письменного разрешения от родителей (НЕ нотариальное).
- Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, дети до 7 лет допускаются к поездкам только при наличии бустера (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
- В момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
Может ли измениться программа?
- Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
- Окончательная, утвержденная программа по последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день заезда.
- Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
- Актуальная стоимость входных билетов на доп. экскурсии 2026 уточняется.
- Время прибытия в город является ориентировочным и зависит от дорожной ситуации и других обстоятельств, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.