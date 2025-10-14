Смоленск пережил осады и войны, сохранив облик древней крепости.
Здесь величественный Успенский собор со знаменитыми святынями, крепостная стена времён Бориса Годунова и уютные парки. Вы пройдёте по улицам разных эпох и услышите истории о знаменитых смолянах.
Здесь величественный Успенский собор со знаменитыми святынями, крепостная стена времён Бориса Годунова и уютные парки. Вы пройдёте по улицам разных эпох и услышите истории о знаменитых смолянах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Успенский собор с резным иконостасом и святынями: список иконы Божией Матери «Одигитрия», плащаница 16 века, сандалии Меркурия Смоленского.
- южный и юго-западный участки крепостной стены времён Бориса Годунова.
- Лопатинский сад с земляной крепостью 17 века в форме звезды.
- сквер Памяти Героев, посвящённый войне 1812 и Великой Отечественной войне.
- старейший парк имени Глинки (Блонье), где поселился бронзовый олень.
- улицы Маяковского и Ленина с архитектурой разных эпох.
- городскую кузницу — старейший памятник гражданской архитектуры в Смоленске.
- Вознесенский монастырь, при котором воспитывалась мать Петра I.
Вы узнаете:
- как Смоленск развивался — от первых летописей до наших дней.
- почему строительство Успенского собора растянулось почти на век.
- как удалось так быстро возвести мощную крепостную стену.
- кто из известных людей родом из смоленской земли.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный историк, аккредитованный экскурсовод по Смоленской области и научный сотрудник Исторического музея. Родилась в Вязьме, но со студенческих лет живу в Смоленске. Очень полюбила древний город с такой удивительной историей. Хочу поделиться своими знаниями! И очень хочу, чтобы наш город процветал и чтобы как можно больше путешественников знакомились с этим уникальным местом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
р
рябикина
14 окт 2025
очень понравилась экскурсия.спасибо Ирине
Дата посещения: 14 октября 2025
Маргарита
4 ноя 2025
Интересный маршрут, грамотная речь у экскурсовода.
Сергей
29 окт 2025
Хорошая, интересная прогулка под небольшим дождем. Гид все интересно рассказала, ответила на вопросы, показала нужные, красивые локации, посоветовала, что посмотреть дополнительно в городе
Е
Елена
28 окт 2025
Гид хорошо подготовлен, доступно и живо рассказывал об истории города, его архитектурных памятниках и знаковых местах. Маршрут был продуман так, что удалось увидеть самые важные достопримечательности и узнать множество интересных
И
Ирина
8 окт 2025
Великолепный знаток и не менее великолепный рассказчик и очень очаровательная девушка
Е
Елена
8 окт 2025
Мне понравилась экскурсия! Ирине огромное спасибо. Было интересно её слушать. Узнала много интересных моментов о Смоленске. Очень захотелось сюда вернуться вновь.
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборМистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: У сада Блонье
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погрузитесь в историю Смоленска, узнайте о крепостной стене и легендах города-щита. Вас ждут сады, памятники и увлекательные рассказы
Начало: В саду Блонье
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.