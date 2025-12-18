«Овеянная славой» - пешеходная экскурсия вдоль стен Смоленской крепости

Это ратная летопись смолян — народа доброго, терпеливого, любящего и умеющего творить, создавать красоту.
Сегодня, через более чем 400 лет, каменное ожерелье России — величественный мемориал мужеству и стойкости россиян, городу-герою Смоленску.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Путешествие начинается от памятника «Зодчий Федор Конь» —единственный памятник создателю таких уникальных строений, как Белый город в Москве и Смоленская крепость. Вы узнаете о истории создания Смоленской крепостной стены. Стена построена по приказу Бориса Годунова, как оборонительное сооружение, выполнившее свою задачу при обороне Смоленска в 1609-11 годах. «Ожерелье земли Русской» — так назвал стену за ее красоту при освещении Борис Годунов. Сквер «Памяти героев Великой Отечественной войны и войны 1812 г.». Мы прогуляемся вдоль участка крепостной стены, где находятся захоронения героев Вов, в том числе Героев СССР (М. Октябрьская - единственная женщина танкист, погибшая при освобождении Смоленска, Владимир Куриленко - 17 летний партизан, участник "Рельсовой войны", Михаил Егоров - знаменосец Победы). Загадочный «Памятник с орлами», установленный по приказу последнего императора России Николая II. Пл. Победы, башня Моховая. Никольские ворота — начало бульвара им. М. Б. Шеина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник «Зодчий Федор Конь»
- Сквер «Памяти героев Великой Отечественной войны и войны 1812 г»
- Загадочный «Памятник с орлами»
- Пл. Победы, башня Моховая
- Никольские ворота
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Победы
Завершение: Успенский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
