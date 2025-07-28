Приветствую каждого, кто планирует заглянуть на Смоленскую землю!
Поспешите на борт моей машины времени, ведь только она сможет в течении 2-х часов пронести вас сквозь тысячелетнюю историю города-ключа.
В ней мы заглянем в самые важные уголки памяти великого русского города. Остается лишь взять билет на борт и вперед!
Приветствую всех гостей и жителей нашего замечательного города! Я — дипломированный экскурсовод, и с радостью познакомлю вас с историей и красотой Смоленска. Прогулка со мной станет увлекательным путешествием во времени, которое продлится 2 часа и позволит вам глубже понять судьбу нашего города-Героя.
Что вас ждет на экскурсии?
На нашем маршруте вы сможете узнать:
значение Смоленска в истории России;
три самых трудных периода для Смоленска;
причины грандиозного строительства Смоленской крепости;
тайны Королевской крепости;
места памяти героев войны 1812 года;
почему Смоленск — город строителей;
истории и судьбы знаменитых Смолян;
и многое другое!
Уникальный опыт
Экскурсия будет дополнена фотоматериалами и живым, интересным показом, который позволит вам по-настоящему прочувствовать и понять наш город. Я уверена, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений!
Память о прогулке
В завершение экскурсии каждый участник получит памятный сувенир, который напомнит о нашем увлекательном путешествии по Смоленску.
Полезная информация
Не забудьте одеться тепло и подготовить удобную обувь — это сделает вашу прогулку более комфортной. Жду вас на экскурсии!
Ежедневно в 12:00, точная дата и время согласуются с гидом.
Когда: Ежедневно в 12:00, точная дата и время согласуются с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.