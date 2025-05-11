2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия "Вдоль Смоленской крепостной стены" позволит каждому участнику погрузиться в историю самой длинной средневековой крепости России. Откроются тайны ее строительства, пережитых осад и связей с знаменитыми личностями. Секрет "годуновского проклятья" станет одним из самых захватывающих моментов путешествия в прошлое.
Это уникальная возможность ощутить дух времен и насладиться красотой исторических мест Смоленска, пройдясь по следам великих событий
Это уникальная возможность ощутить дух времен и насладиться красотой исторических мест Смоленска, пройдясь по следам великих событий
6 причин купить эту экскурсию
- 🛡️ Уникальная возможность увидеть самую длинную средневековую крепость России
- 📜 Узнать историю строительства и осад Смоленской крепостной стены
- 🎨 Ощутить атмосферу Средневековья и прикоснуться к истории
- 🏰 Посетить знаковые достопримечательности вдоль стены
- 🗿 Увидеть памятники знаменитым людям и героям города
- 🌳 Прогуляться по живописным скверам и садам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки вдоль Смоленской крепостной стены - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень парков и садов создает приятную атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет интересной, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, но даже в это время можно насладиться атмосферой города, если вы готовы к морозам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Смоленская крепостная стена
- Церковь Покрова Богородицы
- Авраамиевский монастырь
- Сквер Памяти героев
- Лопатинский сад
- Памятник Твардовскому
- Памятник Василию Теркину
- Памятник Федору Коню
- Памятник Защитникам и Освободителям Смоленска
Описание экскурсии
Смоленск сквозь столетия
Вы увидите все сохранившиеся участки 400-летней стены, ощутите дыхание Средневековья и узнаете историю главной святыни города — надвратной иконы Одигитрии Смоленской. Кроме того, я расскажу, кто, когда и при каких обстоятельствах строил стену, какие сражения ей пришлось пережить и каким образом «биография» крепости переплетена с судьбой города и всей страны.
Церкви, скверы, сады, памятники и не только
Вы увидите все самые интересные достопримечательности, расположенные вдоль стены. Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад. А также знаковые для города памятники: Твардовскому, Василию Теркину, Федору Коню, Защитникам и Освободителям Смоленска.
Организационные детали
- Нам предстоит пройти 5 километров. Местами по достаточно сложному рельефу. Обязательна удобная обувь.
- Посещение храмов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2086 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я дипломированный гид, родилась и живу в Смоленске. По образованию — историк, знаю много легенд и таинственных историй. С радостью покажу вам классические и тайные места Смоленска и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
+2
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Д
Понравился маршрут. Жаль, в Смоленске не очень хорошо чистят улицы, но не критично. Интересный рассказ, полные ответы на вопросы. Остались довольны.
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О
Экскурсия" Вдоль Смоленской крепостной стены" в сопровождении Марины, прекрасного гида, оставила только положительные эмоции! Приятно удивило, что Марина сначала уточнила, на что ей сделать акцент в своем рассказе,и уже экскурсию провела, обращая внимание на наши пожелания. Огромное спасибо за экскурсию!
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С
Весьма довольны экскурсией, которую провела Марина Жерибор 12 июня 2021 года. Гид показала отличное знание города, его истории, тайн и легенд, которые эту историю сопровождают. Материал подан с той степенью
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Совершил данную экскурсию в середине сентября, начав с нее знакомство с городом Смоленском. И не пожалел, что начал знакомство города именно со стен и башен - пройдя вдоль стены, можно
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О
Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы. Экскурсию «Вдоль Смоленской крепостной стены» лучше выбирать в теплое время
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