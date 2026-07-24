Индивидуальные экскурсии по Смоленску

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Смоленск духовный

Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Смоленск - город с богатым духовным наследием, который с каждым своим камнем рассказывает удивительные истории веры и преданности.

Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в путешествие по самым значимым православным святыням Смоленска.

Вы
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узнаете о святых, оставивших свой след в истории этого древнего города, исследуете Успенский собор с его сокровищами, а также посетите храмы 12 века, где каждый камень дышит историей.

Маршрут включает не только пешеходную прогулку по историческим местам, но и возможность посещения удаленных монастырей для тех, кто приехал на автомобиле.

Экскурсия подойдет как путешественникам, желающим прикоснуться к истории и архитектуре, так и верующим, ищущим духовного обогащения

5
46 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Погружение в духовную атмосферу
  • 📜 Узнаете об истории и значимости святынь
  • 🏛 Посетите древние храмы и монастыри
  • 🌅 Полюбуетесь панорамами Смоленска
  • 🧱 Прикоснетесь к древнему зодчеству

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для посещения Смоленска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, посещение соборов и монастырей внутри остается возможным, однако прогулки на улице могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Смоленск духовный
Смоленск духовный
Смоленск духовный

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Церковь Михаила Архангела
  • Вознесенский монастырь
  • Троицкий монастырь
  • Крепостная стена
  • Набережная Днепра
  • Авраамиев монастырь
  • Священное место Смядынь

Описание экскурсии

Святыни 1000-летнего города

Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри. Здесь хранятся Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница 16 века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского и две иконы, которые мироточили. Я расскажу об истории и значимости этих святынь, а также помогу «прочитать» великолепный пятиярусный иконостас.

Чарующая старина Смоленска

Церкви 12 века познакомят вас с особенностями зодчества далекого прошлого: так, в церкви Михаила Архангела вы подержите в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе в Смоленске. Мы не пропустим и монастыри города: белокаменный Вознесенский и солнечный Троицкий. А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей и архитектурой, а также, конечно, верующим людям.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
  • Если вы на машине, то мы также можем доехать до изящного Авраамиевого монастыря и посетить священное место Смядынь, где убили первого русского святого, князя Глеба.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 800 туристов
Я коренная смолянка, в 2000 году окончила педагогический лицей имени Кирилла и Мефодия с углубленным изучением гуманитарных предметов, а в 2005 году — Смоленский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Аккредитованный гид, в туризме работаю 5 лет, из них 3 года занимаюсь экскурсиями по Смоленску и Смоленской области. Люблю свою работу и свой прекрасный город. Уверена, вы тоже его полюбите!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
2
1
С
Огромное спасибо за экскурсию! Светлана - замечательный рассказчик. Были небольшой компанией на машинах. Светлана пошла навстречу нашим просьбам, мы поколесили по городу, увидели и узнали намного больше, чем могли на
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пешеходной экскурсии. Смоленск - город холмистый. Такой формат устроил всех(мы не устали), а Светлана показала нам исторические места, о которых сами бы не узнали в первый приезд, посоветовала, куда можно ещё отправиться (что мы и сделали) и даже подсказала, где можно поесть и получить удовольствие не только от пищи, но и от атмосферы самого заведения.

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Н
Светлана - прекрасный экскурсовод, обладающий глубокими знаниями об истории Смоленска. Ее искренний интерес и любовь к городу ощущается с первых моментов встречи. Погружаясь со Светланой в духовную историю Смоленска, начинаешь воспринимать город совсем с иной стороны. Очень благодарны Светлане за увлекательный и познавательный рассказ, возможность ощутить историю города сквозь века!
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Е
Дата посещения: 1 июн 2025
Светлана очень приятный человек, знающий тему, любящий свой город высококвалифицированный гид. Очень внимательна к туристам и их пожеланиям, провели великолепное время экскурсии.
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О
Огромное спасибо за незабываемый день! Экскурсия пролетела на одном дыхании. Даже не ожидали, что будет настолько интересно и насыщенно. Мы получили море позитивных эмоций
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С
Интересная, познавательная экскурсия. Светлана отличный экскурсовод с обширными, глубокими знаниями. Любовь и бережное отношение к своему городу Светлане удалось передать и нам. Спасибо!)
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Ольга
Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от Светланы! Экскурсия получилась очень душевной, информативной, познавательной и самое главное интереснейшей, с такой любовью
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к своему родному городу! Время пролетело так быстро, хотя экскурсия длится 3 часа. Это была не просто экскурсия, а великолепная дружеская прогулка, которая нас погрузила в историю этого чудесного и красивейшего города! Мы остались очень довольны! Спасибо Светлане за прогулку и познавательный рассказ!

Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от
Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от
Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от
Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от
Редко оставляю отзывы, но тут не смогла как говориться « оставить без внимания» замечательную экскурсию от
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