Индивидуальные экскурсии по Смоленску

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Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием

Светлана
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Светлана – ваш гид
Почему Смоленск можно назвать православной сокровищницей? Почему святыни города так духовно и исторически значимы? Я отвечу на эти вопросы, понятно и увлекательно расскажу о святых, которые прославили древний город и Смоленскую землю.

Маршрут включит Успенский собор, храмы 12 века, монастыри и набережную Днепра, подарит дивные виды города.
2520 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 25 человек
Можно с детьми
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Смоленск духовный
Смоленск духовный

Что вас ожидает

Святыни 1000-летнего города
Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри. Здесь хранятся Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница 16 века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского и две иконы, которые мироточили. Я расскажу об истории и значимости этих святынь, а также помогу «прочитать» великолепный пятиярусный иконостас.

Чарующая старина Смоленска
Церкви 12 века познакомят вас с особенностями зодчества далекого прошлого: так, в церкви Михаила Архангела вы подержите в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе в Смоленске. Мы не пропустим и монастыри города: белокаменный Вознесенский и солнечный Троицкий. А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей и архитектурой, а также, конечно, верующим людям.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
  • Если вы на машине, то мы также можем доехать до изящного Авраамиевого монастыря и посетить священное место Смядынь, где убили первого русского святого, князя Глеба.
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я коренная смолянка, в 2000 году окончила педагогический лицей имени Кирилла и Мефодия с углубленным изучением гуманитарных предметов, а в 2005 году — Смоленский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Аккредитованный гид, в туризме работаю 5 лет, из них 3 года занимаюсь экскурсиями по Смоленску и Смоленской области. Люблю свою работу и свой прекрасный город. Уверена, вы тоже его полюбите!
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Индивидуальные экскурсии по Смоленску

Самобытный СмоленскСамобытный СмоленскСамобытный Смоленск
2000 за экскурсию
3 часа
26 отзывов
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
Тысячелетняя история СмоленскаТысячелетняя история СмоленскаТысячелетняя история Смоленска
2650 за экскурсию
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122 отзыва
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в XII веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».
О Смоленске с любовью!О Смоленске с любовью!О Смоленске с любовью!
2000 за экскурсию
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6 отзывов
Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
Смоленск: торгуй, воюй, молисьСмоленск: торгуй, воюй, молисьСмоленск: торгуй, воюй, молись
2000 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей. Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска. Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
Сказочный Смоленск для детей и взрослыхСказочный Смоленск для детей и взрослыхСказочный Смоленск для детей и взрослых
2500 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Погружение в глубины смоленской истории я сделаю захватывающим для детей, которым не интересны взрослые темы, а хочется играть и баловаться. С помощью творческих заданий, игр и наглядных материалов они узнают о ярких достопримечательностях, славных эпохах и секретах города, который запомнится, как интересное и веселое приключение!
Смоленск вчера, сегодня, завтраСмоленск вчера, сегодня, завтраСмоленск вчера, сегодня, завтра
2500 за экскурсию
3 часа
79 отзывов
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Вы прогуляетесь по городу, который за свои размеры в старину сравнивали с Киевом, а за погоду сегодня – с Лондоном. Узнаете о роли его пригорода на торговом маршруте «из варяг в греки», о значении Смоленска в отечественных войнах, о том, чем сейчас живет город и даже попробуете разгадать, что с ним будет дальше. Автор экскурсии – смоленский журналист, поэтому море интересных историй о городе и его жителях вам гарантированы.

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