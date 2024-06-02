Групповые экскурсии Смоленска

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Смоленске, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
198 отзывов
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700 за человека
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Сказочные жители Смоленска
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
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    города, получили подробный рассказ о них, перемещались на комфортабельном микроавтобусе. Наталья замечательный рассказчик, хороший организатор, заботливый человек и преданный житель своего города. Мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

  • П
    Переверзева
    26 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Виктор- это лучший экскурсовод, он так интересно и занимательно нам все рассказывал, показывал, даже напевал песни Михаила Васильевича Исаковского. Мы
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    в восторге. Спасибо вам большое- посетили знаковые места города, памятники известным людям и защитникам города. Все доступно, четко и понятно, на любой вопрос всегда отвечал, не просто двумя словами, а подробно все объяснял. Очень советуем попасть на экскурсию с Виктором, не пожалеете. Спасибо огромное, экскурсия на 5+++

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Были на экскурсии 19 мая 2024г. Гиду Виктору А. большое спасибо. Видно профессионализм, любовь к городу и хорошее чувство юмора. На столько интересная подача, что понравилось даже ребенку 11 лет. Мы влюбились в Смоленск. Рекомендую!
  • В
    Валерий
    21 мая 2024
    «Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городу
    Всё было на отлично…. Рекомендую…
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    «Град велик и мног людьми» - обзорная экскурсия по городу
    Всё хорошо, только звук чуть подкачал)
  • и
    инна
    19 мая 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид. Очень живо, интересно, познавательно. Не смотря на плохую погоду и дождь 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Смоленск от древности до наших дней
  2. Смоленск вчера, сегодня, завтра
  3. Погружение в историю Смоленска (в группе)
  4. Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
  5. Сказочные жители Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 2 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 714 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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