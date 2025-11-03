Увлекательная экскурсия по Смоленску предлагает погрузиться в историю одного из древнейших городов России.
Поднимитесь на Соборную гору, чтобы увидеть величественный Успенский собор с его уникальными святынями.
Прогулка вдоль восточного участка крепостной стены
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные крепостные стены
- 🕌 Величественный Успенский собор
- 🌳 Прогулка по историческим паркам
- 📜 Интересные исторические факты
- 🏛 Архитектура разных эпох
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Успенский собор
- Крепостная стена
- Сквер Памяти Героев
- Сад им. Глинки
- Лопатинский сад
Описание экскурсии
Соборная гора
На её вершине — великолепный Успенский собор с резным пятиярусным иконостасом. Вы рассмотрите святыни, которые известны далеко за пределами Смоленщины: Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия» 17 века, плащаницу «Положение во гроб» 16 века и сандалии мученика Меркурия 13 века.
Восточный участок крепостной стены 1596–1602 годов
Самый большой из сохранившихся фрагментов крепости насчитывает целых девять башен — это примерно 1,5 км протяжённости. Мы пройдём с внешней стороны, где можно увидеть ров, а затем обойдём стену и осмотрим её внутреннюю часть.
Центр Смоленска с парками и памятниками
Здесь:
- Сквер Памяти Героев — один из старейших в городе
- Пешеходные улицы, на которых органично сочетаются дореволюционная и сталинская архитектура
- Старинный сад им. Глинки (Блонье) со скульптурой оленя
- Лопатинский сад с бастионами единственной сохранившейся в Европе земляной крепости 17 века
Я расскажу:
- Какие башни крепости были восстановлены, а какие сохранились с 17 века
- В каком доме останавливался Наполеон и почему он бывал тут дважды
- Как жил город в годы немецкой оккупации и какие довоенные здания сохранились в центре
- Как связаны Александр Твардовский и его Василий Тёркин со Смоленском
Организационные детали
Мы будем много ходить вверх и вниз — по холмам и оврагам.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный историк, аккредитованный экскурсовод по Смоленской области и научный сотрудник Исторического музея. Родилась в Вязьме, но со студенческих лет живу в Смоленске. Очень полюбила древний город с такой удивительной историей. Хочу поделиться своими знаниями! И очень хочу, чтобы наш город процветал и чтобы как можно больше путешественников знакомились с этим уникальным местом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дмитрий
3 ноя 2025
Ирина - профессионал в высшей степени. Хоть маршрут местами проложен на крутых подъемах, экскурсовод не торопит, создает все условия для максимально комфортного прохождения. В ходе экскурсии мы узнали множество фактов об истории города и его современном состоянии. Ирина готова была ответить на самые разные наши вопросы, поддерживала разговор на разные темы. Однозначно всем рекомендуем!
Natalia
2 ноя 2025
Очень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! Понравилось и взрослым, и детям! Ирина, большое спасибо!
Елена
26 окт 2025
Мы с сестрой заказывали индивидуальную экскурсию. Ирина очень приятный, добрый, отзывчивый человек, хорошо знает свой город и приятный собеседник. Мы очень душевно провели время, проездом в Белоруссию. Это отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Желаем удачи и процветания Ирине!
Виктория
11 окт 2025
Ирина с первых минут увлекает историей Смоленска, прекрасная и лёгкая прогулка по нестандартные маршруту. Рекомендую на все 100%!
В
Владислав
7 окт 2025
Спасибо за интересную, содержательную и познавательную экскурсию. Экскурсовод образец сочетания любви к своей профессии и к своему городу. Десять из десяти🌹🌹🌹🌹🌹
О
Ольга
7 окт 2025
Спасибо прекрасному гиду Ирине за познавательную и очень интересную экскурсию. Счастья и добра Вам. С уважением, Ольга и Евгений
О
Ольга
26 сен 2025
Огромная благодарность Ирине за чудесную экскурсию! Маршрут очень интересный, нестандартный, в особенности, вокруг крепости. Полное погружение в историю! Ирина с большой любовью рассказала о Смоленске, поделилась любопытными фактами, показала неизвестные уголки города с необычными видами, которые самим точно не найти:)
Т
Татьяна
20 сен 2025
С большим удовольствием 8 сентября познакомились со Смоленском в сопровождении Ирины. Она показала нам и известные достопримечательности, и потаенные уголки, дышащие историей, но мало посещаемые туристами. Её было очень интересно слушать, чувствовались и обширные знания, далеко выходящие за рамки экскурсии, и любовь к Смоленску.
Татьяна
13 сен 2025
Интересно и информативно! Однозначно рекомендую
Е
Евгений
10 сен 2025
Все очень понравилось! Выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании.
А
Андрей
5 сен 2025
Очень понравилось! Отличная и интересная прогулка
Д
Дмитрий
2 сен 2025
Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая не только замечательный историк, разносторонне эрудированный человек, но и просто симпатичная девушка.
Марина
27 авг 2025
Ирина замечательный гид - историк. Очень интересно было с ней прогуляться.
Единственно, имейте в виду, что ходить придется реально по крутым горам.
И вы не посмотрите весь центр самого города. В основном это проходы вокруг стен. Имейте это в виду.
И мы обязательно хотим вернуться в Смоленск, город прекрасный и однозначно обратимся к нашему гиду Ирине еще раз.
Ольга
22 авг 2025
Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Узнали много интересного, посмотрели всю историческую часть города. Обязательно вернёмся и рекомендуем Ирину, как профессионала и интересного экскурсовода.
юлия
21 авг 2025
Маршрут у Ирины - не для нытиков:-) Но дети 10 и 8 лет при должной мотивации и поддержке с маршрутом справляются, НО, самое главное, Ирина - это действительно высококлассный историк
