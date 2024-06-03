1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Аудиогид
2 часа
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ффранцлих29 мая 2024Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасный солнечный выходной провели в Смоленске с экскурсоводом Ольгой. Спасибо большое за интересную прогулку по исторической части города
- ППолина28 мая 2024Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
- ЯЯна28 мая 2024Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
- ММайя28 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
- ААнастасия28 мая 2024Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
- ММария27 мая 2024Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «сквер Памяти Героев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "сквер Памяти Героев" можно забронировать 24 экскурсии от 590 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 1313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «сквер Памяти Героев», 1313 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август