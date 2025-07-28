Приветствую каждого, кто планирует заглянуть на Смоленскую землю! Поспешите на борт моей машины времени, ведь только она сможет в течении 2-х часов пронести вас сквозь тысячелетнюю историю города-ключа. В ней мы заглянем в самые важные уголки памяти великого русского города. Остается лишь взять билет на борт и вперед!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Смоленск!

Приветствую всех гостей и жителей нашего замечательного города! Я — дипломированный экскурсовод, и с радостью познакомлю вас с историей и красотой Смоленска. Прогулка со мной станет увлекательным путешествием во времени, которое продлится 2 часа и позволит вам глубже понять судьбу нашего города-Героя.

Что вас ждет на экскурсии?

На нашем маршруте вы сможете узнать:

значение Смоленска в истории России;

три самых трудных периода для Смоленска;

причины грандиозного строительства Смоленской крепости;

тайны Королевской крепости;

места памяти героев войны 1812 года;

почему Смоленск — город строителей;

истории и судьбы знаменитых Смолян;

и многое другое!

Уникальный опыт

Экскурсия будет дополнена фотоматериалами и живым, интересным показом, который позволит вам по-настоящему прочувствовать и понять наш город. Я уверена, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений!

Память о прогулке

В завершение экскурсии каждый участник получит памятный сувенир, который напомнит о нашем увлекательном путешествии по Смоленску.

Полезная информация

Не забудьте одеться тепло и подготовить удобную обувь — это сделает вашу прогулку более комфортной. Жду вас на экскурсии!