Пешеходная экскурсия по Смоленску с поиском знаменитых скульптур ангелов и знакомством с творчеством местных художников. Вы узнаете о современном искусстве города и его превращении в туристический центр.
Описание экскурсии
Смоленск:
- город ангелов и скульптур.
- Эта экскурсия знакомит с уникальной скульптурной коллекцией Смоленска, в частности с работами художника Александра Ларюцкого, создавшего серию ангелов. Маршрут сочетает знакомство с современным искусством и историей города.
- Ангелы Смоленска.
- Экскурсия посвящена поиску и изучению небольших скульптур ангелов, которые стали визитной карточкой города. Вы узнаете историю создания этих работ и их символическое значение в городском пространстве.
- Местные скульпторы и их творения.
- Программа знакомит с творчеством известных смоленских скульпторов, включая историю провинциального художника, получившего признание царской семьи, и мастера, работающего в стиле стимпанк.
- Природное и историческое наследие.
Маршрут включает осмотр крепостной стены и рассказ о редких видах животных, обитающих в её окрестностях. Вы также узнаете о местах на смоленской земле, которые называют «Русскими Афинами». Важная информация:
Экскурсия пешеходная. Понадобится удобная обувь и одежда по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скульптуры смоленских ангелов
- Крепостная стена
- Работы местных скульпторов
- Объекты стимпанк-арта
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1
Завершение: Музей «Башня Громовая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная. Понадобится удобная обувь и одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
