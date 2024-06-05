S Svetlana Мистический Смоленск Большое спасибо!!!

В Валерий Смоленск сквозь века Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.

М Михаил Самобытный Смоленск Все было отлично! Спасибо, Маргарите!

А Александра Самобытный Смоленск Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно

Е Екатерина Самобытный Смоленск читать дальше похвал! Интересно, занимательно, и с большой любовью к городу (которая и нам передалась). Хотя экскурсия была 3 часа пешком даже самый маленький «клиент» 5 лет остался доволен Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких

Т Татьяна Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат» Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.

М Мария Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.

У Ульяна Знакомьтесь, Смоленск читать дальше отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз. Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом

И Ирина Смоленск вчера, сегодня, завтра После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!