Военные экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Смоленске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Тайны немецкого бункера Barenhalle
На машине
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Побывать в бывшем штабе группы армий «Центр» и узнать интересные детали из истории войны
Начало: У ТЦ Галактика, ц/вход
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8500 за всё до 4 чел.
Смоленск военный
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Смоленск военный
Окунуться в историю города периода Великой Отечественной войны
Начало: У памятника Александру Твардовскому и Василию Тёрк...
Расписание: в понедельник в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
2500 за человека
Смоленск в Отечественной войне 1812 года
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск в Отечественной войне 1812 года
Прикоснуться к подвигам наших предков, совершённым на Смоленской земле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 января 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Отличная экскурсия! Были с сыном 17 лет и ему и мне было интересно. Замечательный гид увлеченный своей работой. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Огромная благодарность Дмитрию за многогранную обширную и очень познавательную экскурсию. Много неизвестных до этого подробностей. Да и вообще таких мест, которые самим не найти. 5++++.
  • А
    Анна
    29 октября 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Дмитрий, спасибо за интереснейшую экскурсию,которая прошла на одном дыхании. Узнали очень много про 30- е годы и про события ВОВ. Почувствовали дыхание тех далёких времён. Спасибо.
  • И
    Иван
    2 сентября 2024
    Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
    Недавно посетили с ребенком (8 лет) экскурсию по бункерам, и это было невероятно увлекательное путешествие в прошлое. Экскурсия включала в
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    себя посещение 2х бункеров, что оставило у нас самые яркие впечатления. Для ребенка это стало настоящим приключением, а для меня — возможность окунуться в атмосферу военных лет. Также мы побывали на старом немецком кладбище и были в Катыни. И хотя место само по себе вызывает трепет, экскурсовод сумел преподнести информацию с глубоким уважением к истории, что позволило по-новому взглянуть на те трагические события. Особо хочу отметить работу Дмитрия. Он великолепно подготовлен и умеет подать материал и взрослым и детям. Организационный плюс: мы были без машины, Дмитрий возил нас на своей. Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть Смоленск с нового ракурса. Это было незабываемое путешествие в прошлое.

  • А
    Алина
    12 мая 2024
    Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
    Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и
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    окажемся в гуще событий, о которых был рассказ, что случится переход, как в кино. Хочется отметить лёгкую подачу материала, глубокое владение темой и хорошую организацию. Время пролетело незаметно. С удовольствием повторим это приключение в следующий приезд в Смоленск и уже рекомендовали своим друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Военные»

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  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Парк Блонье
  8. Успенский собор (Мономаха)
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в январе 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 9200. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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