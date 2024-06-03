сквер Памяти Героев – экскурсии в Смоленске

Найдено 24 экскурсии в категории «сквер Памяти Героев» в Смоленске, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
216 отзывов
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590 за человека
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600 за всё до 12 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • ф
    францлих
    29 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Прекрасный солнечный выходной провели в Смоленске с экскурсоводом Ольгой. Спасибо большое за интересную прогулку по исторической части города
  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
  • Я
    Яна
    28 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
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    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

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Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «сквер Памяти Героев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Смоленск от древности до наших дней
  2. Добро пожаловать в Смоленск
  3. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
  4. О Смоленске с любовью
  5. Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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