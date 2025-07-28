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Обзорная экскурсия «По страницам тысячелетней летописи»

Приветствую каждого, кто планирует заглянуть на Смоленскую землю! Поспешите на борт моей машины времени, ведь только она сможет в течении 2-х часов пронести вас сквозь тысячелетнюю историю города-ключа. В ней мы заглянем в самые важные уголки памяти великого русского города. Остается лишь взять билет на борт и вперед!
Обзорная экскурсия «По страницам тысячелетней летописи»
Обзорная экскурсия «По страницам тысячелетней летописи»
Ближайшие даты:
28
июл29
июл30
июл31
июл1
авг4
авг5
авг
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Смоленск!

Приветствую всех гостей и жителей нашего замечательного города! Я — дипломированный экскурсовод, и с радостью познакомлю вас с историей и красотой Смоленска. Прогулка со мной станет увлекательным путешествием во времени, которое продлится 2 часа и позволит вам глубже понять судьбу нашего города-Героя.

Что вас ждет на экскурсии?

На нашем маршруте вы сможете узнать:

  • значение Смоленска в истории России;
  • три самых трудных периода для Смоленска;
  • причины грандиозного строительства Смоленской крепости;
  • тайны Королевской крепости;
  • места памяти героев войны 1812 года;
  • почему Смоленск — город строителей;
  • истории и судьбы знаменитых Смолян;
  • и многое другое!

Уникальный опыт

Экскурсия будет дополнена фотоматериалами и живым, интересным показом, который позволит вам по-настоящему прочувствовать и понять наш город. Я уверена, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений!

Память о прогулке

В завершение экскурсии каждый участник получит памятный сувенир, который напомнит о нашем увлекательном путешествии по Смоленску.

Полезная информация

Не забудьте одеться тепло и подготовить удобную обувь — это сделает вашу прогулку более комфортной. Жду вас на экскурсии!

Ежедневно в 12:00, точная дата и время согласуются с гидом.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Южный участок крепости
  • Королевский бастион
  • Сквер памяти героев
  • Памятник Теркину и Твардовскому
  • Дом Будникова
  • Парк Блонье
  • Памятник Глинке
  • Олень
  • Площадь Ленина
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колесо обозрения, в Лопатинском парке
Завершение: Площадь Ленина 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, точная дата и время согласуются с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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