Элитный, хипстерский, неформальный, андеграундный и аутентичный — таким вы увидите Смоленск и его бары.
На прогулке по знаковым местам и заведениям города мы погрузимся в питейные традиции и попробуем несколько сортов сидра и пива, местные настойки и коктейли. А напоследок заглянем в секретное место — самое сердце городской барной культуры!
На прогулке по знаковым местам и заведениям города мы погрузимся в питейные традиции и попробуем несколько сортов сидра и пива, местные настойки и коктейли. А напоследок заглянем в секретное место — самое сердце городской барной культуры!
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия призвана раскрыть гостям города неповторимый характер Смоленска, а местным жителям — показать его с новой стороны. С 1998 года в нашем городе существует ассоциация барменов, а значит, активно развивается ресторанно-гостиничный бизнес и питейная культура. Я знаю об этом на собственном опыте: 10 лет назад я начинал карьеру за барной стойкой, сегодня возглавляю местное отделение ассоциации.
На примере Смоленска я поясню, как изменилась культура потребления алкогольных напитков в нашей стране и какой путь проделал общепит перед превращением в целую индустрию.
Маршрут экскурсии
- Бар «Соля» и ресторан «Днепр» — узнаем, как отдыхали смоляне в советские годы
- Улица Маяковского — почувствуем себя завсегдатаями смоленского «Арбата»
- Бар «Юность», спрятанный во дворах — продегустируем 4 образца сидра
- Бар «Спайдер» — разберёмся, как работала охрана в ночных клубах
- Бар «Цоколь» — изучим традиции пивоварения Смоленска и попробуем местное пиво
- «Гастро гараж» — поговорим о том, с чего начинался кейтеринг в Смоленске
- Бар «Решётка» — прогуляемся по самой «пьяной» улице города и попробуем необычные настойки
- Секретное место — здесь я поделюсь инсайдерской информация о том, как бармены попадают в профессию и как развиваются
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- Дегустационные сеты входят в стоимость экскурсии: вы попробуете 4 сорта сидра, 2 образца настоек, 2-3 сорта пива и один из сезонных напитков: зимой — глинтвейн, летом — сангрию
- Закуски в стоимость экскурсии не входят. Но их можно заказать отдельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Смоленске
Бармен с 20-летним стажем. С 2002 года успел поработать за барными стойками Смоленска, Геленджика, Сочи, Москвы, Владивостока и Нижневартовска. Руковожу Барменской ассоциацией России в Смоленске и с удовольствием знакомлю гостей и жителей города с его питейной культурой.Задать вопрос
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