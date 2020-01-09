2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Смоленск сквозь столетия

Вы увидите все сохранившиеся участки 400-летней стены, ощутите дыхание Средневековья и узнаете историю главной святыни города — надвратной иконы Одигитрии Смоленской. Кроме того, я расскажу, кто, когда и при каких обстоятельствах строил стену, какие сражения ей пришлось пережить и каким образом «биография» крепости переплетена с судьбой города и всей страны.

Церкви, скверы, сады, памятники и не только

Вы увидите все самые интересные достопримечательности, расположенные вдоль стены. Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад. А также знаковые для города памятники: Твардовскому, Василию Теркину, Федору Коню, Защитникам и Освободителям Смоленска.