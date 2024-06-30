Элитный, хипстерский, неформальный, андеграундный и аутентичный — таким вы увидите Смоленск и его бары. На прогулке по знаковым местам и заведениям города мы погрузимся в питейные традиции и попробуем несколько сортов сидра и пива, местные настойки и коктейли. А напоследок заглянем в секретное место — самое сердце городской барной культуры!

за 1-5 человек или 2000 руб. за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-5 человек или 2000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия призвана раскрыть гостям города неповторимый характер Смоленска, а местным жителям — показать его с новой стороны. С 1998 года в нашем городе существует ассоциация барменов, а значит, активно развивается ресторанно-гостиничный бизнес и питейная культура. Я знаю об этом на собственном опыте: 10 лет назад я начинал карьеру за барной стойкой, сегодня возглавляю местное отделение ассоциации.

На примере Смоленска я поясню, как изменилась культура потребления алкогольных напитков в нашей стране и какой путь проделал общепит перед превращением в целую индустрию.

Маршрут экскурсии

Бар «Соля» и ресторан «Днепр» — узнаем, как отдыхали смоляне в советские годы

Улица Маяковского — почувствуем себя завсегдатаями смоленского «Арбата»

Бар «Юность», спрятанный во дворах — продегустируем 4 образца сидра

Бар «Спайдер» — разберёмся, как работала охрана в ночных клубах

Бар «Цоколь» — изучим традиции пивоварения Смоленска и попробуем местное пиво

«Гастро гараж» — поговорим о том, с чего начинался кейтеринг в Смоленске

Бар «Решётка» — прогуляемся по самой «пьяной» улице города и попробуем необычные настойки

Секретное место — здесь я поделюсь инсайдерской информация о том, как бармены попадают в профессию и как развиваются

Организационные детали