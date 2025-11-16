Описание экскурсииЭто экскурсия по боевой славе и истории Смоленска в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 г. г. Город- ключ, город-щит, западный форпост России, наш город всегда стоял на пути врага, когда тот шёл на Москву. Не спеша мы пройдем с вами по городу и я покажу вам где проходил последний бой за освобождение города от немецкой оккупации, где похоронен герой войны, символ Победы, М. А. Егоров, увидим явочное помещение смоленских партизан, зайдя в которое, скажем ключевые слова пароля и нам ответят. На моей экскурсии вы узнаете, как жил Смоленск в годы оккупации и как простая учительница спасла жизни сотен советских детей. Вы узнаете, что у нас в городе есть памятник-цветок, но душа не радуется при виде его, а плачет… Также вы узнаете как Смоленское сражение изменило ход этой великой войны и как именно на нашей земле родилась Гвардия. Важная информация: Предлагаю Вам вместе с профессиональным гидом погрузиться в военную историю города-героя Смоленска во времена ВОВ 1941-1945 гг. На экскурсии Вы узнаете о том как и когда город находился в оккупации, где враг на Смоленской земле стал отступать, впервые после его победоносного шествования по Европе, о героизме советских людей, смолян, о партизанском движении в нашем крае, даже посетим бывшую явку партизан, скажем пароль и нам ответят! Пройдём по памятным местам города, его памятникам и обелискам и поразмышляем вместе, почему фашисты не дошли до Москвы и какую роль в этом сыграло известное Смоленское сражение.
- 1. Начнём мы нашу экскурсию с пл. Победы, где в сентябре 1943 г. над гостиницей Смоленск было водружено знамя, символизирующее освобождение города от немецко-фашистских захватчиков
- 2. Увидим единственный в мире памятник, где поэт и его литературный герой изображены вместе в одной скульптурной композиции (памятник А.Т. Твардовскому и В. Тёркину)
- 3. Пройдём по крепостной стене города, где захоронены его герои и герои Советского союза, я расскажу вам о их подвигах
- 4. Подойдём к зданию, где в годы войны, в парикмахерской находилась явка смоленских партизан. Мы сможем зайти внутрь и сказать слова пароля, нам там обязательно ответят! Парикмахерская там работает и в наше время
- 5. Узнаем как мальчик-подросток, стал первым героем Советского союза
- Услуги гида
Начало: Памятник А.Т. Твардовскому и Василию Тёркину
Завершение: Сквер памяти героев
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
