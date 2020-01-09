2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Вдоль Смоленской крепостной стены

Рассмотреть древние храмы и башни и услышать занимательные легенды и предания

Марина
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Марина – ваш гид
Вы познакомитесь с самой длинной средневековой крепостью, сохранившейся в России.

Я расскажу, по чьему приказу она была построена, кто ее осаждал, какие знаменитые люди с ней связаны, и раскрою секрет «годуновского проклятья».
3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на набережной
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вдоль Смоленской крепостной стены
Вдоль Смоленской крепостной стены

Что вас ожидает

Смоленск сквозь столетия
Вы увидите все сохранившиеся участки 400-летней стены, ощутите дыхание Средневековья и узнаете историю главной святыни города — надвратной иконы Одигитрии Смоленской. Кроме того, я расскажу, кто, когда и при каких обстоятельствах строил стену, какие сражения ей пришлось пережить и каким образом «биография» крепости переплетена с судьбой города и всей страны.

Церкви, скверы, сады, памятники и не только
Вы увидите все самые интересные достопримечательности, расположенные вдоль стены. Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад. А также знаковые для города памятники: Твардовскому, Василию Теркину, Федору Коню, Защитникам и Освободителям Смоленска.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти 5 километров. Местами по достаточно сложному рельефу. Обязательна удобная обувь.
  • Посещение храмов не предусмотрено
Вдоль Смоленской крепостной стены
Вдоль Смоленской крепостной стены
Вдоль Смоленской крепостной стены
Вдоль Смоленской крепостной стены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на набережной.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Привет! Меня зовут Марина. Я дипломированный гид, родилась и живу в Смоленске. По образованию — историк, знаю много легенд и таинственных историй. С радостью покажу вам классические и тайные места Смоленска и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Марине огромное спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Марина показала нам город, рассказала про его историю, посоветовала места для свободного посещения. Спасибо!
6 января 2020
Было здорово. Спасибо Марине за интересный, необычный для подобных экскурсий маршрут . Мы с удовольствием исследовали Крепостную стену, маленькие улочки Смоленска. Впечатления потрясающие.

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