Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком

Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска: Соборная гора, уникальные святыни и величественные крепостные стены ждут вас на этой экскурсии
Увлекательная экскурсия по Смоленску предлагает погрузиться в историю одного из древнейших городов России.

Поднимитесь на Соборную гору, чтобы увидеть величественный Успенский собор с его уникальными святынями.

Прогулка вдоль восточного участка крепостной стены
откроет девять башен и позволит обойти крепость по периметру. В центре города ждут парки и памятники, где сочетаются дореволюционная и сталинская архитектура.

Узнайте, где останавливался Наполеон и как связаны Александр Твардовский и его Василий Тёркин со Смоленском. Бронируйте сейчас и окунитесь в атмосферу истории и культуры

33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные крепостные стены
  • 🕌 Величественный Успенский собор
  • 🌳 Прогулка по историческим паркам
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🏛 Архитектура разных эпох
Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком© Ирина
Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком© Ирина
Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком© Ирина
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Успенский собор
  • Крепостная стена
  • Сквер Памяти Героев
  • Сад им. Глинки
  • Лопатинский сад

Описание экскурсии

Соборная гора

На её вершине — великолепный Успенский собор с резным пятиярусным иконостасом. Вы рассмотрите святыни, которые известны далеко за пределами Смоленщины: Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия» 17 века, плащаницу «Положение во гроб» 16 века и сандалии мученика Меркурия 13 века.

Восточный участок крепостной стены 1596–1602 годов

Самый большой из сохранившихся фрагментов крепости насчитывает целых девять башен — это примерно 1,5 км протяжённости. Мы пройдём с внешней стороны, где можно увидеть ров, а затем обойдём стену и осмотрим её внутреннюю часть.

Центр Смоленска с парками и памятниками

Здесь:

  • Сквер Памяти Героев — один из старейших в городе
  • Пешеходные улицы, на которых органично сочетаются дореволюционная и сталинская архитектура
  • Старинный сад им. Глинки (Блонье) со скульптурой оленя
  • Лопатинский сад с бастионами единственной сохранившейся в Европе земляной крепости 17 века

Я расскажу:

  • Какие башни крепости были восстановлены, а какие сохранились с 17 века
  • В каком доме останавливался Наполеон и почему он бывал тут дважды
  • Как жил город в годы немецкой оккупации и какие довоенные здания сохранились в центре
  • Как связаны Александр Твардовский и его Василий Тёркин со Смоленском

