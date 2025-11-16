Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Это экскурсия по боевой славе и истории Смоленска в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 г. г. Город- ключ, город-щит, западный форпост России, наш город всегда стоял на пути врага, когда тот шёл на Москву. Не спеша мы пройдем с вами по городу и я покажу вам где проходил последний бой за освобождение города от немецкой оккупации, где похоронен герой войны, символ Победы, М. А. Егоров, увидим явочное помещение смоленских партизан, зайдя в которое, скажем ключевые слова пароля и нам ответят. На моей экскурсии вы узнаете, как жил Смоленск в годы оккупации и как простая учительница спасла жизни сотен советских детей. Вы узнаете, что у нас в городе есть памятник-цветок, но душа не радуется при виде его, а плачет… Также вы узнаете как Смоленское сражение изменило ход этой великой войны и как именно на нашей земле родилась Гвардия. Важная информация: Предлагаю Вам вместе с профессиональным гидом погрузиться в военную историю города-героя Смоленска во времена ВОВ 1941-1945 гг. На экскурсии Вы узнаете о том как и когда город находился в оккупации, где враг на Смоленской земле стал отступать, впервые после его победоносного шествования по Европе, о героизме советских людей, смолян, о партизанском движении в нашем крае, даже посетим бывшую явку партизан, скажем пароль и нам ответят! Пройдём по памятным местам города, его памятникам и обелискам и поразмышляем вместе, почему фашисты не дошли до Москвы и какую роль в этом сыграло известное Смоленское сражение.

