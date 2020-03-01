Индивидуальные экскурсии по Смоленску

Что вас ожидает

Святыни 1000-летнего города

Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри. Здесь хранятся Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница 16 века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского и две иконы, которые мироточили. Я расскажу об истории и значимости этих святынь, а также помогу «прочитать» великолепный пятиярусный иконостас.

Чарующая старина Смоленска

Церкви 12 века познакомят вас с особенностями зодчества далекого прошлого: так, в церкви Михаила Архангела вы подержите в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе в Смоленске. Мы не пропустим и монастыри города: белокаменный Вознесенский и солнечный Троицкий. А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей и архитектурой, а также, конечно, верующим людям.