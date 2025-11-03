Увлекательная экскурсия по Смоленску предлагает погрузиться в историю одного из древнейших городов России.Поднимитесь на Соборную гору, чтобы увидеть величественный Успенский собор с его уникальными святынями.Прогулка вдоль восточного участка крепостной стены

откроет девять башен и позволит обойти крепость по периметру. В центре города ждут парки и памятники, где сочетаются дореволюционная и сталинская архитектура. Узнайте, где останавливался Наполеон и как связаны Александр Твардовский и его Василий Тёркин со Смоленском. Бронируйте сейчас и окунитесь в атмосферу истории и культуры

Описание экскурсии

Соборная гора

На её вершине — великолепный Успенский собор с резным пятиярусным иконостасом. Вы рассмотрите святыни, которые известны далеко за пределами Смоленщины: Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия» 17 века, плащаницу «Положение во гроб» 16 века и сандалии мученика Меркурия 13 века.

Восточный участок крепостной стены 1596–1602 годов

Самый большой из сохранившихся фрагментов крепости насчитывает целых девять башен — это примерно 1,5 км протяжённости. Мы пройдём с внешней стороны, где можно увидеть ров, а затем обойдём стену и осмотрим её внутреннюю часть.

Центр Смоленска с парками и памятниками

Здесь:

Сквер Памяти Героев — один из старейших в городе

Пешеходные улицы, на которых органично сочетаются дореволюционная и сталинская архитектура

Старинный сад им. Глинки (Блонье) со скульптурой оленя

Лопатинский сад с бастионами единственной сохранившейся в Европе земляной крепости 17 века

Я расскажу:

Какие башни крепости были восстановлены, а какие сохранились с 17 века

В каком доме останавливался Наполеон и почему он бывал тут дважды

Как жил город в годы немецкой оккупации и какие довоенные здания сохранились в центре

Как связаны Александр Твардовский и его Василий Тёркин со Смоленском

Организационные детали

Мы будем много ходить вверх и вниз — по холмам и оврагам.