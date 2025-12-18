«Овеянная славой» - пешеходная экскурсия вдоль стен Смоленской крепости

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Это ратная летопись смолян — народа доброго, терпеливого, любящего и умеющего творить, создавать красоту.



Сегодня, через более чем 400 лет, каменное ожерелье России — величественный мемориал мужеству и стойкости россиян, городу-герою Смоленску.

Описание экскурсии Что вас ожидает: Путешествие начинается от памятника «Зодчий Федор Конь» —единственный памятник создателю таких уникальных строений, как Белый город в Москве и Смоленская крепость. Вы узнаете о истории создания Смоленской крепостной стены. Стена построена по приказу Бориса Годунова, как оборонительное сооружение, выполнившее свою задачу при обороне Смоленска в 1609-11 годах. «Ожерелье земли Русской» — так назвал стену за ее красоту при освещении Борис Годунов. Сквер «Памяти героев Великой Отечественной войны и войны 1812 г.». Мы прогуляемся вдоль участка крепостной стены, где находятся захоронения героев Вов, в том числе Героев СССР (М. Октябрьская - единственная женщина танкист, погибшая при освобождении Смоленска, Владимир Куриленко - 17 летний партизан, участник "Рельсовой войны", Михаил Егоров - знаменосец Победы). Загадочный «Памятник с орлами», установленный по приказу последнего императора России Николая II. Пл. Победы, башня Моховая. Никольские ворота — начало бульвара им. М. Б. Шеина.

