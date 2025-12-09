Мои заказы

В поисках смоленских ангелов - пешеходная экскурсия по городу

Пешеходная экскурсия по Смоленску с поиском знаменитых скульптур ангелов и знакомством с творчеством местных художников. Вы узнаете о современном искусстве города и его превращении в туристический центр.
Описание экскурсии

Смоленск:

  • город ангелов и скульптур.
  • Эта экскурсия знакомит с уникальной скульптурной коллекцией Смоленска, в частности с работами художника Александра Ларюцкого, создавшего серию ангелов. Маршрут сочетает знакомство с современным искусством и историей города.
  • Ангелы Смоленска.
  • Экскурсия посвящена поиску и изучению небольших скульптур ангелов, которые стали визитной карточкой города. Вы узнаете историю создания этих работ и их символическое значение в городском пространстве.
  • Местные скульпторы и их творения.
  • Программа знакомит с творчеством известных смоленских скульпторов, включая историю провинциального художника, получившего признание царской семьи, и мастера, работающего в стиле стимпанк.
  • Природное и историческое наследие.
Маршрут включает осмотр крепостной стены и рассказ о редких видах животных, обитающих в её окрестностях. Вы также узнаете о местах на смоленской земле, которые называют «Русскими Афинами». Важная информация:
Экскурсия пешеходная. Понадобится удобная обувь и одежда по погоде.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скульптуры смоленских ангелов
  • Крепостная стена
  • Работы местных скульпторов
  • Объекты стимпанк-арта
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1
Завершение: Музей «Башня Громовая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
