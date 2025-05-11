2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдоль Смоленской крепостной стены

Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Индивидуальная экскурсия "Вдоль Смоленской крепостной стены" позволит каждому участнику погрузиться в историю самой длинной средневековой крепости России. Откроются тайны ее строительства, пережитых осад и связей с знаменитыми личностями. Секрет "годуновского проклятья" станет одним из самых захватывающих моментов путешествия в прошлое.

Это уникальная возможность ощутить дух времен и насладиться красотой исторических мест Смоленска, пройдясь по следам великих событий
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛡️ Уникальная возможность увидеть самую длинную средневековую крепость России
  • 📜 Узнать историю строительства и осад Смоленской крепостной стены
  • 🎨 Ощутить атмосферу Средневековья и прикоснуться к истории
  • 🏰 Посетить знаковые достопримечательности вдоль стены
  • 🗿 Увидеть памятники знаменитым людям и героям города
  • 🌳 Прогуляться по живописным скверам и садам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки вдоль Смоленской крепостной стены - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень парков и садов создает приятную атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет интересной, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, но даже в это время можно насладиться атмосферой города, если вы готовы к морозам.
Сейчас август — это идеальное время.
Вдоль Смоленской крепостной стены
Вдоль Смоленской крепостной стены
Вдоль Смоленской крепостной стены

Что можно увидеть

  • Смоленская крепостная стена
  • Церковь Покрова Богородицы
  • Авраамиевский монастырь
  • Сквер Памяти героев
  • Лопатинский сад
  • Памятник Твардовскому
  • Памятник Василию Теркину
  • Памятник Федору Коню
  • Памятник Защитникам и Освободителям Смоленска

Описание экскурсии

Смоленск сквозь столетия

Вы увидите все сохранившиеся участки 400-летней стены, ощутите дыхание Средневековья и узнаете историю главной святыни города — надвратной иконы Одигитрии Смоленской. Кроме того, я расскажу, кто, когда и при каких обстоятельствах строил стену, какие сражения ей пришлось пережить и каким образом «биография» крепости переплетена с судьбой города и всей страны.

Церкви, скверы, сады, памятники и не только

Вы увидите все самые интересные достопримечательности, расположенные вдоль стены. Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад. А также знаковые для города памятники: Твардовскому, Василию Теркину, Федору Коню, Защитникам и Освободителям Смоленска.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти 5 километров. Местами по достаточно сложному рельефу. Обязательна удобная обувь.
  • Посещение храмов не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2086 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я дипломированный гид, родилась и живу в Смоленске. По образованию — историк, знаю много легенд и таинственных историй. С радостью покажу вам классические и тайные места Смоленска и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Андрей
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!+2
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
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Д
Понравился маршрут. Жаль, в Смоленске не очень хорошо чистят улицы, но не критично. Интересный рассказ, полные ответы на вопросы. Остались довольны.
Понравился маршрут. Жаль, в Смоленске не очень хорошо чистят улицы, но не критично. Интересный рассказ, полные ответы на вопросы. Остались довольны.
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О
Экскурсия" Вдоль Смоленской крепостной стены" в сопровождении Марины, прекрасного гида, оставила только положительные эмоции! Приятно удивило, что Марина сначала уточнила, на что ей сделать акцент в своем рассказе,и уже экскурсию провела, обращая внимание на наши пожелания. Огромное спасибо за экскурсию!
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С
Весьма довольны экскурсией, которую провела Марина Жерибор 12 июня 2021 года. Гид показала отличное знание города, его истории, тайн и легенд, которые эту историю сопровождают. Материал подан с той степенью
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глубины, которая позволяет не сомневаться в его научности, но не приводит к сухости передачи. Очень гибкий сценарий экскурсии, доброжелательность и хорошее настроение - это главное, что сделало знакомство с городом памятным и интересным. Нас было четверо не молодых, но и не старых людей. За три с половиной экскурсионных часа почувствовали адресное заинтересованное отношение нашего гида к каждому из гостей. Гид учла и соразмерность физических нагрузок, чтобы не испортить впечатление от прогулки. Посмотрели неповторимую панораму Смоленска, открывающуюся от крепостной стены. Сожалеем, что с некоторого времени допуск на стену прекращен. Нужно такую возможность вернуть. Осмотрели не только стену крепости, но и множество иных объектов, делающих облик города неповторимым. Потрясены красотой Успенского собора! Порадовало и то, что при виде фотоаппарата в этом храме не нашлось оголтелых ревнителей веры, готовых разбить аппаратуру и вытолкать взашей посетителей, посягнувших на фотосъемку внутреннего убранства. К гидом Мариной продолжили общение по телефону и на следующий день, получив от нее дельные советы по поводу посещения достопримечательностей, не вошедших в экскурсию, а также по точкам питания, без которых от нахождения в городе не осталось бы столь доброго впечатления. Спасибо! Всем рекомендуем гида Марину Жерибор. Компания "Трипстер" тоже молодец. Все организовано четко и деликатно, включая письменное напоминание о предстоящей экскурсии.

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Александр
Совершил данную экскурсию в середине сентября, начав с нее знакомство с городом Смоленском. И не пожалел, что начал знакомство города именно со стен и башен - пройдя вдоль стены, можно
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как понять масштабы города, так и познакомиться с наиболее интересными вехами его истории. Мы встретились с гидом Мариной у памятнику Владимиру, и отправились на увлекательную круговую прогулку вдоль стены общей продолжительностью почти в 6 км. Сам путь был местами нелегок (из-за необходимости подъемов и спусков по холимстому бездорожью), но однозначно стоил прохода по нему благодаря поражающим воображение живописным видам. Марина - профессиональный и превосходный гид: многое знает как про историю, так и современный быт города, увлекательно рассказывает, дает полезные советы и адаптирует темп экскурсии под отдельных экскурсантов (может проходить маршрут как быстро, так и более медленно). Время прошло незаметно, и я, совсем не устав, очень полюбил Смоленск. Всем рекомендую как данную экскурсию, так и Марину как гида.

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О
Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы. Экскурсию «Вдоль Смоленской крепостной стены» лучше выбирать в теплое время
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года, поскольку вдоль стены не везде можно пройти в зимнее время. Но благодаря нашему гиду мы сумели прекрасно провести время и посмотреть те части города, в которых не были до этого.

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Входит в следующие категории Смоленска

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