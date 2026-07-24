Индивидуальные экскурсии по Смоленску

Лучшее время для посещения Смоленска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, посещение соборов и монастырей внутри остается возможным, однако прогулки на улице могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский собор
Церковь Михаила Архангела
Вознесенский монастырь
Троицкий монастырь
Крепостная стена
Набережная Днепра
Авраамиев монастырь
Священное место Смядынь
Описание экскурсии
Святыни 1000-летнего города
Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри. Здесь хранятся Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница 16 века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского и две иконы, которые мироточили. Я расскажу об истории и значимости этих святынь, а также помогу «прочитать» великолепный пятиярусный иконостас.
Чарующая старина Смоленска
Церкви 12 века познакомят вас с особенностями зодчества далекого прошлого: так, в церкви Михаила Архангела вы подержите в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе в Смоленске. Мы не пропустим и монастыри города: белокаменный Вознесенский и солнечный Троицкий. А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые интересуются историей и архитектурой, а также, конечно, верующим людям.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Если вы на машине, то мы также можем доехать до изящного Авраамиевого монастыря и посетить священное место Смядынь, где убили первого русского святого, князя Глеба.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 800 туристов
Я коренная смолянка, в 2000 году окончила педагогический лицей имени Кирилла и Мефодия с углубленным изучением гуманитарных предметов, а в 2005 году — Смоленский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Аккредитованный гид, в туризме работаю 5 лет, из них 3 года занимаюсь экскурсиями по Смоленску и Смоленской области. Люблю свою работу и свой прекрасный город. Уверена, вы тоже его полюбите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
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3
–
2
–
1
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С
Светлана
Огромное спасибо за экскурсию! Светлана - замечательный рассказчик. Были небольшой компанией на машинах. Светлана пошла навстречу нашим просьбам, мы поколесили по городу, увидели и узнали намного больше, чем могли на читать дальшеуменьшить
пешеходной экскурсии. Смоленск - город холмистый. Такой формат устроил всех(мы не устали), а Светлана показала нам исторические места, о которых сами бы не узнали в первый приезд, посоветовала, куда можно ещё отправиться (что мы и сделали) и даже подсказала, где можно поесть и получить удовольствие не только от пищи, но и от атмосферы самого заведения.
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Н
Наталия
Светлана - прекрасный экскурсовод, обладающий глубокими знаниями об истории Смоленска. Ее искренний интерес и любовь к городу ощущается с первых моментов встречи. Погружаясь со Светланой в духовную историю Смоленска, начинаешь воспринимать город совсем с иной стороны. Очень благодарны Светлане за увлекательный и познавательный рассказ, возможность ощутить историю города сквозь века!
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Е
Елена
Дата посещения: 1 июн 2025
Светлана очень приятный человек, знающий тему, любящий свой город высококвалифицированный гид. Очень внимательна к туристам и их пожеланиям, провели великолепное время экскурсии.
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О
Оксана
Огромное спасибо за незабываемый день! Экскурсия пролетела на одном дыхании. Даже не ожидали, что будет настолько интересно и насыщенно. Мы получили море позитивных эмоций
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С
Светлана
Интересная, познавательная экскурсия. Светлана отличный экскурсовод с обширными, глубокими знаниями. Любовь и бережное отношение к своему городу Светлане удалось передать и нам. Спасибо!)
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Ольга
Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от Светланы! Экскурсия получилась очень душевной, информативной, познавательной и самое главное интереснейшей, с такой любовью читать дальшеуменьшить
к своему родному городу! Время пролетело так быстро, хотя экскурсия длится 3 часа. Это была не просто экскурсия, а великолепная дружеская прогулка, которая нас погрузила в историю этого чудесного и красивейшего города! Мы остались очень довольны! Спасибо Светлане за прогулку и познавательный рассказ!