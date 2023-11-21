Тысячелетний Смоленск
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, и вам предоставится шанс разобраться в ее хитросплетениях.
Вы прогуляетесь по старинным улицам города, увидите его основные достопримечательности и знаковые места.
Мы предлагаем вам несколько программ на выбор, каждая из которых позволит вам посмотреть на Смоленск с новой стороны!
Вы прогуляетесь по старинным улицам города, увидите его основные достопримечательности и знаковые места.
Мы предлагаем вам несколько программ на выбор, каждая из которых позволит вам посмотреть на Смоленск с новой стороны!
Ближайшие даты:
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
29
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый
|700 ₽
|Билет школьный
|400 ₽
|Билет дошкольный
|0 ₽
|Стандартный билет
|600 ₽
|Взрослый от 14 лет
|600 ₽
|Детский от 7 до 14 лет
|400 ₽
Что вас ожидает:
- Площадь Победы (Памятник Твардовскому и Василию Тёркину)
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Смоленская крепостная стена (башня Громовая, Красная башня)
- Лопатинский сад (Памятник Софийскому полку)
- Сквер памяти героев (Памятник «Благодарная Россия — Героям 1812 года»)
- Парк Блонье (Памятник М. И. Глинке)
- Площадь Ленина
- Королевский бастион
- А также, в зависимости от выбранной программы, вы дополнительно посетите:
- Классический тур + нетуристические места (3 часа)
- Спасо-Вознесенский женский монастырь
- Дом с часами
- Дом Энгельгардта
- Драматический театр
- Копытинские ворота
- Соборная гора Смоленска
- Большая Советская улица
- Классический тур (3 часа)
- Авраамиевский монастырь
- Ул. Соболева
- Классический тур (2 часа)
- Дом Советов
Описание
Смоленск — один из древнейших городов России. В разное время ему были присвоены статусы «город-ключ», «город-щит», «город-крепость», а затем и звание «город-герой». Во время обзорного тура вы посетите самые выдающиеся и знаковые места города. Вы увидите:
- Королевский бастион — мощное земляное укрепление в форме звезды, которая является отдельной крепостью внутри Смоленской крепостной стены.
- Площадь Победы — центральная площадь, которая считается одной из главных достопримечательностей. Здесь вы обязательно увидите уцелевшую часть крепостной стены, которая была возведена еще в XVI веке.
- Успенский собор — главная святыня города. Вы будете поражены красотой иконостаса высотой с десятиэтажный дом, увидите икону-участницу Отечественной войны 1812 года.
- Сквер Памяти героев — место, объединившее подвиги участников двух Отечественных войн. Некрополь у крепостной стены, вечный огонь, аллея генералов и ряд других важных объектов передают славу и мужество воинов.
- Лопатинский сад — парк, появившийся в XIX веке на месте целой группы оборонительных сооружений благодаря инициативе губернатора Лопатина.
Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное сооружение начала XVII века, поражающее своими размерами и устойчивостью. А также, в зависимости от выбранной программы, сможете посетить другие достопримечательности города и нетуристические места. Обратите внимание! На ваш выбор предоставлено несколько программ, различающихся по продолжительности и посещаемым местам. Важная информация:.
Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное сооружение начала XVII века, поражающее своими размерами и устойчивостью. А также, в зависимости от выбранной программы, сможете посетить другие достопримечательности города и нетуристические места. Обратите внимание! На ваш выбор предоставлено несколько программ, различающихся по продолжительности и посещаемым местам. Важная информация:.
Экскурсия пешеходная, на свежем воздухе, поэтому надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Выходные и праздники
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выходные и праздникиЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- На свежем воздухе
- Поэтому надевайте одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 359 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
21 ноя 2023
Все было четко и как обещали.
Отдельно хочу о метить экскурсовода Александру. Было просто супер и очень интересно.
Александра видно что не только профи как экскурсовод но и очень любит свой город.
А когда человек рассказывает с любовью всегда интересно!
Остались очень довольны и ещё раз спасибо на экскурсию
Отдельно хочу о метить экскурсовода Александру. Было просто супер и очень интересно.
Александра видно что не только профи как экскурсовод но и очень любит свой город.
А когда человек рассказывает с любовью всегда интересно!
Остались очень довольны и ещё раз спасибо на экскурсию
И
Ирина
19 ноя 2023
Спасибо большое Александре за экскурсию! Очень интересно, не скучно, живо и с любовью к городу проведена обзорная экскурсия по г. Смоленск. Время проллетело не заметно! Однозначно буду Вас рекомендовать своим друзьям и знакомым!
А
Александр
13 ноя 2023
Экскурсовод Александра провела очень содержательную, интересную экскурсию. Чувствуется, что она очень любит свой город и стремилась передать нам эту любовь. Мы увидели красоту Смоленска, познали его героический историю, ознакомились с выдающимся событиями, происходившими на смоленской земле. 40 лет назад мне пришлось жить в Смоленске, но за 3,5 часа экскурсии узнал о городе больше, чем за 3,5 года проживания в нём ранее.
Огромное спасибо экскурсоводу Александре.
Огромное спасибо экскурсоводу Александре.
А
Арина
12 ноя 2023
Замечательная экскурсия! Несмотря на дождь, она состоялась). Интересно было слушать, много информации. Был упомянут фильм про вампиров в Смоленске), мы его по приезду домой скачали и посмотрели. Вспомнили места).
О
Ольга
12 ноя 2023
Экскурсия оставила море положительных эмоций. Очень приятная экскурсовод Александра, рассказала о непростой истории Смоленска. Ответила на все интересующие вопросы. Мы открыли для себя очень много интересных фактов и событий. Спасибо 🙏
Е
Елена
8 ноя 2023
Спасибо большое! Экскурсию заказывала для родственников, им очень понравилось не смотря на дождь экскурсия прошла великолепно.
Х
Ханина
8 ноя 2023
Е
Екатерина
8 ноя 2023
О
Ольга
8 ноя 2023
С
Светлана
7 ноя 2023
Были с мамой на обзорной экскурсии у Натальи. Мы очень давно не встречали такого эрудированного, приятного и грамотного экскурсовода. Экскурсия проведена великолепно, огромный охват информации. При этом всё чётко и интересно. Материал подавался очень занимательно и грамотно. Теперь на фоне Натальи остальные экскурсоводы для нас померкли) Большое спасибо за Ваш труд!
Н
Наталья
7 ноя 2023
Спасибо Наталье! Всё слышно, очень информативно. Понятно, что экскурсовод не выучил программу, а владеет большим объемом информации. С удовольствием и интересом отвечает на вопросы)
Е
Елена
7 ноя 2023
Отличная экскурсия, спасибо большое! 3 часа прошли увлекательно и узнали много интересного об истории города и его жителях.
О
Ольга
7 ноя 2023
Экскурсия 04 ноября очень понравилась. Несмотря на погоду гид Наталья водила нас по всему центру города 3,5 часа, подробно рассказывала обо всех достопртмечательностях, отвечала на все вопросы. Очень подробно рассказада об Успенском соборе, плказпла красивые виды, очень интересно рассказывала об истории Смоленска и его знаменитых жителях
В
Валентина
7 ноя 2023
П
Павлова
6 ноя 2023
Похожие туры из Смоленска
Индивидуальная
3 часа
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
в парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
3 дек
16 дек
17 дек
23 дек
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
Площадь Ленина
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
3 500₽ за всё до 10 чел.