Индивидуальные экскурсии по Смоленску

Лучшее время для посещения Смоленска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, посещение соборов и монастырей внутри остается возможным, однако прогулки на улице могут быть менее комфортными.

Смоленск - город с богатым духовным наследием, который с каждым своим камнем рассказывает удивительные истории веры и преданности.Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в путешествие по самым значимым православным святыням Смоленска.Вы

узнаете о святых, оставивших свой след в истории этого древнего города, исследуете Успенский собор с его сокровищами, а также посетите храмы 12 века, где каждый камень дышит историей. Маршрут включает не только пешеходную прогулку по историческим местам, но и возможность посещения удаленных монастырей для тех, кто приехал на автомобиле. Экскурсия подойдет как путешественникам, желающим прикоснуться к истории и архитектуре, так и верующим, ищущим духовного обогащения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святыни 1000-летнего города

Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри. Здесь хранятся Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница 16 века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского и две иконы, которые мироточили. Я расскажу об истории и значимости этих святынь, а также помогу «прочитать» великолепный пятиярусный иконостас.

Чарующая старина Смоленска

Церкви 12 века познакомят вас с особенностями зодчества далекого прошлого: так, в церкви Михаила Архангела вы подержите в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе в Смоленске. Мы не пропустим и монастыри города: белокаменный Вознесенский и солнечный Троицкий. А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей и архитектурой, а также, конечно, верующим людям.

Организационные детали