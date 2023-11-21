Смоленск — один из древнейших городов России. В разное время ему были присвоены статусы «город-ключ», «город-щит», «город-крепость», а затем и звание «город-герой». Во время обзорного тура вы посетите самые выдающиеся и знаковые места города. Вы увидите:

Королевский бастион — мощное земляное укрепление в форме звезды, которая является отдельной крепостью внутри Смоленской крепостной стены.

Площадь Победы — центральная площадь, которая считается одной из главных достопримечательностей. Здесь вы обязательно увидите уцелевшую часть крепостной стены, которая была возведена еще в XVI веке.

Успенский собор — главная святыня города. Вы будете поражены красотой иконостаса высотой с десятиэтажный дом, увидите икону-участницу Отечественной войны 1812 года.

Сквер Памяти героев — место, объединившее подвиги участников двух Отечественных войн. Некрополь у крепостной стены, вечный огонь, аллея генералов и ряд других важных объектов передают славу и мужество воинов.

Лопатинский сад — парк, появившийся в XIX веке на месте целой группы оборонительных сооружений благодаря инициативе губернатора Лопатина.

Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное сооружение начала XVII века, поражающее своими размерами и устойчивостью. А также, в зависимости от выбранной программы, сможете посетить другие достопримечательности города и нетуристические места. Обратите внимание! На ваш выбор предоставлено несколько программ, различающихся по продолжительности и посещаемым местам. Важная информация:.

Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное сооружение начала XVII века, поражающее своими размерами и устойчивостью. А также, в зависимости от выбранной программы, сможете посетить другие достопримечательности города и нетуристические места. Обратите внимание! На ваш выбор предоставлено несколько программ, различающихся по продолжительности и посещаемым местам. Важная информация:.

Экскурсия пешеходная, на свежем воздухе, поэтому надевайте одежду по погоде и удобную обувь.