3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Побывать в бывшем штабе группы армий «Центр» и узнать интересные детали из истории войны
Начало: У ТЦ Галактика, ц/вход
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Смоленск военный
Окунуться в историю города периода Великой Отечественной войны
Начало: У памятника Александру Твардовскому и Василию Тёрк...
Расписание: в понедельник в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
2500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск в Отечественной войне 1812 года
Прикоснуться к подвигам наших предков, совершённым на Смоленской земле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 января 2025Отличная экскурсия! Были с сыном 17 лет и ему и мне было интересно. Замечательный гид увлеченный своей работой. Спасибо большое!
- ЮЮлия5 ноября 2024Огромная благодарность Дмитрию за многогранную обширную и очень познавательную экскурсию. Много неизвестных до этого подробностей. Да и вообще таких мест, которые самим не найти. 5++++.
- ААнна29 октября 2024Дмитрий, спасибо за интереснейшую экскурсию,которая прошла на одном дыхании. Узнали очень много про 30- е годы и про события ВОВ. Почувствовали дыхание тех далёких времён. Спасибо.
- ИИван2 сентября 2024Тайны немецкого бункера «Barenhalle»Недавно посетили с ребенком (8 лет) экскурсию по бункерам, и это было невероятно увлекательное путешествие в прошлое. Экскурсия включала в
- ААлина12 мая 2024Тайны немецкого бункера «Barenhalle»Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Военные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в январе 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 9200. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Военные», 22 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март