Организационные детали

Мы будем много ходить вверх и вниз — по холмам и оврагам.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный историк, аккредитованный экскурсовод по Смоленской области и научный сотрудник Исторического музея. Родилась в Вязьме, но со студенческих лет живу в Смоленске. Очень полюбила древний город с такой удивительной историей. Хочу поделиться своими знаниями! И очень хочу, чтобы наш город процветал и чтобы как можно больше путешественников знакомились с этим уникальным местом.
Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Natalia)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Natalia)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Natalia)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Natalia)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Natalia)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Natalia)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Евгений)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Евгений)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Евгений)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Евгений)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Алена)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Алена)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Алена)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Алена)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Хечиев)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Хечиев)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Хечиев)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Хечиев)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Василий)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Василий)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Василий)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)Увидеть главное в Смоленске с гидом-историком (Ольга)
Дмитрий
Дмитрий
3 ноя 2025
Ирина - профессионал в высшей степени. Хоть маршрут местами проложен на крутых подъемах, экскурсовод не торопит, создает все условия для максимально комфортного прохождения. В ходе экскурсии мы узнали множество фактов об истории города и его современном состоянии. Ирина готова была ответить на самые разные наши вопросы, поддерживала разговор на разные темы. Однозначно всем рекомендуем!
Natalia
Natalia
2 ноя 2025
Очень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! Понравилось и взрослым, и детям! Ирина, большое спасибо!
Очень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! ПонравилосьОчень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! ПонравилосьОчень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! ПонравилосьОчень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! ПонравилосьОчень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! ПонравилосьОчень интересная, информативная, динамичная и увлекательная экскурсия - прогулка по городу. Три часа пролетели незаметно! Понравилось
Елена
Елена
26 окт 2025
Мы с сестрой заказывали индивидуальную экскурсию. Ирина очень приятный, добрый, отзывчивый человек, хорошо знает свой город и приятный собеседник. Мы очень душевно провели время, проездом в Белоруссию. Это отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Желаем удачи и процветания Ирине!
Виктория
Виктория
11 окт 2025
Ирина с первых минут увлекает историей Смоленска, прекрасная и лёгкая прогулка по нестандартные маршруту. Рекомендую на все 100%!
В
Владислав
7 окт 2025
Спасибо за интересную, содержательную и познавательную экскурсию. Экскурсовод образец сочетания любви к своей профессии и к своему городу. Десять из десяти🌹🌹🌹🌹🌹
О
Ольга
7 окт 2025
Спасибо прекрасному гиду Ирине за познавательную и очень интересную экскурсию. Счастья и добра Вам. С уважением, Ольга и Евгений
О
Ольга
26 сен 2025
Огромная благодарность Ирине за чудесную экскурсию! Маршрут очень интересный, нестандартный, в особенности, вокруг крепости. Полное погружение в историю! Ирина с большой любовью рассказала о Смоленске, поделилась любопытными фактами, показала неизвестные уголки города с необычными видами, которые самим точно не найти:)
Узнали много нового, очень рекомендуем Ирину как экскурсовода и замечательного человека! Есть желание вернуться еще:)
Огромная благодарность Ирине за чудесную экскурсию! Маршрут очень интересный, нестандартный, в особенности, вокруг крепости. Полное погружениеОгромная благодарность Ирине за чудесную экскурсию! Маршрут очень интересный, нестандартный, в особенности, вокруг крепости. Полное погружениеОгромная благодарность Ирине за чудесную экскурсию! Маршрут очень интересный, нестандартный, в особенности, вокруг крепости. Полное погружение
Т
Татьяна
20 сен 2025
С большим удовольствием 8 сентября познакомились со Смоленском в сопровождении Ирины. Она показала нам и известные достопримечательности, и потаенные уголки, дышащие историей, но мало посещаемые туристами. Её было очень интересно слушать, чувствовались и обширные знания, далеко выходящие за рамки экскурсии, и любовь к Смоленску.
Татьяна
Татьяна
13 сен 2025
Интересно и информативно! Однозначно рекомендую
Е
Евгений
10 сен 2025
Все очень понравилось! Выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании.
Ирина-молодец! Профессионал своего дела, знающая и любящая историю города.
Однозначно рекомендуем!
Все очень понравилось! Выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании.Все очень понравилось! Выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании.Все очень понравилось! Выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании.Все очень понравилось! Выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании.
А
Андрей
5 сен 2025
Очень понравилось! Отличная и интересная прогулка
Д
Дмитрий
2 сен 2025
Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Ирине, которая не только замечательный историк, разносторонне эрудированный человек, но и просто симпатичная девушка.
Хорошо подготовленный материал был интересен как мне, так и 11-летней дочери. Я
специально заранее просил Ирину рассказывать так, что бы было интересно и ребенку. Ирина блестяще справилась с этим непростым заданием.
Так же, во время небольшого отдыха, было приятно поговорить на отвлеченные темы.
Проход к башням через стекло остановки стал для нас с дочерью коронным моментом экскурсии))
С уверенностью могу рекомендовать Ирину как опытного и увлеченного экскурсовода.
Единственное, будьте готовы много и быстро ходить.

Марина
Марина
27 авг 2025
Ирина замечательный гид - историк. Очень интересно было с ней прогуляться.
Единственно, имейте в виду, что ходить придется реально по крутым горам.
И вы не посмотрите весь центр самого города. В основном это проходы вокруг стен. Имейте это в виду.

И мы обязательно хотим вернуться в Смоленск, город прекрасный и однозначно обратимся к нашему гиду Ирине еще раз.
Ольга
Ольга
22 авг 2025
Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Узнали много интересного, посмотрели всю историческую часть города. Обязательно вернёмся и рекомендуем Ирину, как профессионала и интересного экскурсовода.
Огромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Узнали много интересного, посмотрели всю историческую часть города. Обязательно вернёмсяОгромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Узнали много интересного, посмотрели всю историческую часть города. Обязательно вернёмсяОгромное спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Узнали много интересного, посмотрели всю историческую часть города. Обязательно вернёмся
юлия
юлия
21 авг 2025
Маршрут у Ирины - не для нытиков:-) Но дети 10 и 8 лет при должной мотивации и поддержке с маршрутом справляются, НО, самое главное, Ирина - это действительно высококлассный историк
и знаток города, ничего из того, что мы у нее спрашивали не оставалось без ответа. Но, пожалуйста, соотносите свои возможности с действительностью - маршрут длинный, красивый и насыщенный. Будьте готовы к преодолению. Ирина, спасибо. Нам было правда очень интересно и содержательно.

Входит в следующие категории Смоленска

